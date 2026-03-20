Суд Харькова не стал признавать брачные отношения между военнослужащим Нацгвардии и его партнером
Индустриальный районный суд Харькова отказал в удовлетворении заявления о признании факта брачных отношений между двумя мужчинами — военнослужащим 17-й бригады Национальной гвардии Дмитрием Лясковецким и его партнером, юристом Евгением Донцем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Решение суда
Во время предварительного заседания, которое состоялось 13 марта, суд заслушал позиции сторон и изучил представленные доказательства, подтверждающие совместное проживание пары. Сегодня, 20 марта, суд объявил о решении не удовлетворять заявление. Причиной отказа стала "недоказанность факта".
"Это означает, что суд отказал в удовлетворении заявления не потому, что не признает однополые семейные отношения, а потому, что есть определенные вопросы к доказательной базе", — отметила Оксана Гузь — адвокат ОО "Инсайт" и БО "Марш женщин", эксперт по преступлениям, связанным с дискриминацией.
В то же время отмечается, что во время заседания у здания суда находились молодые люди с закрытыми лицами, которые скандировали лозунги против однополых отношений.
Подробнее о паре
- Напомним, ранее истцы заявляли, что проживают вместе более восьми месяцев, а Евгений работает в юридической фирме Дмитрия, которого мобилизовали в 2024 году. Чтобы добиться признания факта семейных отношений, пара обратилась в суд, заявив, что "других вариантов решения этой проблемы нет".
Первое признание судом фактического брака между мужчинами
В украинской судебной практике уже есть прецедент признания фактических брачных отношений между двумя мужчинами.
- В июне 2025 года Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между парой открытых геев — первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.
- Украинский дипломат работал за границей и просил МИД разрешить его партнеру поехать с ним — но столкнулся с отказом из-за законодательства, которое признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.
В решении суда отмечалось, что законодательство Украины признает два типа отношений разнополых пар: брак и фактические брачные отношения, когда мужчина и женщина "проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой". В итоге суд установил факт совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений) двух мужчин.
Чим ви кращі за засРашку? Яка вам різниця хто як спить, їсть і тд. Це все рівно, що показувати пальцем на людину з голубими очима, наприклад. Дикі люди ще..
Для них хто їх не любить - той і не толерантний.
Не захотіли прапори на установи чіпляти - репресують.
Не захотіли в школах "уроки рівності" впроваджувати - рота затикають.
Не толерантний - це коли з мотузкою і смолоскипом за ними ганяється. Хто не ганяється - той, значить, і толерантний.
А от зобов'язання їх любити - немає ані морального, ані юридичного.
Стесняюсь спросить, а что в таком случае является доказательством?
І на наступних виборах, знову вилізе черговий "український вибір медведчука" або якась організація на захис сімейних цінностей і за хороші гроші з москви знову завалить проєвропейський курс. нич ся не мінять