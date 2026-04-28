РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8795 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram Анонимные Telegram-каналы
1 356 38

Сегодня анонимные Telegram-каналы работают с украинскими властями, а завтра могут уже с РФ, - Юрчишин

Регулирование Telegram в Украине: чем опасны анонимные каналы?

Использование Telegram украинскими властями - это следствие непонимания того, что сбалансированная информация от СМИ, пользующихся доверием в обществе, гораздо лучше, чем использование анонимных источников.

Об этом заявил народный депутатот партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Потому что эти анонимные источники – сегодня вы заплатили, они работают с вами, а завтра вы заплатили меньше – они работают с оппонентами. А наш ключевой оппонент – это оппонент существования Украины, то есть Россия. Так не зальет ли завтра Россия в эти анонимные каналы кучу бабла?" – объяснил парламентарий.

По мнению Юрчишина, наиболее напряженной ситуация может стать в случае, если будет заключено перемирие и начнутся избирательные процессы.

"И эти каналы, которые вчера хвалили "зеленых", "Европейскую Солидарность", "Голос", "Батькивщину" – ой! – и начинают активно работать против этих политических сил, дискредитируя их. В конце концов, такие российские каналы, как "Легитимный" и тому подобные, вначале достаточно мягко работали в 2019 году с новоизбранной украинской властью.

Даже хвалили ее и продвигали. Но в час "Х", когда Путин решил, что атака будет, задолго до этой атаки - начали систематически очернять. Когда ты не контролируешь источник информации; когда не понимаешь, кто стоит за этим источником (а в анонимных телеграм-каналах, даже когда мы выводим на чистую воду номинальных владельцев, они всегда могут переложить ответственность, потому что это - опосредованные данные) - ты ни в чем не можешь быть уверен", - добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Юрчишин Ярослав (185) Telegram (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
..і написав це в своєму телеграм каналі!🤦 Зелений дебіл, навіть без цих каналів агентів рашки в Україні достатньо, он взяти опу чи вр.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:01 Ответить
+5
"Коли ти не контролюєш джерело інформації..." - то ось для чого вся "двіжуха"
показать весь комментарий
28.04.2026 15:12 Ответить
+5
"Зараз "тєлєга" і "тік-ток" успішно перетворюють народ в бидло" - це яким чином?
Все залежить виключно від того, як людина використовує інструмент.
А свиня болото завжди знайде, з "телеграмом" чи без.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Телеграмізація української влади - це наслідок нерозуміння, що збалансована інформація медіа, які мають довіру в суспільстві, набагато краща, ніж використання анонімних джерел.
Забороніть тєлєгу - будть у Вайбері та Ватсап не розуміти.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:57 Ответить
коли буде укладено перемир'я та почнуться виборчі процеси. Джерело: https://censor.net/ua/n4000377
- і коли це буде ?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:04 Ответить
Як це схоже з депутатами.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:07 Ответить
Сьогодні слухаєш ти джаз, а завтра "родіну" продаш
показать весь комментарий
28.04.2026 15:08 Ответить
На ваш хитрый джаз у нас есть... с винтом.
Сегодня он при бороде. А завтра где? В НКВДэ
показать весь комментарий
28.04.2026 15:25 Ответить
Рука маскві.. путьїн нападьоть.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:09 Ответить
Встановити у себе "тєлєгу" це стати на облік в ФСБ. Теж саме з Тік-Ток, але вже обліковувати будуть китайці і надавати дані *****. Зелені дебіли вважають ці ресурси "нейтральними" - полем для шпигунських ігор, але якщо врахувати ті ресурси які має Україна і ті які проти неї спрямовані, то це гра з гарантованим програшем. Коли на кожного "споживача контенту" спецслужби заводять файл, аналізують профіль, психологічні особливості та економічні преференції то маніпулювати, шантажувати і просто дурити недоумків стає дуже просто. Колись казали що "мистецтво перетворює натовп в народ". Зараз "тєлєга" і "тік-ток" успішно перетворюють народ в бидло.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:11 Ответить
"Зараз "тєлєга" і "тік-ток" успішно перетворюють народ в бидло" - це яким чином?
Все залежить виключно від того, як людина використовує інструмент.
А свиня болото завжди знайде, з "телеграмом" чи без.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:16 Ответить
Ті хто вважають що вони самі собі обирають "контент для споживання", і ви в тому числі, помиляються. "Клієнта" алгоритми які враховують "профіль клієнта" спрямовують завжди в потрібному замовнику напрямку. Дурники думають що вони самостійно приймають рішення, але вибирають вони насправді лише з того що вже вибране для них... Якщо телеглядач дивиться на світ тільки очима оператора, а відчуває лише те що провокує режисер, то споживач інтернет контенту просто "прошивається швейною голкою" наскрізь...
показать весь комментарий
28.04.2026 15:27 Ответить
Це ви зараз описали свою схему взаємодії з "телеграмом"? Тоді я вам щиро співчуваю, чесно.
Мабуть вам слід взагалі відмовитися від будь-яких гаджетів, а також від перегляду новин у будь-якому вигляді, враховуючи вашу податливість до стороннього впливу.
Тобто, фільтрувати інформацію вас не навчили.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:34 Ответить
Я не користуюсь будь якими соціальними мережами взагалі і відмовляюсь від цього свідомо. Ну от навіщо мені "фейсбук" де негайно банять за будь-яке негативне висловлювання в сторону ***** і **********, але дозволено лаяти Україну і боротися з "нацизмом" та "антисеміизмом" у нас навіть нецензурно. Стосовно фільтражу інформації, то я це роблю професійно. Саме тому користуюсь кнопочним телефоном і жодна моя розмова не довше 30 секунд - лише узгодження часу зустрічі.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:54 Ответить
Зрозуміло. Я теж не фанат "зависання" в телефоні, - виключно короткий перегляд новин і спілкування з друзями та колегами. Viber, WhatsApp та Telegram. Все. Причому два з сервісів встановлено виключно для роботи (контакти з клієнтами в Європі). І так, теж досі маю кнопочну Nokia (мабуть це ностальгія ).
Як я вже писав, якщо свиня шукає болото, вона його завжди знайде, навіть без соцмереж.
І наостанок - ніякого "марафону" 😂
показать весь комментарий
28.04.2026 16:10 Ответить
Вы пугаете алкоголика со стажем человека который подал пару сотен ксерокопий паспорта?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:27 Ответить
В державних реєстрах паспортні дані фігурують і дублюються прилизно в 10 000 записів, але там немає "збірного профілю". Реєструючись в "Дії" ви "підтягуєте" розрізнену інформацію я ячейки вашого профілю і робите себе "прозорим" та готовим до юзання. "Бонусом" ви втрачаєте контроль над власним гаманцем і ваш рахунок в банку стає важілем шантажу, який можуть використовувати десятки державнх та приватних структур без рішення Суду. Здобули, мля...
показать весь комментарий
28.04.2026 16:41 Ответить
А хтось взагалі ще користується телегою? Я видалив ще у 24му...
показать весь комментарий
28.04.2026 15:11 Ответить
Естественно, лучший мессенджер
показать весь комментарий
28.04.2026 15:22 Ответить
Ню-ню... А геолокація? IMEI? № телефону який привязаний до банківської картки? Дані у інтернет провайдера (часто з домашньою адресою)...
показать весь комментарий
28.04.2026 16:45 Ответить
"Коли ти не контролюєш джерело інформації..." - то ось для чого вся "двіжуха"
показать весь комментарий
28.04.2026 15:12 Ответить
Шось таке я вже десь бачив

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zaborona-telegram-zaradi-chogo-kreml-virishiv-pozhertvuvati-svojimi-z-blogerami-18022026-453275 Заборона Telegram в росії. Заради чого кремль вирішив пожертвувати своїми Z-блогерами
показать весь комментарий
28.04.2026 15:12 Ответить
Зомбімарафон перестав діяти на вкраїнчиків.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:17 Ответить
Так кто у него говнюки,анонимные тегканалы или квартальная влада?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:17 Ответить
Телеграм це інформаційна помийка! Його треба заборонити повністю! До 2013 роки жили ж якось без цієї помийки!
показать весь комментарий
28.04.2026 15:23 Ответить
А до 1913-го без электричества жили.
До 1813 - деревянным плугом пахали
До 1713 - ото да. Тогда в Сечи сабелькой махали. Х....сосили султана и младших сыновей стреляли
показать весь комментарий
28.04.2026 15:37 Ответить
Ви маніпулюєте. Це підміна понять. Прогрес це не "тєлєга".
показать весь комментарий
28.04.2026 16:47 Ответить
Tutu Tutukin Президент на це не піде.По-перше його команда вклала шалений ресурс у розкрутку каналів у ТГ ще з часів виборчої кампанії, щоб менше залежати від медіа. По-друге блокування "ВКонтакте та Одноклассники" вдарило тоді по рейтингу Порошенка, і тепер він буде боятиметься за свій.
Також зараз це найпопулярніша платформа і "їдальня" для зеленоботів. Де ж вони тоді харчуватимуться
будуть і прославляти владу.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:08 Ответить
Як же ботва зелена сюди набігла!
показать весь комментарий
28.04.2026 15:28 Ответить
А де ж ішак буде свої потужні відосики викладати?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:29 Ответить
Зверніть увагу як швидко гундосий лідор копіює свого вчитителя з північних болот...
Загрався в ролі, диктатура вже прийшла в Україну.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:38 Ответить
«Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь? 😡» 🤣
показать весь комментарий
28.04.2026 15:45 Ответить
Только теле марафон, там истина, а вечірне звернення это откровение для каждого, только мне кажется что всё как под копирку, только рожи другие.
показать весь комментарий
28.04.2026 17:02 Ответить
Найбільша проблема для наших очільників - це те, що по месенджерам населення може швидко організовуватись і групуватись.
показать весь комментарий
28.04.2026 18:40 Ответить
 
 