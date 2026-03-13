В Україні суд вдруге розглянув справу про визнання шлюбних відносин між двома чоловіками

Фото: Дмитро Лясковецький і Євгеній Донець / hromadske

Індустріальний районний суд Харкова розглянув справу за заявою військовослужбовця 17-ї бригади Національної гвардії Дмитра Лясковецького про встановлення факту шлюбних відносин із його партнером Євгенієм Донцем.

Про це пишуть організації "Військові ЛГБТКІ+" та "Інсайт", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час судового засідання заслухали позиції сторін і дослідили надані докази, які підтверджують спільне проживання чоловіків. Суддя оголосить рішення 20 березня.

"Для держави Євгеній юридично –– стороння людина. Він не має статусу члена сімʼї військовослужбовця, позбавлений базових гарантій, доступу до реанімації чи елементарного соціального захисту. І поки політики роками гальмують закон про партнерства, судове визнання факту сім'ї залишається єдиним інструментом правового захисту для одностатевих родин", - зауважили активісти.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що стабільні одностатеві стосунки є "сімейним життям" (стаття 8 Конвенції). Одностатеві пари потребують такого ж правового захисту, як і всі інші громадяни та громадянки, нагадали там.

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Перше визнання судом фактичного шлюбу між чоловіками

Нагадаємо, в українській судовій практиці вже є прецедент визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками.

У червні 2025 року Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між парою відкритих геїв — першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком.

Український дипломат працював за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним — але наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.

У рішенні суду відзначалося, що законодавство України визнає два типи стосунків різностатевих пар: шлюб і фактичні шлюбні відносини, коли чоловік і жінка "проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою". Зрештою, суд встановив факт спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин) двох чоловіків.

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