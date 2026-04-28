Сегодня анонимные Telegram-каналы работают с украинскими властями, а завтра могут уже с РФ, - Юрчишин
Использование Telegram украинскими властями - это следствие непонимания того, что сбалансированная информация от СМИ, пользующихся доверием в обществе, гораздо лучше, чем использование анонимных источников.
Об этом заявил народный депутатот партии "Голос", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Цензор.НЕТ.
"Потому что эти анонимные источники – сегодня вы заплатили, они работают с вами, а завтра вы заплатили меньше – они работают с оппонентами. А наш ключевой оппонент – это оппонент существования Украины, то есть Россия. Так не зальет ли завтра Россия в эти анонимные каналы кучу бабла?" – объяснил парламентарий.
По мнению Юрчишина, наиболее напряженной ситуация может стать в случае, если будет заключено перемирие и начнутся избирательные процессы.
"И эти каналы, которые вчера хвалили "зеленых", "Европейскую Солидарность", "Голос", "Батькивщину" – ой! – и начинают активно работать против этих политических сил, дискредитируя их. В конце концов, такие российские каналы, как "Легитимный" и тому подобные, вначале достаточно мягко работали в 2019 году с новоизбранной украинской властью.
Даже хвалили ее и продвигали. Но в час "Х", когда Путин решил, что атака будет, задолго до этой атаки - начали систематически очернять. Когда ты не контролируешь источник информации; когда не понимаешь, кто стоит за этим источником (а в анонимных телеграм-каналах, даже когда мы выводим на чистую воду номинальных владельцев, они всегда могут переложить ответственность, потому что это - опосредованные данные) - ты ни в чем не можешь быть уверен", - добавил он.
Полный текст интервью с председателем комитета ВР по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.
- Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.
Забороніть тєлєгу - будть у Вайбері та Ватсап не розуміти.
Все залежить виключно від того, як людина використовує інструмент.
А свиня болото завжди знайде, з "телеграмом" чи без.
Мабуть вам слід взагалі відмовитися від будь-яких гаджетів, а також від перегляду новин у будь-якому вигляді, враховуючи вашу податливість до стороннього впливу.
Тобто, фільтрувати інформацію вас не навчили.
Як я вже писав, якщо свиня шукає болото, вона його завжди знайде, навіть без соцмереж.
І наостанок - ніякого "марафону" 😂
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zaborona-telegram-zaradi-chogo-kreml-virishiv-pozhertvuvati-svojimi-z-blogerami-18022026-453275 Заборона Telegram в росії. Заради чого кремль вирішив пожертвувати своїми Z-блогерами
Також зараз це найпопулярніша платформа і "їдальня" для зеленоботів. Де ж вони тоді харчуватимуться
