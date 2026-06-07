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Новини Фото Захист прав ЛГБТ-спільноти Ухвалення нового Цивільного кодексу
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ЛГБТІК+ спільнота проводить акцію "ЛьвівПрайд": вимагає відкликання проєкту нового Цивільного кодексу. ФОТО

У неділю, 7 червня, у центрі Львова розпочався правозахисний захід "ЛьвівПрайд 2026". Цьогорічна акція фокусується на питаннях правового визнання ЛГБТІК+ спільноти в контексті євроінтеграційних зобов’язань України, а також на критиці запропонованої нової редакції Цивільного кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Що відомо?

Акція відбувається в центрі міста — на площі біля Оперного театру. Для безпеки місце оточили металевими барʼєрами. Також на місці були присутні десятки співробітників поліції та Національної гвардії, які охороняли квартал, де відбувалася подія.

Захід стартував о 10:00. Учасники прайду вийшли на площу з тематичними транспарантами та плакатами, серед яких: "Сенс у любові", "Кохання — це не злочин", а також скандували гасло: "Квіруй, кохай, права не віддавай".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук

У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026
У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026

Голова організації "Феміністична майстерня" Ольга Ященко зазначила, що "ЛьвівПрайд 2026" проходить під загальним гаслом "За справжні традиції" і концептуально розділений на дві великі частини:

  • Законодавчий протест: Активісти виступають проти чинного проєкту нового Цивільного кодексу, вимагаючи його негайного відкликання або суттєвого доопрацювання. Організатори вимагають включити до кодексу офіційне визнання одностатевих партнерств і сімей ЛГБТІК+, суттєво спростити процедуру визнання гендерної ідентичності та пришвидшити впровадження стандартів МКХ-11 у Міністерстві охорони здоров'я. Окремою вимогою є посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті ненависті.
  • Культурне присвоєння: Правозахисники прагнуть продемонструвати, що є невіддільною частиною українського суспільства та його історії. У межах цієї частини заходу у Львові символічно організували перше галицьке лесбійське весілля.

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У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026
У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026

Контрмітинг опонентів

Паралельно поруч із місцем проведення прайду відбувалася акція противників ЛГБТ-руху. Вони тримали в руках плакати з гаслами "Ідея нації — проти дегенерації", "Традиційна сімʼя — надійне майбутнє нації" та активно скандували патріотичні гасла.

У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026
У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026
У Львові проходить правозахисна акція ЛьвівПрайд 2026

Наразі про сутички чи порушення правопорядку не повідомляється.

  • Зазначимо, що львівська акція відкриває серію аналогічних заходів по всій країні. Цьогоріч українські прайди з аналогічним пакетом правозахисних та законодавчих вимог заплановані також до проведення у Києві та Харкові.

Також читайте: Мер Івано-Франківська Марцінків прирівняв ЛГБТІК+ до фашизму, комунізму й "путінізму"

Автор: 

Львів (3287) ЛГБТ-спільнота (271) Львівська область (2797) Львівський район (276) Цивільний кодекс (8)
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Топ коментарі
+15
"Два десятки років працював у одному колективі з "геєм" і ніхто не знав про це - поки він не почав говорить про його дискримінацію за його погляди на статеві стосунки! Тепер всі знають що він - "під****с"!
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07.06.2026 13:10 Відповісти
+11
А пі****си не можуть хоча б під час війни тихо посидіти суки? Раніше мені на них було насрати я їх даже не помічав. Тепер же я їх ненавиджу
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07.06.2026 13:10 Відповісти
+10
То треба зі своїми збоченнями вилазити між люди і вимагати що збочення це норма? То завтра наркомани, алкоголіки, педофіли такого ж вимагатимуть.
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07.06.2026 13:17 Відповісти
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У межах цієї частини заходу у Львові символічно організували перше галицьке лесбійське весілля. Джерело: https://censor.net/ua/p4007124
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07.06.2026 13:05 Відповісти
твій нік, це реверанс кацапам, чи то таємна любов до них.... не виключено, що одностатева .
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07.06.2026 13:33 Відповісти
Обгрунтуй(те)..
Свій ото брєд
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07.06.2026 14:46 Відповісти
авто завод - автомобільний завод лєнінського комсомолу, так і писався, латиницею, великими літерами, якщо це брєд (українською - маячня), то твоя любов до кацапів напевне повна правда. куди ти їх цілуєш?
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07.06.2026 14:59 Відповісти
Це кіберспортивний рух спротиву під назвою "автомобіль Заранєє лішонний качєства" ( азлк) . Тролінг анало-Говнетного пафосу москви і Совкодрочі
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07.06.2026 14:47 Відповісти
"лішонний", українською - позбавлений. "качєства" - якості. "заранєє" - завчасно - учись....
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07.06.2026 15:03 Відповісти
Це не оті скубенти, яким викладає керовниця Уряду свириденко з екс-міністром миловановим, такі ЩОУ ліплять у Львові???! Видно, це вони підробляють на таких «масовках», для оплати свого навчання??
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07.06.2026 13:49 Відповісти
Грантоїди? Чи пітораси ??

Ну дуже розумно під час війни... ну *** же ж туди в ковіньку... Фейспалм..
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07.06.2026 13:06 Відповісти
Ви не бачите, що там одні бабИ? У Львові мабуть піторасів нема.
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07.06.2026 13:10 Відповісти
є. але й тск теж є
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07.06.2026 13:16 Відповісти
Ніколас Рокфеллер необорежно ляпнув, що він фінансує рух феміністок. Це один з напрямків по зменшенню населення планети.
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07.06.2026 13:28 Відповісти
Так населення планети росте,але скорочується саме біле населення.
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07.06.2026 13:38 Відповісти
Для різних країн різні сценарії. 10 років тому до лікаря була черга максимум 3 години. Зараз до дільничного терапевта 1 тиждень, потім 2 тижні до вузькопрофільного спеціаліста, черги на аналізи і знову до спеціаліста. Все геніальна просте.
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07.06.2026 13:50 Відповісти
І це не впливає на азіатів і африканців.
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07.06.2026 14:13 Відповісти
Менше жовту прессу читайте.
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07.06.2026 14:07 Відповісти
На ЛГБТ тиснуть? - в якому місці?
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07.06.2026 13:08 Відповісти
Якимсь місцем вони щось відчувають
Стражденьці))
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07.06.2026 14:49 Відповісти
"Два десятки років працював у одному колективі з "геєм" і ніхто не знав про це - поки він не почав говорить про його дискримінацію за його погляди на статеві стосунки! Тепер всі знають що він - "під****с"!
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07.06.2026 13:10 Відповісти
А пі****си не можуть хоча б під час війни тихо посидіти суки? Раніше мені на них було насрати я їх даже не помічав. Тепер же я їх ненавиджу
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07.06.2026 13:10 Відповісти
Доречі, ці тупоголові збоченці ще й не знають що таке Прайд. Прайд- це сім'я левів, тобто саме традиційні цінності де є самка, самець, і діти. Ці ж хворі на голову глиноміси це самі натуральні збоченці або хворі на голову. І замість того щоб лікуватися вони навпаки себе рекламують і агітують здорових вступати в їхні ряди.
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07.06.2026 13:35 Відповісти
Гей-прайд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Gay pride; також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4 гей-парад) - акція, завданням якої є демонстрація існування в суспільстві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2 ЛГБТ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE лесбійок, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C геїв, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бісексуалів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C трансгендерів), підтримка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C толерантного ставлення до них, захист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав людини та громадянської рівноправності для всіх людей незалежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F сексуальної орієнтації та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C гендерної ідентичності. Його метою також є вшановування почуття власної гідності, свободи особистості, прояв різноманітності та єдності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 ЛГБТ-спільноті.
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07.06.2026 14:13 Відповісти
оце дожилися...
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07.06.2026 14:50 Відповісти
Гухл:
+1 Зазвичай один прайд налічує від 5 до 6 дорослих левиць. Уся група становить сімейну зграю, чисельність якої може досягати 30-40 особин, куди також входять 1-3 дорослі самці та їхні дитинчата.Більше інформації про соціальну структуру левів ви можете знайти на сторінці ⁠Лев - Вікіпедія та статті ⁠Лев - Рівненський зоопарк.Чи цікавить вас:Чому всі самки в прайді є родичками?Як левиці розподіляють ролі під час полювання?Розкажіть, що саме вас цікавить найбільше!
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07.06.2026 14:51 Відповісти
То треба зі своїми збоченнями вилазити між люди і вимагати що збочення це норма? То завтра наркомани, алкоголіки, педофіли такого ж вимагатимуть.
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07.06.2026 13:17 Відповісти
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
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07.06.2026 13:42 Відповісти
Це в Львові приймали кодекс.
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07.06.2026 13:19 Відповісти
а як 3.14 трахаються ,як ежіки ?
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07.06.2026 13:20 Відповісти
Як черепахи....
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07.06.2026 13:22 Відповісти
Це Срамота ©
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07.06.2026 14:52 Відповісти
про кодекс все правильно але при чому тут збоченці ліваки, ті придурашені навіть не уявляють що вони тягнуть в країну
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07.06.2026 13:21 Відповісти
а ще мені цікаво хто це все організовує, ну не можуть же менти просто так організовувати це все огородження і цю клоунаду без вказівки зверху, куди нас тягнуть
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07.06.2026 13:23 Відповісти
А як ви думає те хто?Є спеціальні фонди,відродження наприклад.Вони спонсурують і майже всіх журналістів.Подивіться хто за ними стоїть.
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07.06.2026 13:29 Відповісти
де подивитись хто за цим стоїть і для чого їм це, жидомасони. Вони вже загробили лівацтвом Європу і тепер ми, ця вся дичина з геями і тансгендерами в фільмах голівуду масово поперла, добром це не закінчиться. Кінцевий пункт деградація і вимирання. Звичайно різні мусульмани з нижчих культур прийдуть і в моменті покажуть збоченцям їхнє місце - Англія, Франція, Німеччина - яскраві приклади.
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07.06.2026 13:39 Відповісти
Прайд, це зграя левів. Збоченці мають називатися збоченцями.
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07.06.2026 13:26 Відповісти
Дійсно, діряві щось поплутали. Треба їх вкинути у вольєр з цими кошенятами.
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07.06.2026 13:50 Відповісти
Новицького покличте ще.
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07.06.2026 13:27 Відповісти
А де представники ЛГБТЦК ?
Без їхньої участі такі заходи не можна проводити.
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07.06.2026 13:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/137790 😏 Просто під час весільної фотозйомки збили «Шахед» - такі «незабутні» кадри отримають молодята в Запоріжжі
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07.06.2026 13:42 Відповісти
Щас педики зарєшають. Все таки влада - це їхні колеги по ремеслу.
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07.06.2026 13:47 Відповісти
На тлі загиблих і покалічених людей,зруйнованого житла,страждань, страху, для них це головне і найболючіше.
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07.06.2026 13:54 Відповісти
Давно цьому дивуюсь...
Наче в різних країнах живуть люди
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07.06.2026 14:53 Відповісти
О людям нехреном занятся
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07.06.2026 13:55 Відповісти
конституція на паузі. розходьтесь.
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07.06.2026 13:55 Відповісти
Ассоциация Гомосексуалистов России отказаласть поддержать ху...ло (путина) на выборах президента. - "Не такие уж мы и пид...арасы" заявили они
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07.06.2026 14:01 Відповісти
Один чувак спрашует у другого - Вот одни говорят, геи, а други еговорят пид..расыю А вчем разница, не пойму. Другой ему отвечает - "Ну слушай, у меня есть сосед этажом выше, так он весь как баба, манеры женские, одежда похожа на женскую, макияжы, ногти накрашены. Так вот это гей. А другой сосед рядом со мной на площадке квартира, так он с утра до вечера стены перфоратором фигачит. Так вот это пид...рас!
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07.06.2026 14:05 Відповісти
Які примітивні коментарі у стрічці.Справа не у ЛГБТ та "голубих".Спрва в тому що кацапські "слуги" разом з п...ми з кишенькових алігархічних банд типу ОПЗЖ,"За майбах" коломойши,банда ****** та інших викідишей алігархичної мафіі запихнулий в цей законопроект такі норми,що навіть "регіонали" не допетрили.А це - повністью лишити приватної власності громадян України(квартири,хати).Буде вирішувати карумповані судді.Залишити гроші,які "слуги" переписали на батьків,родичей,б...дей,щоб НАщБУ не змогло до них добратися.Ви бажаєте лишитись своєї хати,машини,бізнесу?Бо по цьому закону виходить-хто не з ними-"ворог народу" чи працює на рашку.Це не закон для вступу в ЄС.Це тупо дерібан власності.Вам же казали,що "слуги"це -НЕОБІЛЬШОВИКИ.
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07.06.2026 14:08 Відповісти
Як що хтось їх права десь порушив-хай звертається до суду.Це правова норма.А бігати вулицями зграями та лізти всім в очі зі своїми хворобами й особливим розумінням життя та біології - це вже порушення прав інших людей.
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07.06.2026 14:19 Відповісти
То вава так відволікає людей від галопірочої корупції . спочатку перепоховання А. Мельника з дружиною (рідні Мельника з такою прозьбою не зверталися ) тільки пересварив нас з поляками , потім присвоєння бригаді назви героїв УПА то ще більше взбісило поляків , тепер оте збіговисько збоченців . В мене питання до понтів , де ти ніс службу 7-го. червня , що ви відповісте рідним , друзям , може і подругам ?
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07.06.2026 14:27 Відповісти
Все одно більшість традиційні, а схиблені були завжди.
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07.06.2026 14:33 Відповісти
Ну і нехай собі *********** та совокупляються, коли вавка в голові. Але виносити це на загал суспільства, а тим більше нав'язувати суспільству свої вавки не треба.
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07.06.2026 14:36 Відповісти
Яке відношення має майно, гроші та золото до підарасів?
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07.06.2026 14:34 Відповісти
навіть підораси проти цивільного кодексу хужє нє будєт.глибоко засадив боневтік.
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07.06.2026 14:46 Відповісти
"Цьогорічна акція фокусується ... також на критиці запропонованої нової редакції Цивільного кодексу України." Джерело: https://censor.net/ua/p4007124
написаний стефанчуком новий ЦК справді є навіть не кроком, а стрибком назад, десь до росії та інших атворитарних країн.
жити за цим кодексом, в разі його прийняття, будуть не тільки представники ЛГБТ, а й ті, хто обурюються в коентарях та й всі ми.
то може вам, панство, замислитись, як так вийшло, що ваші права вийшла відстоювати ЛГБТ спільнота, а все на що спромоглися ви - поливати їх брудом.
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07.06.2026 14:49 Відповісти
чому їх охороняють, а вільних людей пакують в буси і хочуть зробити рабами?
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07.06.2026 15:01 Відповісти
 
 