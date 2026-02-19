Україна повинна юридично визнати одностатеві шлюби для вступу в ЄС, - Єврокомісія

Європейська комісія відповіла на звернення ГО "Точка опори" та об'єднання "Українські ЛГБТК+ військові та ветерани за рівні права" щодо законопроєкту № 14394 — проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права ЛГБТІК-спільноти.

Про це повідомив ресурс "Гендер в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Що у законопроєкті Цивільного кодексу?

Українська сторона надіслала звернення до Європейської комісії щодо невідповідності проєкту нового Цивільного кодексу України євроінтеграційним зобов'язанням держави.

Йдеться про законопроєкт № 14394, який, за оцінкою правозахисників, звужує можливості правового захисту для одностатевих пар. Зокрема, документ передбачає визнання "фактичного сімейного союзу" виключно для різностатевих партнерів. Тобто одностатеві пари можуть втратити єдиний наявний механізм часткового юридичного визнання своїх стосунків.

Окрім цього, проєкт пропонує автоматичну недійсність шлюбу з людиною, яка змінила стать, без чіткого визначення моменту такої зміни. Правозахисники наголошують, що це може поставити під сумнів навіть ті шлюби, які були укладені законно після офіційної зміни гендерного маркера в документах. Також це суперечить рішенню ЄСПЛ щодо усунення дискримінаційних вимог щодо юридичного визнання гендеру.

Відповідь ЄК

Єврокомісія подякувала українським правозахисникам за надану інформацію та наголосила на важливості дотримання стандартів ЄС у сфері прав людини

  • У документі зазначено, що в процесі вступу до ЄС правова база України має відповідати acquis ЄС та стандартам, закріпленим у Хартії основних прав. Зокрема, йдеться про повагу до приватного і сімейного життя та заборону дискримінації за будь-якою ознакою, включно з ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.
  • Так, відповідно до Дорожньої карти з верховенства права, на шляху до вступу в ЄС Україна має ухвалити закон, який забезпечить юридичне визнання та захист одностатевих пар, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі "Маймулахін та Марків проти України".

У Єврокомісії запевнили, що уважно стежитимуть за виконанням цього зобов'язання, а також порушуватимуть питання впливу нового проєкту Цивільного кодексу на права представників ЛГБТК+ під час регулярних моніторингових зустрічей та офіційного діалогу з українською владою.

Що цьому передувало

  • Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 січня повідомив про реєстрацію нової редакції Цивільного кодексу України. Законопроєкт отримав номер 14394. Його підписали 138 депутатів та депутаток, більшість із яких належать до фракції "Слуга Народу".
  • Він також заявив, що зниження шлюбного віку до 14 років, про що раніше повідомляли у мережі, не буде.
  • Правозахисні організації зазначають, що нова редакція Цивільного кодексу суперечить європейським стандартам і підриває заявлений курс України на правову гармонізацію з ЄС.

Зеленскій і Єрмак згодні.
19.02.2026 19:13 Відповісти
Нічого не почалося.Так влада діє,промиває мізки людям.Ніби це приоритетне завдання Євросоюзу.Основні вимоги нічого спільного не мають з одностатевими шлюбами
19.02.2026 19:23 Відповісти
11 країн Євросоюзу з 27 не визнають одностатеві шлюби, а Україна, раптом, повинна?
Как вы ******* со своими подарасами, ******* в жопу, то чё об этом кричать и выходить с плакатами?!
19.02.2026 19:48 Відповісти
Ну хоч би зараз для рашистської пропаганди не підмахували цими одностатевими шлюбами. Є ж інші більш важливі вимоги.
19.02.2026 19:53 Відповісти
Цікаво, якщо в нас у суспільстві така люта гомофобія, неприйняття рівноправ'я абсолютно всіх людей і русняві скрєпи нам, судячу з усього, набагато ближчі, то за що ж воюємо?
19.02.2026 19:54 Відповісти
Воюємо за свою землю, за дітей, жінок та батьків. Щоб кацапсяча погань не топтала нашу землю.
19.02.2026 19:58 Відповісти
То виходить, що ми не хочемо бути кращими за них? Бути такими ж огидними - це норм?
19.02.2026 20:00 Відповісти
Ні, не норм. Є країни які теж не визнають одностатеві шлюби, тим не менше вони визнані цивілізованим світом як демократичні, незалежні та заможні.
19.02.2026 20:11 Відповісти
Дійсно, такі країни є, але такого рівня гомофобії там немає навіть близько. І ніхто там не намагаєтсья стверджувати, що дискримінація за сексуальними вподобаннями - це нормально. Хід думок зрозумілий?
19.02.2026 20:18 Відповісти
Одностатеві сексуальні стосунки це не природньо, особисто я таке не підтримую. Це моя особисте переконання. Я на вулиці про це не кричу і не ходжу з плакатом, що я проти одностатевих шлюбів. То нехай тоді і ті хто любить одностатеві сексуальні стосунки теж не ходять з плакатами та парадами. Повинен бути паритет. А коли вони виходять на вулицю та проводять шумні паради, на це дивляться діти та задають батькам незручні запитання то це теж не нормально. Паритет повинен бути. Хід дуиок зрозумілий?
19.02.2026 20:47 Відповісти
Ні, не зрозумілий. Гетеросексуальним людям, от як ти чи я, не потрібно публічно виборювати свої базові права, бо вони і так в нас вже є. Ніхто і так не буде чіплятися до чоловіка та жінки, що йдуть тримаючись за руки, цілуються в публічному місці і тд. Я вже не кажу про більш складні юридичні моменти типу шлюбу чи всиновлення дітей. Тому паритету якрах наразі не існує. А якщо не звертати увагу громадськості на проблеми, то і вирішувати їх нікто і ніколи не буде. За такою самою логікою, чорношкірим в США чи жінкам загалом теж не треба було публічно боротися за рівні права, і так же все було ок, вірно? І відповідати на незручні питання дітей - це один з обов'язків нормальних батьків, що хочуть виростити розумну та впевнену у собі людину. Ну і наостанок, одностатеві стосунки - це цілком природньо, людина - не єдиний вид тварин, у яких існує таке явище.
ПС: так, ти маєш право на особисту думку і позицію, навіть на несприйняття. Але все це доволі сильно ******* дуже знайомими скрєпамі.
19.02.2026 21:03 Відповісти
>Тому паритету якрах наразі не існує.

а має? що це дасть нації або расі?
19.02.2026 21:06 Відповісти
Ну, напрклад, більш цивілізоване суспільство, де розуміння, прийняття, рівність, справделивість та інші важливі цінності - це реальність, а не пустий звук.
19.02.2026 21:15 Відповісти
В "європі" це вже є, і вже стало причиною масового імпорту мусульман. Які швидко виправлять цю помилку, коли отримають більшість. Правда, тоді лгбтмап+ будуть забивати камінням та вішати на кранах, але то вже інша історія (геноциду європейців).
19.02.2026 21:40 Відповісти
Це все лише твої власні погляди на майбутнє. І довести щось просто на рівні прогнозів і спекуляцій неможливо, тому поживемо - побачимо. Ообисто я маю абсолютно іншу думку з цього приводу.
19.02.2026 22:37 Відповісти
Мене це не переконало. Я вважаю, що якщо природа і обидила когось то це питання до неї, а не до суспільства. Цю проблему не треба нав'язувати, а намагатись її виправляти, а якщо не виправляється то неси свій хрест і не нав'язуй його іншим.
19.02.2026 21:19 Відповісти
Хоч я з тобою і не згоден, але, як я і сказав, ти маєш повне право на власну думку. Шкода тільки, що проблеми інших людей в нас нікого особливо не хвилюють, от тому так і живем. В будь-якому разі, дякую за дискусію.
19.02.2026 21:24 Відповісти
" Мужеложство, скотоложство и чёрная магия-есть мерзость перед Господом".... Лучше чем в Библии, не скажешь. Почему бы нам не признать заодно и скотоложство? Педофилию?? Только на основании того что в Древней Греции в порядке вещей было такое дерьмо.
19.02.2026 23:53 Відповісти
Если в ы строите свою жизнь на основе Библии, то это ваш собственный выбор.

Сто вы скажете, если вам скажут, что в современном обществом вы не можете жить на основе Библии?
20.02.2026 11:33 Відповісти
прошло две тысячи лет.а десять заповедей библейных себя не изжили. пробовали експериментировать с Моральным кодексом строителей коммунизма- да этих экспериментов хватило не 70 лет. а катастрофа от них до сих пор.
20.02.2026 12:37 Відповісти
да все уже поняли что ты заднеприводный, расслабся
19.02.2026 21:18 Відповісти
Який геніальний висновок, та ще й вузькощелепною, все як треба. Обов'язково повідомлю про це дружину.
19.02.2026 21:21 Відповісти
Жену зовут Иннокентий, раз ты так отчаянно защищаешь права нерепродуктивного меньшинства в то время когда больше десяти лямов убито/выхело заграницу и нужно кровь из носу сохранить институт семьи? Или ты из тех кто голосует за левацкую пропаганду/прием иммигрантов, а потом удивляется почему в школах начали стрелять за религию и рассказывать за двух принцев сказки и сажать сына за то что высказал свое мнение насчет лгбт? Или хочешь через 50 лет повторить судьбу Лондона с индусами и мусульманами? Ты ж вроде взрослый дядька, вон даже жену завел
19.02.2026 21:55 Відповісти
Проблема в тому, що "збереження інтситути сім'Ї" без кардинального покращення економічного та безпекового становища взагалі не дасть підвищення народжуваності та поліпшення демографії. До того ж, легалізація прав ЛГБТ-спільноти не має жодного відношення до "збереження інтситуту сім'Ї". Але який сенс тобі це більш детально пояснювати, коли ти одразу починаєш розкидуватися гомофобськими та праворадикальними штампами? От чесно, ти ж не хочеш і не будеш слухати жодних аргументів. Тому й марнувати час я на це не збираюся, удачі тобі.
19.02.2026 22:33 Відповісти
Одно другому не мешае , но найс сливаешься отовсюду. Ну удачи и тебе тоже, дядь, пригодиться в жизни
20.02.2026 01:34 Відповісти
Ну вот куда вам в Европу с такими взглядами?

Вам в Нечерноземье или Бурятию какую.
А может вы там и сидите сейчас, ась?
20.02.2026 11:36 Відповісти
это взгляды нормального человека который хочет сохранить популяцию своего вида и нации. Если для вас это что-то странное то это уже проблемы в вашей голове, мне на них фиолетово. Удачи с мусульманами и индусами в Лондоне жить, всег благ
20.02.2026 12:07 Відповісти
Вика,я то сижу как раз в Украине.в отличие от вас,а где кстати сидите вы,под британским флагом? не из Миндичей будете?
20.02.2026 12:41 Відповісти
Как вроде если педикам запретить жениться, то институт семьи укрепится?! Единственно что может его укреплять, это поддержка государства, а не запреты гомосекам.
20.02.2026 15:30 Відповісти
можна виїхати в іншу країну, і там не буде кацапів

це слабенька мотивація воювати
19.02.2026 20:02 Відповісти
А головне, що з таким підходом ми й самі поступово перетворимося на таких самих кацапів, бо саме цінності впливають на культуру та мислення.
19.02.2026 20:05 Відповісти
Я бачу шо ти вже виїхав?
19.02.2026 20:08 Відповісти
я в Україні

просто ви навели слабеньку мотивацію воювати
19.02.2026 20:13 Відповісти
А яка ще може бути більша мотивація ніж захищати свою землю та сім'ю?
19.02.2026 20:49 Відповісти
сім'я може і переїхати, нащо воювати?

особисто я вважаю, що лише етнічний націоналізм може дати відповідь на це питання, але багатьом пофіг.
19.02.2026 20:53 Відповісти
Кацапи є всюду- це як бліда спірохета..Тому завжди треба бути уважним.
19.02.2026 22:38 Відповісти
Без Європи і геїв у нас немає шансів
20.02.2026 20:03 Відповісти
Воюємо за те, щоб ніхто не вказував як жити на своїй землі. І цій війні понад тисячу років. Якщо на пальцях.
19.02.2026 20:05 Відповісти
Зрозумів, бути скрєпними - це норм, нє ну а чого ж - он кацапи та афганці ж існують. Гарна компанія, щоб до неї доєднатися.
19.02.2026 20:07 Відповісти
Ніякого рівноправ'я там не буде. У вас дітей відберуть та зроблять з них трансгендеров.
20.02.2026 18:12 Відповісти
ЛГБТ вЄздьЄ у нас дорога, пЄдікам вЄздьЄ у нас пАчоЙОт!
19.02.2026 19:55 Відповісти
Всього лиш?))Що ж ви,суки,4 роки мовчали)
19.02.2026 20:00 Відповісти
Так мабуть і для вступу у НАТО це було єдиною умовою...
19.02.2026 20:05 Відповісти
А поляки наприклад невизнали і в ЄС.
19.02.2026 20:04 Відповісти
Європі до наших традиційних цінностей ще рости та й рости!
19.02.2026 20:07 Відповісти
Европа, ты лучше дай нам ракеты к Пэтриот.
Пусть даже раскрашенные в цвета ЛГБТ.
19.02.2026 20:09 Відповісти
ЛГБТК+абревіатура,вже на багато довша.Вже ревльно там психічно хворі.Нехай їм віддадуть все керування,в тому числі ядерною зброєю.Он недавно один трансгендер влаштував стрілянину,потім інший.Там ще є ті,до кого потрібно в множині звертатися.
19.02.2026 20:10 Відповісти
навіщо нам той союз.
люди хочуть жити як в Європі, а для цього не обов,язково туди вступати
19.02.2026 20:17 Відповісти
Це одне з нагальніших питань окрім будування критих стадіонів і облаштовування тротуарів(зимою) ,головне зібрати донати з людей
19.02.2026 20:33 Відповісти
Ні кого не цікавить війна, корупція, низький рівень життя...головне дозволити підерам довбитись в очко посеред біла дня на вулиці
19.02.2026 20:35 Відповісти
мені просто цікаво як ви зробили такі висновки
19.02.2026 20:45 Відповісти
ЄС, як і НАТО, знайде будь-яку підставу щоб не приймати Україну. Забудьте ці казочки про вступ. Ніхто там нас не чекає та не чекав, їм Україна потрібна лише як таран проти рашки.
19.02.2026 20:42 Відповісти
это все насмешки, танцы с ******** признаем, а в ес и не подумают взять
19.02.2026 20:53 Відповісти
всі люди і нації різні між собою і неможливо всім нав'язувати одні і тіж правила для співіснування . Ідуть вони дном моря ті шоколадні зайці .
19.02.2026 21:02 Відповісти
Там ще е про признання черепах птахами і переімінування зими в літо.Це все шо потрібно знати про ЕС.
19.02.2026 21:06 Відповісти
А у Обрана,як із цим ділом ситуація, Угорщина наче ж у Євросоюзі?
19.02.2026 21:08 Відповісти
У жаби підар на підарі сидить,і..подивись на сійярто..
19.02.2026 22:42 Відповісти
Може спершу треба допомогти війну закінчити і вже тоді щось висувати (засовувати). Отямитесь, фактично йде третя світова війна! Орда на вашому порозі.
19.02.2026 21:27 Відповісти
Дивно, а і Польщі нема такого закону. Мало того - в Конституції вказано, шо «шлюб - це відносини чоловіка і жінки». Цікаво, і в ЄС і нічо
19.02.2026 21:34 Відповісти
бо поляки не ідіоти, на відміну від єврохохлів, які за обіцянку дешевого їдла готові сісти на пляшку.
19.02.2026 21:42 Відповісти
Зазвичай такі розваги кацапи практикують,таки як женьок марущак..Але у них бажано щоб за півлітру...
19.02.2026 22:45 Відповісти
що, підгоріла дупка, бо правду про таких як ти шукачів халяви написав?
19.02.2026 22:54 Відповісти
задовбали збоченці.
геть всіх їх до йіпштейна в файли.
19.02.2026 21:53 Відповісти
Раз вони тебе постійно ********,то може у вас у Канаді клімат такий?
19.02.2026 22:46 Відповісти
За це Україна бореться.
19.02.2026 22:07 Відповісти
Орієнтир на Польшу, в якій Ісус Христос проголошений королем Польші і діють адекватні закони стосовно цього питання.
19.02.2026 22:18 Відповісти
Нічого поганого не бачу. Якщо це вимога взяти нас до ЄС, то хай собі женяться хлопці/дівчата, вони теж люди і мають право бути щасливими в шлюбі. Не бачу проблеми
19.02.2026 22:23 Відповісти
Я правильно зрозумів, що наші гендеристи та ЛГБТ-активісти заклали Україну, щоб її не приймали у Євросоюз доки їхні спарювання не визнають?

Нема питань - нехай пара гомосексуалістів сама народить дитину. Еволюція любить лише передачу ознак, і Бог не зрозуміє (хто з них існує на Світі)
20.02.2026 00:24 Відповісти
хай Рада хоч кожного дня приймає гейські закони аби ми вступили в ЄС.

оті ....дари мене якось не муляють

.
20.02.2026 00:31 Відповісти
Україна це християнська країна. Одна із небагатьох, де хоч якось дотримуються хоч якихось християнських засад. У нас ніхто не б'є тих же лгбт. А хочуть виховувати дітей, нехай народять і тоді виховують. ЛГБТ це не просто збочення, це відхилення. Як думаєте, кого виховають два збоченця? - правильно, третього збоченця.
Нехай живуть, працюють, і сидять тихо, і ніхто їх права не порушуватиме. А те, що вони хочуть більше прав,аніж мають інші люди, то забагато вони хочуть.
У тій же Європі Польща, Румунія, Угорщина, стараються берегти сімейні цінності, і ніхто їх звідти не виганяє. Так що потрібно зберегти острівець порядності, з якого нас хочуть вибити клієнти Епштейна.
Побійтесь Бога!
20.02.2026 08:55 Відповісти
Це просто ще одна тема для бла бла бла, як єврокомісія може щось вимагати в України, якщо навіть далеко не у всіх країнах ЕС визнані такі шлюби.
20.02.2026 11:22 Відповісти
Україна бере від кожної сторони тільки найкраще:
-від кацапії - кальянний реп, рускі єзік і АУЕ
-від Європи - ЛГБТЖ і мігрантів
20.02.2026 11:26 Відповісти
Та сам факт того, що Україна проголосувала за Володю Зеленського, говорить все про розумовий рівень тих виборців...
20.02.2026 11:38 Відповісти
ТОЧНЯК! Країна, яка втратила тільки за останні 4 роки декілька МІЛЬЙОНІВ людей, має визнати шлюби лесбогоміків, які навіть теоретично не здатні розмножуватись і відновити населення!😡
ТАК ПЕРЕМОЖЕМО!

і знаєте, що найгірше? зелений жид без проблем прийме такий закон. Його ж не для розбудови і процвітання України жидо-кацапи притягнули до корита....
20.02.2026 14:01 Відповісти
Satanic
20.02.2026 15:14 Відповісти
20.02.2026 15:48 Відповісти
Хорватський варіант не пройде???
20.02.2026 17:30 Відповісти
Тобто про корупцію вони нічого не вимагають?
20.02.2026 18:22 Відповісти
Содом і гомора. Страшне. ЄС це минуле. Це питання часу
20.02.2026 18:59 Відповісти
Таке враження, що ми хочемо вступити не в ЄС, а в якийсь гей клуб
20.02.2026 20:05 Відповісти
