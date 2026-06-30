Международный институт прессы призвал Раду исключить из проекта Гражданского кодекса нормы, ограничивающие свободу слова

Международный институт прессы (IPI) обратился к Верховной Раде Украины с официальным призывом исключить из новой редакции проекта Гражданского кодекса ряд спорных положений, которые создают прямые риски для деятельности независимых СМИ, проведения журналистских расследований и защиты разоблачителей коррупции.

Об этом говорится на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Риски для журналистов

IPI подчеркивает, что законопроект повлияет на права СМИ, защиту разоблачителей, цифровой контент и правила открытых данных.

Удар по разоблачителям: в действующем правовом поле граждане, сообщающие о вероятных фактах коррупции, имеют специальную законодательную защиту от судебных исков о "компенсации убытков" со стороны фигурантов. Однако в действующем проекте этого исключения нет.

Уничтожение журналистских архивов: Документ вводит широкие основания для применения так называемого "права на забвение". Фигуранты старых уголовных или коррупционных дел смогут через суд требовать удаления расследований СМИ, манипулятивно утверждая, что эти материалы якобы "больше не соответствуют общественным интересам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет Европы указал на риски отдельных положений проекта нового Гражданского кодекса, — YouControl

Блокировка открытых данных

Кроме того, предложенный законопроект вводит понятие "конфиденциальность переписки", которое может применяться не только к отдельным лицам, но и к частным и государственным компаниям. Эти меры могут ограничить право журналистов на доступ и публикацию конфиденциальной или частной информации, представляющей общественный интерес. Это может быть утечка документов или отчетность надзорных органов о таких проблемах, как преступность и коррупция.

Также в Международном институте прессы подчеркнули, что полностью разделяют аналогичные опасения Совета Европы относительно положений, требующих обязательного согласия лица на использование его имени или изображения.

Это может ограничить возможности журналистов использовать информацию с платформ открытых данных, которые являются важными журналистскими источниками в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Учтите поправки или отзовите": в Киеве снова протестовали против нового Гражданского кодекса. ФОТОрепортаж

Новый Гражданский кодекс

Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

В YouControl ранее заявляли, что принятие Гражданского кодекса в нынешней редакции отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. Юристы обратили внимание на ряд норм, которые могут легализовать удаление неудобной информации о коррупционерах, уничтожить механизмы финансового мониторинга и позволят компаниям скрывать "российский след".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейцы заявили, что без законодательства о борьбе с давлением на СМИ и активистов нас не будет в ЕС, — Юрчишин