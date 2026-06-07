ЛГБТІК+ спільнота проводить акцію "ЛьвівПрайд": вимагає відкликання проєкту нового Цивільного кодексу. ФОТО
У неділю, 7 червня, у центрі Львова розпочався правозахисний захід "ЛьвівПрайд 2026". Цьогорічна акція фокусується на питаннях правового визнання ЛГБТІК+ спільноти в контексті євроінтеграційних зобов’язань України, а також на критиці запропонованої нової редакції Цивільного кодексу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Що відомо?
Акція відбувається в центрі міста — на площі біля Оперного театру. Для безпеки місце оточили металевими барʼєрами. Також на місці були присутні десятки співробітників поліції та Національної гвардії, які охороняли квартал, де відбувалася подія.
Захід стартував о 10:00. Учасники прайду вийшли на площу з тематичними транспарантами та плакатами, серед яких: "Сенс у любові", "Кохання — це не злочин", а також скандували гасло: "Квіруй, кохай, права не віддавай".
Голова організації "Феміністична майстерня" Ольга Ященко зазначила, що "ЛьвівПрайд 2026" проходить під загальним гаслом "За справжні традиції" і концептуально розділений на дві великі частини:
- Законодавчий протест: Активісти виступають проти чинного проєкту нового Цивільного кодексу, вимагаючи його негайного відкликання або суттєвого доопрацювання. Організатори вимагають включити до кодексу офіційне визнання одностатевих партнерств і сімей ЛГБТІК+, суттєво спростити процедуру визнання гендерної ідентичності та пришвидшити впровадження стандартів МКХ-11 у Міністерстві охорони здоров'я. Окремою вимогою є посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті ненависті.
- Культурне присвоєння: Правозахисники прагнуть продемонструвати, що є невіддільною частиною українського суспільства та його історії. У межах цієї частини заходу у Львові символічно організували перше галицьке лесбійське весілля.
Контрмітинг опонентів
Паралельно поруч із місцем проведення прайду відбувалася акція противників ЛГБТ-руху. Вони тримали в руках плакати з гаслами "Ідея нації — проти дегенерації", "Традиційна сімʼя — надійне майбутнє нації" та активно скандували патріотичні гасла.
Наразі про сутички чи порушення правопорядку не повідомляється.
- Зазначимо, що львівська акція відкриває серію аналогічних заходів по всій країні. Цьогоріч українські прайди з аналогічним пакетом правозахисних та законодавчих вимог заплановані також до проведення у Києві та Харкові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свій ото брєд
Ну дуже розумно під час війни... ну *** же ж туди в ковіньку... Фейспалм..
Стражденьці))
+1 Зазвичай один прайд налічує від 5 до 6 дорослих левиць. Уся група становить сімейну зграю, чисельність якої може досягати 30-40 особин, куди також входять 1-3 дорослі самці та їхні дитинчата.Більше інформації про соціальну структуру левів ви можете знайти на сторінці Лев - Вікіпедія та статті Лев - Рівненський зоопарк.Чи цікавить вас:Чому всі самки в прайді є родичками?Як левиці розподіляють ролі під час полювання?Розкажіть, що саме вас цікавить найбільше!
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
Без їхньої участі такі заходи не можна проводити.
Наче в різних країнах живуть люди
написаний стефанчуком новий ЦК справді є навіть не кроком, а стрибком назад, десь до росії та інших атворитарних країн.
жити за цим кодексом, в разі його прийняття, будуть не тільки представники ЛГБТ, а й ті, хто обурюються в коентарях та й всі ми.
то може вам, панство, замислитись, як так вийшло, що ваші права вийшла відстоювати ЛГБТ спільнота, а все на що спромоглися ви - поливати їх брудом.