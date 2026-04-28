Европейцы сказали, что без законодательства о борьбе с давлением на СМИ и активистов, нас не будет в ЕС, - Юрчишин

Законодательство, которое исключит давление на СМИ и активистов, является одним из требований для членства в ЕС.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Что такое SLAPP?

Он рассказал, что речь идет о стратегических исках против общественного участия:

"Это когда те, кто обладает ресурсами, специально злоупотребляют правом на судебный иск, преимущественно в защиту своего имени и достоинства, создавая общественным активистам, представителям общества проблемы для их деятельности".

"Здесь могут быть представители крупного бизнеса. Особенно представители пригосударственного бизнеса, получившие контракты недобросовестно, а затем по ним появляются разоблачительные материалы, и они пытаются перефокусировать внимание активистов или журналистов не на их работу, разоблачение проблем, а на защиту себя в судах. Заниматься такой защитой - довольно дорого и долго", - добавил Юрчишин.

Идеей SLAPP он назвал блокирование работы журналистской редакции, чтобы они ходили по судам вместо того, чтобы раскапывать материалы, представляющие общественный интерес.

"Преимущественно те, кто подает иски, преследуют главную цель (особенно, если это небольшие издания) - чтобы люди подумали: стоит ли этот материал всех этих проблем? По всей Украине есть такие примеры. Их не сотни, их можно исчислить десятками, но, в основном, они касаются наиболее активных активистов, которые ведут деятельность в интересах общества, и журналистов-расследователей", - отметил парламентарий.

Опыт Европы

По словам нардепа, для стран Совета Европы и стран-членов ЕС адаптация анти-SLAPP-законодательства – это требование.

"В принципе, мы тоже взяли на себя обязательство разработать такое законодательство в процессе евроинтеграции. 2026 год – это как раз тот год, когда мы должны принять это законодательство, чтобы не выпасть из графика. ...

Европейцы дали нам время для того, чтобы мы приняли это решение до конца 2026 года. Мы привлекали к нашей работе экспертов Совета Европы. Они предоставили определенные предложения, как можно усовершенствовать. Но они четко зафиксировали, что наша инициатива обеспечивает выполнение минимальных показателей, которые являются обязательными для стран-членов и кандидатов в Европейский союз", - рассказал он.

"Европейцы четко заявили, что без этого законодательства нас не будет в Европейском союзе", - добавил Юрчишин.

