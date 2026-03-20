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Суд Харкова не став визнавати шлюбні відносини між військовим Нацгвардії та його партнером

Дмитро Лясковецький і Євгеній Донець
Фото: Дмитро Лясковецький і Євгеній Донець / hromadske

Індустріальний районний суд Харкова відмовив у задоволенні заяви про визнання факту шлюбних відносин між двома чоловіками –– військовослужбовцем 17-ї бригади Нацгвардії Дмитром Лясковецьким та його партнером, юристом Євгенієм Донцем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Рішення суду

Під час попереднього засідання, яке відбулося 13 березня, суд заслухав позиції сторін і дослідив надані докази, які підтверджують спільне проживання пари. Сьогодні, 20 березня, суд оголосив про рішення не задовольняти заяву. Причиною відмови стала "недоведеність факту".

"Це означає, що суд відмовив у задоволенні заяви не тому, що не визнає одностатеві сімейні стосунки, а тому що є певні питання до доказової бази", - зазначила Оксана Гузь — адвокатка ГО "Інсайт" та БО "Марш Жінок", експертка зі злочинів з недискримінації.

Водночас зазначається, що під час засідання під будівлею суду перебували молодики із закритими обличчями, які скандували гасла проти одностатевих стосунків.

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Більше про пару

  • Нагадаємо, раніше позивачі заявляли, що проживають разом понад вісім місяців, а Євгеній працює в юридичній фірмі Дмитра, якого мобілізували у 2024 році. Щоб домогтися визнання факту сімейних відносин, пара звернулася до суду, заявивши, що "інших варіантів розв'язання цієї проблеми немає".

Перше визнання судом фактичного шлюбу між чоловіками

В українській судовій практиці вже є прецедент визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками.

  • У червні 2025 року Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між парою відкритих геїв — першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком.
  • Український дипломат працював за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним — але наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.

У рішенні суду відзначалося, що законодавство України визнає два типи стосунків різностатевих пар: шлюб і фактичні шлюбні відносини, коли чоловік і жінка "проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою". Зрештою, суд встановив факт спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин) двох чоловіків.

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Автор: 

одностатеві шлюби (12) суд (11956) Харків (6172) військовослужбовці (5268) чоловіки (224) ЛГБТ-спільнота (274)
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Топ коментарі
+22
ми краще чим раша, но нам не потрібні гей-паради і хлопчики в чулочках і трусіках жіночих, ніхто їм не забороняє нічого , але хай це гівно не афішують на вулицях і в метро.
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20.03.2026 21:36 Відповісти
+21
я, наприклад, не хочу пропаганди цієї "цивілізованості"... Чи у вас проблеми з визнанням мого права на власну думку?
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20.03.2026 21:35 Відповісти
+16
Краще бути дрімучим, ніж бути трахнутим збоченцями!
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20.03.2026 21:35 Відповісти

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