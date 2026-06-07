ЛГБТІК+ спільнота проводить акцію "ЛьвівПрайд": вимагає відкликання проєкту нового Цивільного кодексу. ФОТО

У неділю, 7 червня, у центрі Львова розпочався правозахисний захід "ЛьвівПрайд 2026". Цьогорічна акція фокусується на питаннях правового визнання ЛГБТІК+ спільноти в контексті євроінтеграційних зобов’язань України, а також на критиці запропонованої нової редакції Цивільного кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Що відомо?

Акція відбувається в центрі міста — на площі біля Оперного театру. Для безпеки місце оточили металевими барʼєрами. Також на місці були присутні десятки співробітників поліції та Національної гвардії, які охороняли квартал, де відбувалася подія.

Захід стартував о 10:00. Учасники прайду вийшли на площу з тематичними транспарантами та плакатами, серед яких: "Сенс у любові", "Кохання — це не злочин", а також скандували гасло: "Квіруй, кохай, права не віддавай".

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Голова організації "Феміністична майстерня" Ольга Ященко зазначила, що "ЛьвівПрайд 2026" проходить під загальним гаслом "За справжні традиції" і концептуально розділений на дві великі частини:

Законодавчий протест: Активісти виступають проти чинного проєкту нового Цивільного кодексу, вимагаючи його негайного відкликання або суттєвого доопрацювання. Організатори вимагають включити до кодексу офіційне визнання одностатевих партнерств і сімей ЛГБТІК+, суттєво спростити процедуру визнання гендерної ідентичності та пришвидшити впровадження стандартів МКХ-11 у Міністерстві охорони здоров'я. Окремою вимогою є посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті ненависті.

Активісти виступають проти чинного проєкту нового Цивільного кодексу, вимагаючи його негайного відкликання або суттєвого доопрацювання. Організатори вимагають включити до кодексу офіційне визнання одностатевих партнерств і сімей ЛГБТІК+, суттєво спростити процедуру визнання гендерної ідентичності та пришвидшити впровадження стандартів МКХ-11 у Міністерстві охорони здоров'я. Окремою вимогою є посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті ненависті. Культурне присвоєння: Правозахисники прагнуть продемонструвати, що є невіддільною частиною українського суспільства та його історії. У межах цієї частини заходу у Львові символічно організували перше галицьке лесбійське весілля.

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Контрмітинг опонентів

Паралельно поруч із місцем проведення прайду відбувалася акція противників ЛГБТ-руху. Вони тримали в руках плакати з гаслами "Ідея нації — проти дегенерації", "Традиційна сімʼя — надійне майбутнє нації" та активно скандували патріотичні гасла.







Наразі про сутички чи порушення правопорядку не повідомляється.

Зазначимо, що львівська акція відкриває серію аналогічних заходів по всій країні. Цьогоріч українські прайди з аналогічним пакетом правозахисних та законодавчих вимог заплановані також до проведення у Києві та Харкові.

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