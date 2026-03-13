В Украине суд во второй раз рассмотрел дело о признании брачных отношений между двумя мужчинами

Дмитрий Лясковецкий и Евгений Донец
Фото: Дмитро Лясковецький і Євгеній Донець / hromadske

Индустриальный районный суд Харькова рассмотрел дело по заявлению военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Дмитрия Лясковецкого об установлении факта брачных отношений с его партнером Евгением Донцем.

Об этом пишут организации "Военные ЛГБТКИ+" и "Инсайт", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Во время судебного заседания заслушали позиции сторон и изучили представленные доказательства, подтверждающие совместное проживание мужчин. Судья огласит решение 20 марта.

"Для государства Евгений юридически - посторонний человек. Он не имеет статуса члена семьи военнослужащего, лишен базовых гарантий, доступа к реанимации или элементарной социальной защиты. И пока политики годами тормозят закон о партнерствах, судебное признание факта семьи остается единственным инструментом правовой защиты для однополых семей", - отметили активисты.

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что стабильные однополые отношения являются "семейной жизнью" (статья 8 Конвенции). Однополые пары нуждаются в такой же правовой защите, как и все остальные граждане и гражданки, напомнили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна юридически признать однополые браки для вступления в ЕС, - Еврокомиссия

Первое признание судом фактического брака между мужчинами

Напомним, в украинской судебной практике уже есть прецедент признания фактических брачных отношений между двумя мужчинами.

  • В июне 2025 года Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между парой открытых геев - первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.
  • Украинский дипломат работал за границей и просил МИД разрешить его партнеру поехать с ним - но столкнулся с отказом из-за законодательства, которое признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.

В решении суда отмечалось, что законодательство Украины признает два типа отношений разнополых пар: брак и фактические брачные отношения, когда мужчина и женщина "проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой". В итоге суд установил факт совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений) двух мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна урегулировать однополые браки для вступления в ЕС, - премьер Швеции Кристерссон

Єрмак повернеться до Зелі в другому статусі?
13.03.2026 23:51 Ответить
Ну й питання...
14.03.2026 01:12 Ответить
Меловін доречі розвівся з тим військовим. Мабуть не зхтів народжувати йому дітей
13.03.2026 23:53 Ответить
Шкода, така гарна пара була(
14.03.2026 00:04 Ответить
Нагальної теми для Українців не існує від привладних і портновських???
14.03.2026 00:16 Ответить
Шлюб можливий тільки між чоловіком та жінкою. Всі інші стосунки це партнерство. Потрібно прийняти якусь окрему назву для ведення спільного господарства гей партнерів і заборонити вживати слово "шлюб" для таких стосунків.
13.03.2026 23:58 Ответить
может-.спаринг-партнеры?)
14.03.2026 00:06 Ответить
Особисто я розглядаю гомосексуальність як інвалідність від народження. Генетичний збій. Не хвороба, а саме інвалідність. Як дитячий церебральний параліч статевої системи. Може щось з латини підібрати. Ну так щоб діагнозом відразу повіяло.
14.03.2026 00:14 Ответить
Мне абсолютно п****й, если кто кого-то долбит в ж***. А вот что мне не п****, это то что они это на люди вытаскивают. Флаги *************, стринги, толстые мужики в лифчиках, просто омерзительно
14.03.2026 00:29 Ответить
Ну ... я їм співчуваю. Це важке життя. Трагедія в тому що вони часто дійсно *********** в натуралів. Хто закохувався і був відтогнутий зрозуміє. Тому вважаю що "геям гей клуби" і ***** шастати по вулицям в пошуках пригод...
14.03.2026 00:34 Ответить
Я б назвав це сім'я.
І нехай собі живуть як хіппі (хоч по 30 шт. в одній сім'ї).
14.03.2026 00:38 Ответить
Ваш коментар демонструє не силу переконань, а нездатність прийняти просту річ: у демократичній країні не ви визначаєте, кому і як жити. Уся ця риторика про "єдино правильний порядок" надто відлунює російськими "скрєпами", де різноманіття сприймають як загрозу, а не як норму вільного суспільства.
14.03.2026 01:01 Ответить
За своє життя до мене тричі підкочували геї. В Україні просто бив морду. В Європі дуже вічливо пояснював що "ідейний натурал". Вам поддобається коли до вас пристають особи вашої статі? Якщо так тоді вам в гей клуби. За кордоном толерантністть також дуже обмежена. Я двічі ходив дивитися на гей паради в Лондоні. Прикольно... У нас маю декілька знайомих з правоохоронних громадських організацій. Самі вони не геї, але ходять на паради бо отримують гранти на захист прав геїв. В мене враження що на наших парадах на одного гея приходиться два десятка грантоїдів.
14.03.2026 01:12 Ответить
Потрібно швидше приймати, а то до Європи не візьмуть.
13.03.2026 23:58 Ответить
Зробіть весілля між ними в опі, а реєстратор хай буде безумна)
14.03.2026 00:07 Ответить
Без Главпідора Єрмака ніяк.
14.03.2026 00:29 Ответить
как могут нерепродуктивных особей одного пола расмматривать как семью(брак)? дурка
14.03.2026 00:40 Ответить
В Україні слово "активіст" таке ж всеосяжне, як "ку" на планеті Кін-дза-дза.
14.03.2026 00:51 Ответить
Сумно бачити у коментарях, як у 2026 році частина суспільства досі мислить категоріями совка і російських "скрєп", де всім треба нав'язати одну "правильну" норму. Люди, отямтесь: не перетворюйтесь на скрєпозаврів, бо Україна - це не про заборони, страх і чуже мракобісся, а про свободу і гідність
14.03.2026 01:06 Ответить
********** - це тяжка генетична хвороба психичного розладу. Нажаль вона невеліковна, тож державі треба якось юридично ці випадки оформляти.
14.03.2026 01:12 Ответить
Мене не так вразила новина,як коменти й коментатори
14.03.2026 01:15 Ответить
 
 