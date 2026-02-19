Україна повинна юридично визнати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - Єврокомісія
Європейська комісія відповіла на звернення ГО "Точка опори" та об'єднання "Українські ЛГБТК+ військові та ветерани за рівні права" щодо законопроєкту № 14394 — проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права ЛГБТІК-спільноти.
Про це повідомив ресурс "Гендер в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
Що у законопроєкті Цивільного кодексу?
Українська сторона надіслала звернення до Європейської комісії щодо невідповідності проєкту нового Цивільного кодексу України євроінтеграційним зобов'язанням держави.
Йдеться про законопроєкт № 14394, який, за оцінкою правозахисників, звужує можливості правового захисту для одностатевих пар. Зокрема, документ передбачає визнання "фактичного сімейного союзу" виключно для різностатевих партнерів. Тобто одностатеві пари можуть втратити єдиний наявний механізм часткового юридичного визнання своїх стосунків.
Окрім цього, проєкт пропонує автоматичну недійсність шлюбу з людиною, яка змінила стать, без чіткого визначення моменту такої зміни. Правозахисники наголошують, що це може поставити під сумнів навіть ті шлюби, які були укладені законно після офіційної зміни гендерного маркера в документах. Також це суперечить рішенню ЄСПЛ щодо усунення дискримінаційних вимог щодо юридичного визнання гендеру.
Відповідь ЄК
Єврокомісія подякувала українським правозахисникам за надану інформацію та наголосила на важливості дотримання стандартів ЄС у сфері прав людини.
- У документі зазначено, що в процесі вступу до ЄС правова база України має відповідати acquis ЄС та стандартам, закріпленим у Хартії основних прав. Зокрема, йдеться про повагу до приватного і сімейного життя та заборону дискримінації за будь-якою ознакою, включно з ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.
- Так, відповідно до Дорожньої карти з верховенства права, на шляху до вступу в ЄС Україна має ухвалити закон, який забезпечить юридичне визнання та захист одностатевих пар, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі "Маймулахін та Марків проти України".
У Єврокомісії запевнили, що уважно стежитимуть за виконанням цього зобов'язання, а також порушуватимуть питання впливу нового проєкту Цивільного кодексу на права представників ЛГБТК+ під час регулярних моніторингових зустрічей та офіційного діалогу з українською владою.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 січня повідомив про реєстрацію нової редакції Цивільного кодексу України. Законопроєкт отримав номер 14394. Його підписали 138 депутатів та депутаток, більшість із яких належать до фракції "Слуга Народу".
- Він також заявив, що зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.
- Правозахисні організації зазначають, що нова редакція Цивільного кодексу суперечить європейським стандартам і підриває заявлений курс України на правову гармонізацію з ЄС.
ПС: так, ти маєш право на особисту думку і позицію, навіть на несприйняття. Але все це доволі сильно ******* дуже знайомими скрєпамі.
а має? що це дасть нації або расі?
Сто вы скажете, если вам скажут, что в современном обществом вы не можете жить на основе Библии?
Вам в Нечерноземье или Бурятию какую.
А может вы там и сидите сейчас, ась?
це слабенька мотивація воювати
просто ви навели слабеньку мотивацію воювати
особисто я вважаю, що лише етнічний націоналізм може дати відповідь на це питання, але багатьом пофіг.
Пусть даже раскрашенные в цвета ЛГБТ.
люди хочуть жити як в Європі, а для цього не обов,язково туди вступати
геть всіх їх до йіпштейна в файли.
Нема питань - нехай пара гомосексуалістів сама народить дитину. Еволюція любить лише передачу ознак, і Бог не зрозуміє (хто з них існує на Світі)
оті ....дари мене якось не муляють
.
Нехай живуть, працюють, і сидять тихо, і ніхто їх права не порушуватиме. А те, що вони хочуть більше прав,аніж мають інші люди, то забагато вони хочуть.
У тій же Європі Польща, Румунія, Угорщина, стараються берегти сімейні цінності, і ніхто їх звідти не виганяє. Так що потрібно зберегти острівець порядності, з якого нас хочуть вибити клієнти Епштейна.
Побійтесь Бога!
-від кацапії - кальянний реп, рускі єзік і АУЕ
-від Європи - ЛГБТЖ і мігрантів
ТАК ПЕРЕМОЖЕМО!
і знаєте, що найгірше? зелений жид без проблем прийме такий закон. Його ж не для розбудови і процвітання України жидо-кацапи притягнули до корита....