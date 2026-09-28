До нового Цивільного кодексу внесуть правки щодо військових і репродуктології та шукатимуть компроміс із ЛГБТК+ і Радою церков, - Стефанчук

Під час підготовки проєкту нового Цивільного кодексу до другого читання планують врахувати більшість змістовних поправок, зокрема щодо репродуктології та прав військових. Автори документа також шукають компроміс між пропозиціями релігійних організацій і представників ЛГБТК+.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив голова Верховної Ради та один з ініціаторів законопроєкту Руслан Стефанчук. Робота над новою редакцією Цивільного кодексу триває, а за основу парламент ухвалив її у квітні 2026 року.

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За словами Стефанчука, до законопроєкту надійшла велика кількість поправок. Частину з них він назвав "спамовими", однак наголосив, що серед пропозицій є багато змістовних, які зараз опрацьовує робоча група.

Окрім депутатських поправок, аналізують пропозиції, отримані під час консультацій із представниками юридичних навчальних закладів і центрів, громадських організацій та інших суспільних груп.

Зокрема, зміни стосуватимуться питань репродуктології, прав та інтересів військовослужбовців і фермерів. Також під час доопрацювання документа мають врахувати пропозиції, озвучені на зустрічах із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій та представниками ЛГБТК+.

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"У кожного ми хочемо знайти ті речі, які наблизять компроміс по цьому законопроєкту. Цивільний кодекс – це унікальний кодекс, який повинен забезпечити баланс і компроміс в усьому суспільстві", – заявив Стефанчук.

Водночас конкретної дати розгляду законопроєкту в другому читанні поки немає. За словами голови Верховної Ради, пріоритетом під час роботи над документом є його якість, а не швидкість ухвалення.

Дискусії навколо нового Цивільного кодексу

Проєкт нового Цивільного кодексу раніше спричинив суспільні дискусії. Одним із найбільш обговорюваних положень стала можливість у певних випадках знизити шлюбний вік до 14 років. Після критики цю норму пообіцяли вилучити.

Критики законопроєкту також порушували питання щодо понять "доброзвичайності" та "аморальної поведінки", а правозахисні організації висловлювали застереження щодо положень, які стосуються правового визнання одностатевих пар.

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