Суд Харькова не стал признавать брачные отношения между военнослужащим Нацгвардии и его партнером

Дмитрий Лясковецкий и Евгений Донец
Фото: Дмитро Лясковецький і Євгеній Донець / hromadske

Индустриальный районный суд Харькова отказал в удовлетворении заявления о признании факта брачных отношений между двумя мужчинами — военнослужащим 17-й бригады Национальной гвардии Дмитрием Лясковецким и его партнером, юристом Евгением Донцем.

Решение суда

Во время предварительного заседания, которое состоялось 13 марта, суд заслушал позиции сторон и изучил представленные доказательства, подтверждающие совместное проживание пары. Сегодня, 20 марта, суд объявил о решении не удовлетворять заявление. Причиной отказа стала "недоказанность факта".

"Это означает, что суд отказал в удовлетворении заявления не потому, что не признает однополые семейные отношения, а потому, что есть определенные вопросы к доказательной базе", — отметила Оксана Гузь — адвокат ОО "Инсайт" и БО "Марш женщин", эксперт по преступлениям, связанным с дискриминацией.

В то же время отмечается, что во время заседания у здания суда находились молодые люди с закрытыми лицами, которые скандировали лозунги против однополых отношений.

  • Напомним, ранее истцы заявляли, что проживают вместе более восьми месяцев, а Евгений работает в юридической фирме Дмитрия, которого мобилизовали в 2024 году. Чтобы добиться признания факта семейных отношений, пара обратилась в суд, заявив, что "других вариантов решения этой проблемы нет".

Первое признание судом фактического брака между мужчинами

В украинской судебной практике уже есть прецедент признания фактических брачных отношений между двумя мужчинами.

  • В июне 2025 года Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между парой открытых геев — первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.
  • Украинский дипломат работал за границей и просил МИД разрешить его партнеру поехать с ним — но столкнулся с отказом из-за законодательства, которое признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.

В решении суда отмечалось, что законодательство Украины признает два типа отношений разнополых пар: брак и фактические брачные отношения, когда мужчина и женщина "проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой". В итоге суд установил факт совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений) двух мужчин.

Топ комментарии
20.03.2026 21:16 Ответить
20.03.2026 21:35 Ответить
20.03.2026 21:35 Ответить
20.03.2026 21:27 Ответить
А визнати вдівцем партнера, якщо його друг загине на війні, захищаючи твій диван то як ? То другоє ? А сплачувати одну медстраховку замість двох , так як гетеропари? А поїхати жити за місцем довгострокового відрядження партнера на чотири- пʼять років ? Як тобі різниця? Твоїх грошей більше не стане через те, що їх визнають, як гей пару.
