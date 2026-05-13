Мер Івано-Франківська Марцінків прирівняв ЛГБТІК+ до фашизму, комунізму й "путінізму"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував проведення в місті акцію протесту проти проєкту нового Цивільного кодексу, яка відбулася в місті 10 травня. Він порівняв ЛГБТІК-спільноту з "людиноненависницькими ідеологіями".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На протест 10 травня вийшли 300 людей. Учасники й учасниці виступили проти положень документа, які можуть обмежити права жінок, ЛГБТІК+ спільноти та військових, а також створити ризики у сфері власності й земельних відносин.

Заява посадовця

Марцінків визнав, що Цивільний кодекс не ідеальний і потребує допрацювання. Водночас він розкритикував те, що акції подаються "під соусом захисту ЛГБТ-спільноти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук

"Я вважаю, що Україна цього не повинна допустити. Є людиноненависницькі ідеології, такі як комунізм, путінізм, фашизм. Вони ґрунтуються на ненависті до людини. То я можу прирівняти також ЛГБТ-ідеологію до ненависної ідеології", - сказав міський голова.

Марцінків також назвав "блюзнірством" проведення акцій протесту у День матері та заявив, що ЛГБТІК-спільнота нібито "пропагує ідеологію без дітей".

Раніше ZMINA писала, що в Івано-Франківську після акції протесту проти нової редакції Цивільного кодексу стався напад на учасниць заходу. Активістки також заявили про психологічний тиск із боку правоохоронців під час спроби подати заяву до поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий Цивільний кодекс України допрацюють перед другим читанням у Раді, - Качка

Що відомо про новий Цивільний кодекс

Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий Цивільний кодекс може знищити антикорупційні розслідування та механізми фінмоніторингу, - YouControl