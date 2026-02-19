РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8989 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Защита прав ЛГБТ-общества
1 893 75

Украина должна юридически признать однополые браки для вступления в ЕС, - Еврокомиссия

европарламент,лгбт

Европейская комиссия ответила на обращение ОО "Точка опоры" и объединения "Украинские ЛГБТК+ военные и ветераны за равные права" по поводу законопроекта № 14394 — проекта нового Гражданского кодекса Украины, который может нарушать права ЛГБТИК-сообщества.

Об этом сообщил ресурс "Гендер в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что в законопроекте Гражданского кодекса?

Украинская сторона направила обращение в Европейскую комиссию о несоответствии проекта нового Гражданского кодекса Украины евроинтеграционным обязательствам государства.

Речь идет о законопроекте № 14394, который, по оценке правозащитников, сужает возможности правовой защиты для однополых пар. В частности, документ предусматривает признание "фактического семейного союза" исключительно для разнополых партнеров. То есть однополые пары могут потерять единственный имеющийся механизм частичного юридического признания своих отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос об ускоренном вступлении Украины в ЕС поднимался на конференции в Мюнхене, - Сибига

Кроме того, проект предлагает автоматическую недействительность брака с человеком, сменившим пол, без четкого определения момента такой смены. Правозащитники отмечают, что это может поставить под сомнение даже те браки, которые были заключены законно после официальной смены гендерного маркера в документах. Также это противоречит решению ЕСПЧ об устранении дискриминационных требований в отношении юридического признания гендера.

Ответ ЕК

Еврокомиссия поблагодарила украинских правозащитников за предоставленную информацию и подчеркнула важность соблюдения стандартов ЕС в сфере прав человека

  • В документе указано, что в процессе вступления в ЕС правовая база Украины должна соответствовать acquis ЕС и стандартам, закрепленным в Хартии основных прав. В частности, речь идет об уважении к частной и семейной жизни и запрете дискриминации по любому признаку, включая признак сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
  • Так, в соответствии с Дорожной картой по верховенству права, на пути квступлению в ЕСУкраина должна принять закон, который обеспечит юридическое признание и защиту однополых пар, согласно решению Европейского суда по правам человека по делу "Маймулахin и Маркив против Украины".

В Еврокомиссии заверили, что будут внимательно следить за выполнением этого обязательства, а также поднимать вопрос о влиянии нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТК+ во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями.

Читайте также: Апелляционный суд впервые в Украине подтвердил брачные отношения между двумя мужчинами

Что этому предшествовало

  • Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 января сообщил о регистрации новой редакции Гражданского кодекса Украины. Законопроект получил номер 14394. Его подписали 138 депутатов, большинство из которых принадлежат к фракции "Слуга народа".
  • Он также заявил, что снижения брачного возраста до 14 лет, о чем ранее сообщали в сети, не будет.
  • Правозащитные организации отмечают, что новая редакция Гражданского кодекса противоречит европейским стандартам и подрывает заявленный курс Украины на правовую гармонизацию с ЕС.

Читайте также: Каллас: ЕС не готов назвать Украине конкретную дату вступления

Автор: 

Еврокомиссия (391) кодекс (12) права человека (53) ЛГБТ-сообщество (22) Стефанчук Руслан (127)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Зеленскій і Єрмак згодні.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:13 Ответить
+15
це першочергова задача країни що знаходиться в екзистенціальній війні .. АГІНІЬ!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:15 Ответить
+11
Нічого не почалося.Так влада діє,промиває мізки людям.Ніби це приоритетне завдання Євросоюзу.Основні вимоги нічого спільного не мають з одностатевими шлюбами
показать весь комментарий
19.02.2026 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленскій і Єрмак згодні.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:13 Ответить
Вони це тобі на вушко прошепотіли ?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:55 Ответить
О, почалося
показать весь комментарий
19.02.2026 19:14 Ответить
Нічого не почалося.Так влада діє,промиває мізки людям.Ніби це приоритетне завдання Євросоюзу.Основні вимоги нічого спільного не мають з одностатевими шлюбами
показать весь комментарий
19.02.2026 19:23 Ответить
це першочергова задача країни що знаходиться в екзистенціальній війні .. АГІНІЬ!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:15 Ответить
ти справді повірив в першочерговість задачі?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:24 Ответить
А потім ще ЄС запропонує грошей щоб Україна "прихистила" у себе біженців з Африки.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:15 Ответить
Цим вони займались з початку 2000-х. Проблема виявилась в тому що паразщитичні негри і мусліми хотіли в Європу на все готове. Ніхто не хотів в Україну працювати або вчитись, бо наша корупція нічим від африканської не відрізняється, а це означає вічну бідність. Тому проекти створення центрів для африканських муслімів (для переселення їх з Європи в Україну) якось затихли - гроші розікрали, а вже збудовані центри перепрофілювали. Якщо завозити в Україну мусульман, наприклад з Сирії, нам *******, а якщо чорних мусульман то ******* буде епічним і наступить набагато швише - плодяться як таргани...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:47 Ответить
Так везуть вже потрохи з Бангладеш.Заявили що то трудові мігранти,а українці мають воювати.В нас народжуваність втричі менша за смертність.Це ж катастрофа взагалі вже.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:07 Ответить
в сраку таку європу!!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
у нас і так перевищена плотність під@рів на кв.м,краще б відкрили очі на той жах та беззаконня до прав,свобод особистої честі Людини в Україні
показать весь комментарий
19.02.2026 19:49 Ответить
«Україна повинна юридично визнати одностатеві шлюби для вступу в ЄС»

Не бачу у цьому нічого поганого
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
Клавдій
Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. Гораздо мєньшє стало підорасів, ******* всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки--усі на Соловках.
Входить Гамлєт. Він в сраку п'яний. В одній руці у нього дрючок, а в другій--шампанське.
Привид
Дивись, мій сину, це--жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт
Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:26 Ответить
Пресинг України по всьому полі - кацапи давлять - Орбани насідають - ЛГБТК теж не зівають - заходять ззаді
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 20:06 Ответить
Бути гомосексуалістом набагато краще ніж бути російськомовним.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:18 Ответить
Ну...... Прямо в кут загнав.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:24 Ответить
Та будь ти україномовним гетером,-тебе ніхто нікуди не примушує.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:32 Ответить
Україномовний ********,хе-хе
показать весь комментарий
19.02.2026 19:44 Ответить
Наші воїни підарасами називають росіян через те, що вони розмовляють підарською мовою.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:02 Ответить
Багато наших хлопців, російськомовних на фронті воюють.поки ти,у вишиванці,на м'якому дивані по українськи триндиш.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:58 Ответить
ты еще не знаешь, сколько гомосексуалистов среди россиян и особенно среди русскоговорящих
показать весь комментарий
19.02.2026 20:08 Ответить
Це прорив
показать весь комментарий
19.02.2026 19:19 Ответить
Страшно навіть уявити, чого.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:30 Ответить
Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Чехія, Латвія, Литва, Хорватія, Італія - якось пропетляли...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:21 Ответить
Декілька країн Євросоюзу на національному рівні не визнають і не реєструють одностатеві шлюби, часто закріплюючи в конституції визначення шлюбу як спілки чоловіка та жінки. До них належать Польща, Латвія, Литва, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина. П.С. Ніякого ЕС нам не світить, тількі зря дупа буде боліти.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:21 Ответить
ми легко визнаєм нашу владу підарасами!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:22 Ответить
11 країн Євросоюзу з 27 не визнають одностатеві шлюби, а Україна, раптом, повинна?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:23 Ответить
Cамое время зараз дозволити офіційно в очко один з одним долбиться.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:23 Ответить
Пора долучатися до європейських цінностей.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:25 Ответить
...серйозно, це все, що заважає і таке головне? ***** ЄС!!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:25 Ответить
Ось воно що, виявляється. Це саме важливіше в нашому світі. Толерування педиків і тому подібних збоченців. *****,це просто знущання над здоровим глуздом.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:27 Ответить
Давайте как с Донбассом. Сначала в ЕС а потом уже....)
показать весь комментарий
19.02.2026 19:28 Ответить
Здається про ці "європейські цінності" раніше не говорили. Ну нічого, вибір то зроблено вже...
показать весь комментарий
19.02.2026 19:28 Ответить
нарешті дійшли до справді важливих справ
показать весь комментарий
19.02.2026 19:29 Ответить
В опі вже є солодка парочка твекс
показать весь комментарий
19.02.2026 19:29 Ответить
Якшо інші проблєми вже порішали, і залишилась тільки проблєма одностатевих браків, то *****. Приймайте
показать весь комментарий
19.02.2026 19:29 Ответить
Єврокомісія не бачить, що в них в ЄС робиться. Там третина країн цього не визнають, а Україна повинна??!! Лицеміри і лицедії.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:29 Ответить
0.8 дитини на жінку!!!!!!!!!! треба 2.1 щоб збереглось хоча б 25 млн
показать весь комментарий
19.02.2026 19:32 Ответить
Чого тут розкукарікались? Яке ваше діло хто з ким спить ,і хто на кому одружується? Ну захотят геї чи лесбіянки розписатись,вам то яке діло? Чи вони після розписі підуть в сраку ї...ати всіх на вулиці. Ні,я не думаю. Так що панове заспокойтеся, краще думайте як більше вбити болотних підарасів.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:37 Ответить
ЄС, як вужі на розпеченій сковорідці, вигадують всяку куйнюб лиш би Україну відфутболити подальше і на довший час....
показать весь комментарий
19.02.2026 19:37 Ответить
Ми і так визнали для початку такі права даішникам, можемо й надалі продовжувати.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:38 Ответить
Хотілося з цього питання послухати Порошенка, Яценюка, Турчинова та інших героїв майдану.
І як нам все це пояснювати нашим дітям.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:39 Ответить
Твої діти давно в курсі, якщо їм більше 7-9.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:24 Ответить
Нехай їб, ой нехай спить хто з ким хоче, мені всерівно
показать весь комментарий
19.02.2026 19:40 Ответить
та *****...приймаємо , все одне маємо-те що маємо...)))
показать весь комментарий
19.02.2026 19:41 Ответить
Півники захопили Європу , і пропонують кукарікати іншим країнам.
Х#й вам в рило ! Нехай вас їб#ть кольорові емігранти !
показать весь комментарий
19.02.2026 19:46 Ответить
Не потрібен, і єс, і лгбтмап+ гомосяо
показать весь комментарий
19.02.2026 19:47 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 19:52 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 20:24 Ответить
Как вы ******* со своими подарасами, ******* в жопу, то чё об этом кричать и выходить с плакатами?!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:48 Ответить
Ну хоч би зараз для рашистської пропаганди не підмахували цими одностатевими шлюбами. Є ж інші більш важливі вимоги.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:53 Ответить
Цікаво, якщо в нас у суспільстві така люта гомофобія, неприйняття рівноправ'я абсолютно всіх людей і русняві скрєпи нам, судячу з усього, набагато ближчі, то за що ж воюємо?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:54 Ответить
Воюємо за свою землю, за дітей, жінок та батьків. Щоб кацапсяча погань не топтала нашу землю.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:58 Ответить
То виходить, що ми не хочемо бути кращими за них? Бути такими ж огидними - це норм?
показать весь комментарий
19.02.2026 20:00 Ответить
Ні, не норм. Є країни які теж не визнають одностатеві шлюби, тим не менше вони визнані цивілізованим світом як демократичні, незалежні та заможні.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:11 Ответить
Дійсно, такі країни є, але такого рівня гомофобії там немає навіть близько. І ніхто там не намагаєтсья стверджувати, що дискримінація за сексуальними вподобаннями - це нормально. Хід думок зрозумілий?
показать весь комментарий
19.02.2026 20:18 Ответить
можна виїхати в іншу країну, і там не буде кацапів

це слабенька мотивація воювати
показать весь комментарий
19.02.2026 20:02 Ответить
А головне, що з таким підходом ми й самі поступово перетворимося на таких самих кацапів, бо саме цінності впливають на культуру та мислення.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:05 Ответить
Я бачу шо ти вже виїхав?
показать весь комментарий
19.02.2026 20:08 Ответить
я в Україні

просто ви навели слабеньку мотивацію воювати
показать весь комментарий
19.02.2026 20:13 Ответить
Воюємо за те, щоб ніхто не вказував як жити на своїй землі. І цій війні понад тисячу років. Якщо на пальцях.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:05 Ответить
Зрозумів, бути скрєпними - це норм, нє ну а чого ж - он кацапи та афганці ж існують. Гарна компанія, щоб до неї доєднатися.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:07 Ответить
ЛГБТ вЄздьЄ у нас дорога, пЄдікам вЄздьЄ у нас пАчоЙОт!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:55 Ответить
Всього лиш?))Що ж ви,суки,4 роки мовчали)
показать весь комментарий
19.02.2026 20:00 Ответить
Так мабуть і для вступу у НАТО це було єдиною умовою...
показать весь комментарий
19.02.2026 20:05 Ответить
А поляки наприклад невизнали і в ЄС.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:04 Ответить
Європі до наших традиційних цінностей ще рости та й рости!
показать весь комментарий
19.02.2026 20:07 Ответить
Европа, ты лучше дай нам ракеты к Пэтриот.
Пусть даже раскрашенные в цвета ЛГБТ.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:09 Ответить
ЛГБТК+абревіатура,вже на багато довша.Вже ревльно там психічно хворі.Нехай їм віддадуть все керування,в тому числі ядерною зброєю.Он недавно один трансгендер влаштував стрілянину,потім інший.Там ще є ті,до кого потрібно в множині звертатися.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:10 Ответить
навіщо нам той союз.
люди хочуть жити як в Європі, а для цього не обов,язково туди вступати
показать весь комментарий
19.02.2026 20:17 Ответить
 
 