В Украине суд во второй раз рассмотрел дело о признании брачных отношений между двумя мужчинами

Индустриальный районный суд Харькова рассмотрел дело по заявлению военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Дмитрия Лясковецкого об установлении факта брачных отношений с его партнером Евгением Донцем.

Об этом пишут организации "Военные ЛГБТКИ+" и "Инсайт", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Во время судебного заседания заслушали позиции сторон и изучили представленные доказательства, подтверждающие совместное проживание мужчин. Судья огласит решение 20 марта.

"Для государства Евгений юридически - посторонний человек. Он не имеет статуса члена семьи военнослужащего, лишен базовых гарантий, доступа к реанимации или элементарной социальной защиты. И пока политики годами тормозят закон о партнерствах, судебное признание факта семьи остается единственным инструментом правовой защиты для однополых семей", - отметили активисты.

Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что стабильные однополые отношения являются "семейной жизнью" (статья 8 Конвенции). Однополые пары нуждаются в такой же правовой защите, как и все остальные граждане и гражданки, напомнили там.

Первое признание судом фактического брака между мужчинами

Напомним, в украинской судебной практике уже есть прецедент признания фактических брачных отношений между двумя мужчинами.

В июне 2025 года Деснянский райсуд Киева установил наличие фактических брачных отношений между парой открытых геев - первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

Украинский дипломат работал за границей и просил МИД разрешить его партнеру поехать с ним - но столкнулся с отказом из-за законодательства, которое признает понятие брака только как семейный союз женщины и мужчины.

В решении суда отмечалось, что законодательство Украины признает два типа отношений разнополых пар: брак и фактические брачные отношения, когда мужчина и женщина "проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой". В итоге суд установил факт совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений) двух мужчин.

