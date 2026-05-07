Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук
Проєкт нового Цивільного кодексу, який ухвалили у першому читанні, не містить норм, які звужують права ЛГБТ-спільноти. Документ зберігає чинне правове регулювання.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, спростовуючи інформацію про можливу дискримінацію у документі, передає Цензор.НЕТ.
Що каже посадовець?
"Це не відповідає дійсності. Під час розробки документа ми застосували чіткий принцип компромісу: якщо певне питання викликає гострі суспільні дискусії, ми залишаємо його регулювання таким, яким воно є у чинному законодавстві", - сказав він.
Стефанчук запевнив, що проєкт Цивільного кодексу не звужує жодних прав і зберігає статус-кво, що існує сьогодні.
"Водночас це жодним чином не заважає народним депутатам подавати окремі поправки до проєкту закону та профільні ініціативи щодо цих питань - і парламент визначатиметься по них окремо", - додав він.
Він нагадав, що під час роботи над проєктом закону була досягнута домовленість: у разі виникнення суперечок щодо окремих положень, вони залишаються у редакції відповідно до чинного законодавства України.
Що відомо про новий Цивільний кодекс
- Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.
- Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.
Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.
- Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.
У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.
З розрахунку на друге читання.
Коли Стефанчук заходив в офіс Європейської Солідарності (десь місяць тому) то обіцяв на підготовку до другого читання всі зауваження юристів ЄС врахувати. Тому в ЄС було "вільне голосування"
Але ж знову таки: вірити цьому ригу... ой.... боляче може бути
Насправді цей Цивільний кодекс спрямований на легалізацію вкраденого ЗЄ-шоблою.
