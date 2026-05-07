Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук

Проєкт нового Цивільного кодексу, який ухвалили у першому читанні, не містить норм, які звужують права ЛГБТ-спільноти. Документ зберігає чинне правове регулювання.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, спростовуючи інформацію про можливу дискримінацію у документі, передає Цензор.НЕТ.

Що каже посадовець?

"Це не відповідає дійсності. Під час розробки документа ми застосували чіткий принцип компромісу: якщо певне питання викликає гострі суспільні дискусії, ми залишаємо його регулювання таким, яким воно є у чинному законодавстві", - сказав він.

Стефанчук запевнив, що проєкт Цивільного кодексу не звужує жодних прав і зберігає статус-кво, що існує сьогодні.

"Водночас це жодним чином не заважає народним депутатам подавати окремі поправки до проєкту закону та профільні ініціативи щодо цих питань - і парламент визначатиметься по них окремо", - додав він.

Він нагадав, що під час роботи над проєктом закону була досягнута домовленість: у разі виникнення суперечок щодо окремих положень, вони залишаються у редакції відповідно до чинного законодавства України.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.