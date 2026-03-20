Суд Харкова не став визнавати шлюбні відносини між військовим Нацгвардії та його партнером
Індустріальний районний суд Харкова відмовив у задоволенні заяви про визнання факту шлюбних відносин між двома чоловіками –– військовослужбовцем 17-ї бригади Нацгвардії Дмитром Лясковецьким та його партнером, юристом Євгенієм Донцем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Рішення суду
Під час попереднього засідання, яке відбулося 13 березня, суд заслухав позиції сторін і дослідив надані докази, які підтверджують спільне проживання пари. Сьогодні, 20 березня, суд оголосив про рішення не задовольняти заяву. Причиною відмови стала "недоведеність факту".
"Це означає, що суд відмовив у задоволенні заяви не тому, що не визнає одностатеві сімейні стосунки, а тому що є певні питання до доказової бази", - зазначила Оксана Гузь — адвокатка ГО "Інсайт" та БО "Марш Жінок", експертка зі злочинів з недискримінації.
Водночас зазначається, що під час засідання під будівлею суду перебували молодики із закритими обличчями, які скандували гасла проти одностатевих стосунків.
Більше про пару
- Нагадаємо, раніше позивачі заявляли, що проживають разом понад вісім місяців, а Євгеній працює в юридичній фірмі Дмитра, якого мобілізували у 2024 році. Щоб домогтися визнання факту сімейних відносин, пара звернулася до суду, заявивши, що "інших варіантів розв'язання цієї проблеми немає".
Перше визнання судом фактичного шлюбу між чоловіками
В українській судовій практиці вже є прецедент визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками.
- У червні 2025 року Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між парою відкритих геїв — першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком.
- Український дипломат працював за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним — але наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка.
У рішенні суду відзначалося, що законодавство України визнає два типи стосунків різностатевих пар: шлюб і фактичні шлюбні відносини, коли чоловік і жінка "проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою". Зрештою, суд встановив факт спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин) двох чоловіків.
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