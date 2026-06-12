Рада Європи вказала на ризики окремих положень проєкту нового Цивільного кодексу, - YouControl

Рада Європи звернула увагу на те, що окремі норми проєкту нового Цивільного кодексу України містять ризики для свободи слова. Зокрема, вони можуть ускладнити проведення журналістських розслідувань, OSINT-досліджень та антикорупційного моніторингу.

Про це повідомляє YouControl, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Право на цифровий особистий простір (цифрову приватність)"

У статті 336 проєкту Цивільного кодексу запроваджується поняття "право на цифровий особистий простір (цифрову приватність)". До цього поняття автори зарахували: цифрову кореспонденцію, метадані зв'язку, пошукові запити, історію переглядів в інтернеті та навіть геодані. Стаття дозволяє обробку всього цього масиву інформації "лише за згодою" особи.

Зазначається, що Рада Європи стала на захист вільного збору відкритих даних. Експерти з Європи наголосили, що якщо змусити всіх збирати дані лише "за згодою" людини, це заблокує роботу платформ відкритих даних, зупинить журналістські розслідування, паралізує контроль за корупцією та будь-який пошук інформації у відкритих джерелах.

Читайте також: Новий Цивільний кодекс може знищити антикорупційні розслідування та механізми фінмоніторингу, - YouControl

Приватність для юридичних осіб

Стаття 345 кодексу закріплює"право юридичної особи на цифровий образ" (акаунти, сторінки, цифрові профілі у соцмережах та держсистемах). Слідом за цим стаття 353 поширює на компанії повноцінне "право на цифрову приватність" і забороняє будь-яку обробку даних про їхній цифровий образ без їхньої ж прямої згоди.

Європейські експерти зауважують, що вимога питати дозволу в компанії на обробку її даних для реєстрів чи журналістських розслідувань є "практично нездійсненною".

Рада Європи підкреслює, що збір та аналіз інформації про компанії є невід'ємною складовою публічних функцій: це потрібно для ведення державних реєстрів, перевірки бізнес-партнерів перед угодами та боротьби з корупцією.

Читайте також: Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук

"Право на забуття"

Стаття 328 проєкту закріплює "право на забуття". Вона дозволяє будь-якій фізичній особі вимагати вилучення, знеособлення чи повного знищення інформації про себе із загальнодоступних джерел, а також припинення видачі посилань у пошукових системах (деіндексації).

Для цього достатньо заявити, що інформація є неактуальною, неповною або "втратила суспільний інтерес".

У YouControl зазначають, що Рада Європи розкритикувала статтю про право вимагати видалення інформації через розмите формулювання "втрата суспільного інтересу".

"Європейські експерти посилаються на практику Європейського суду з прав людини та нагадують: бажання когось викреслити дані про себе з історії має чітко балансуватися з правом суспільства знати правду про минулі події, зокрема через цифрові та газетні архіви. Інакше цим інструментом просто скористаються недоброчесні особи", - йдеться у публікації.

Крім того, європейські експерти зауважують, що у проєкті "бракує винятків для чиновників, політиків та інших впливових діячів, чиє життя та робота мають підлягати значно суворішому контролю з боку суспільства, ніж життя звичайних громадян".

Також у проєкті відсутні належні запобіжники проти SLAPP-позовів, які можуть використовуватися для тиску на журналістів і громадських активістів.

Дивіться також: "Врахуйте правки або відкликайте": у Києві знову протестували проти нового Цивільного кодексу. ФОТОрепортаж

Новий Цивільний кодекс

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

У YouControl раніше заявляли, що ухвалення Цивільного кодексу у нинішній редакції відкине Україну на 10 років назад у сфері прозорості та протидії корупції. Юристи звернули увагу на низку норм, які можуть легалізувати видалення незручної інформації про корупціонерів, знищити механізми фінмоніторингу та дозволять компаніям приховувати "російський слід".

Дивіться також: ЛГБТІК+ спільнота проводить акцію "ЛьвівПрайд": вимагає відкликання проєкту нового Цивільного кодексу. ФОТО