Совет Европы указал на риски отдельных положений проекта нового Гражданского кодекса, - YouControl

Совет Европы обратил внимание на то, что отдельные положения проекта нового Гражданского кодекса Украины создают угрозу для свободы слова. В частности, они могут затруднить проведение журналистских расследований, OSINT-исследований и антикоррупционного мониторинга.

Об этом сообщает YouControl, информирует Цензор.НЕТ.

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"Право на цифровое личное пространство (цифровую приватность)"

В статье 336 проекта Гражданского кодекса вводится понятие "право на цифровое личное пространство (цифровую приватность)". К этому понятию авторы отнесли: цифровую корреспонденцию, метаданные связи, поисковые запросы, историю просмотров в интернете и даже геоданные. Статья разрешает обработку всего этого массива информации "только с согласия" лица.

Отмечается, что Совет Европы встал на защиту свободного сбора открытых данных. Эксперты из Европы подчеркнули, что если заставить всех собирать данные только "с согласия" человека, это заблокирует работу платформ открытых данных, остановит журналистские расследования, парализует контроль за коррупцией и любой поиск информации в открытых источниках.

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Конфиденциальность для юридических лиц

Статья 345 кодекса закрепляет "право юридического лица на цифровой образ" (аккаунты, страницы, цифровые профили в соцсетях и госсистемах). Вслед за этим статья 353 распространяет на компании полноценное "право на цифровую конфиденциальность" и запрещает любую обработку данных об их цифровом образе без их прямого согласия.

Европейские эксперты отмечают, что требование спрашивать разрешения у компании на обработку ее данных для реестров или журналистских расследований является "практически неосуществимым".

Совет Европы подчеркивает, что сбор и анализ информации о компаниях является неотъемлемой составляющей публичных функций: это необходимо для ведения государственных реестров, проверки бизнес-партнеров перед заключением сделок и борьбы с коррупцией.

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"Право на забвение"

Статья 328 проекта закрепляет "право на забвение". Она позволяет любому физическому лицу требовать удаления, обезличивания или полного уничтожения информации о себе из общедоступных источников, а также прекращения выдачи ссылок в поисковых системах (деиндексации).

Для этого достаточно заявить, что информация является неактуальной, неполной или "утратила общественный интерес".

В YouControl отмечают, что Совет Европы раскритиковал статью о праве требовать удаления информации из-за расплывчатой формулировки "потеря общественного интереса".

"Европейские эксперты ссылаются на практику Европейского суда по правам человека и напоминают: желание кого-то удалить данные о себе из истории должно четко уравновешиваться правом общества знать правду о прошлых событиях, в частности через цифровые и газетные архивы. Иначе этим инструментом просто воспользуются недобросовестные лица", — говорится в публикации.

Кроме того, европейские эксперты отмечают, что в проекте "отсутствуют исключения для чиновников, политиков и других влиятельных деятелей, чья жизнь и работа должны подлежать гораздо более строгому контролю со стороны общества, чем жизнь обычных граждан".

Также в проекте отсутствуют надлежащие меры предосторожности против SLAPP-исков, которые могут использоваться для давления на журналистов и общественных активистов.

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Новый Гражданский кодекс

Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

В YouControl ранее заявляли, что принятие Гражданского кодекса в нынешней редакции отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. Юристы обратили внимание на ряд норм, которые могут легализовать удаление неудобной информации о коррупционерах, уничтожить механизмы финансового мониторинга и позволят компаниям скрывать "российский след".

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