Украина должна юридически признать однополые браки для вступления в ЕС, - Еврокомиссия

Европейская комиссия ответила на обращение ОО "Точка опоры" и объединения "Украинские ЛГБТК+ военные и ветераны за равные права" по поводу законопроекта № 14394 — проекта нового Гражданского кодекса Украины, который может нарушать права ЛГБТИК-сообщества.

Что в законопроекте Гражданского кодекса?

Украинская сторона направила обращение в Европейскую комиссию о несоответствии проекта нового Гражданского кодекса Украины евроинтеграционным обязательствам государства.

Речь идет о законопроекте № 14394, который, по оценке правозащитников, сужает возможности правовой защиты для однополых пар. В частности, документ предусматривает признание "фактического семейного союза" исключительно для разнополых партнеров. То есть однополые пары могут потерять единственный имеющийся механизм частичного юридического признания своих отношений.

Кроме того, проект предлагает автоматическую недействительность брака с человеком, сменившим пол, без четкого определения момента такой смены. Правозащитники отмечают, что это может поставить под сомнение даже те браки, которые были заключены законно после официальной смены гендерного маркера в документах. Также это противоречит решению ЕСПЧ об устранении дискриминационных требований в отношении юридического признания гендера.

Ответ ЕК

Еврокомиссия поблагодарила украинских правозащитников за предоставленную информацию и подчеркнула важность соблюдения стандартов ЕС в сфере прав человека.

В документе указано, что в процессе вступления в ЕС правовая база Украины должна соответствовать acquis ЕС и стандартам, закрепленным в Хартии основных прав. В частности, речь идет об уважении к частной и семейной жизни и запрете дискриминации по любому признаку, включая признак сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Так, в соответствии с Дорожной картой по верховенству права, на пути квступлению в ЕСУкраина должна принять закон, который обеспечит юридическое признание и защиту однополых пар, согласно решению Европейского суда по правам человека по делу "Маймулахin и Маркив против Украины".

В Еврокомиссии заверили, что будут внимательно следить за выполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос о влиянии нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТК+ во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями.

Что этому предшествовало

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 января сообщил о регистрации новой редакции Гражданского кодекса Украины. Законопроект получил номер 14394 . Его подписали 138 депутатов, большинство из которых принадлежат к фракции "Слуга народа".

Он также заявил, что снижения брачного возраста до 14 лет, о чем ранее сообщали в сети, не будет.

Правозащитные организации отмечают, что новая редакция Гражданского кодекса противоречит европейским стандартам и подрывает заявленный курс Украины на правовую гармонизацию с ЕС.

