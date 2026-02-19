Україна повинна юридично визнати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - Єврокомісія

Європейська комісія відповіла на звернення ГО "Точка опори" та об'єднання "Українські ЛГБТК+ військові та ветерани за рівні права" щодо законопроєкту № 14394 — проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права ЛГБТІК-спільноти.

Про це повідомив ресурс "Гендер в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Що у законопроєкті Цивільного кодексу?

Українська сторона надіслала звернення до Європейської комісії щодо невідповідності проєкту нового Цивільного кодексу України євроінтеграційним зобов'язанням держави.

Йдеться про законопроєкт № 14394, який, за оцінкою правозахисників, звужує можливості правового захисту для одностатевих пар. Зокрема, документ передбачає визнання "фактичного сімейного союзу" виключно для різностатевих партнерів. Тобто одностатеві пари можуть втратити єдиний наявний механізм часткового юридичного визнання своїх стосунків.

Окрім цього, проєкт пропонує автоматичну недійсність шлюбу з людиною, яка змінила стать, без чіткого визначення моменту такої зміни. Правозахисники наголошують, що це може поставити під сумнів навіть ті шлюби, які були укладені законно після офіційної зміни гендерного маркера в документах. Також це суперечить рішенню ЄСПЛ щодо усунення дискримінаційних вимог щодо юридичного визнання гендеру.

Відповідь ЄК

Єврокомісія подякувала українським правозахисникам за надану інформацію та наголосила на важливості дотримання стандартів ЄС у сфері прав людини.

У документі зазначено, що в процесі вступу до ЄС правова база України має відповідати acquis ЄС та стандартам, закріпленим у Хартії основних прав. Зокрема, йдеться про повагу до приватного і сімейного життя та заборону дискримінації за будь-якою ознакою, включно з ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Так, відповідно до Дорожньої карти з верховенства права, на шляху до вступу в ЄС Україна має ухвалити закон, який забезпечить юридичне визнання та захист одностатевих пар, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі "Маймулахін та Марків проти України".

У Єврокомісії запевнили, що уважно стежитимуть за виконанням цього зобов'язання, а також порушуватимуть питання впливу нового проєкту Цивільного кодексу на права представників ЛГБТК+ під час регулярних моніторингових зустрічей та офіційного діалогу з українською владою.

Що цьому передувало

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 січня повідомив про реєстрацію нової редакції Цивільного кодексу України. Законопроєкт отримав номер 14394 . Його підписали 138 депутатів та депутаток, більшість із яких належать до фракції "Слуга Народу".

Він також заявив, що зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.

Правозахисні організації зазначають, що нова редакція Цивільного кодексу суперечить європейським стандартам і підриває заявлений курс України на правову гармонізацію з ЄС.

