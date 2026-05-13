Новини
4 656 86

Мер Івано-Франківська Марцінків прирівняв ЛГБТІК+ до фашизму, комунізму й "путінізму"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував проведення в місті акцію протесту проти проєкту нового Цивільного кодексу, яка відбулася в місті 10 травня. Він порівняв ЛГБТІК-спільноту з "людиноненависницькими ідеологіями".

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

На протест 10 травня вийшли 300 людей. Учасники й учасниці виступили проти положень документа, які можуть обмежити права жінок, ЛГБТІК+ спільноти та військових, а також створити ризики у сфері власності й земельних відносин.

Заява посадовця

Марцінків визнав, що Цивільний кодекс не ідеальний і потребує допрацювання. Водночас він розкритикував те, що акції подаються "під соусом захисту ЛГБТ-спільноти".

"Я вважаю, що Україна цього не повинна допустити. Є людиноненависницькі ідеології, такі як комунізм, путінізм, фашизм. Вони ґрунтуються на ненависті до людини. То я можу прирівняти також ЛГБТ-ідеологію до ненависної ідеології", - сказав міський голова.

Марцінків також назвав "блюзнірством" проведення акцій протесту у День матері та заявив, що ЛГБТІК-спільнота нібито "пропагує ідеологію без дітей".

  • Раніше ZMINA писала, що в Івано-Франківську після акції протесту проти нової редакції Цивільного кодексу стався напад на учасниць заходу. Активістки також заявили про психологічний тиск із боку правоохоронців під час спроби подати заяву до поліції.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

  • Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.
  • Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

  • Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.

проблема цього контингенту навіть не у парадах, а у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такимиж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
Якби не було в країні людей нетрадиційної орієнтації то і проблеми не існувало б. Як на мене приватне життя має бути приватним і виносити на публіку це не потрібно, особливо влаштовувати гейпаради, це не те що потребує уваги. Особливо молоді.
"Два десятки років працював у одному колективі з "геєм" і ніхто не знав про це - поки він не почав говорить про його дискримінацію за його погляди на статеві стосунки! Тепер всі знають що він - "під****с"!
"Ну , тепер у нас є все ..." (анекдот)
