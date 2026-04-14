Железняк рассказал, как работают медиа-атаки на журналистов и антикоррупционеров. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал результаты расследования о медиа-атаках на журналистов, борцов с коррупцией и оппозиционных политиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам парламентария, такие атаки имеют четкую экономическую логику, основанную на оптовой закупке размещений в сети Telegram-каналов и на сайтах.

"Им выгодно выкупать сразу блоками размещения (а клиентам его продают в розницу и накручивают где-то 200-300% своей комиссии)", — рассказал Железняк.

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Такие атаки, в частности, были направлены на журналиста Юрия Николова, председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и нардепов Викторию Сюмар, Николая Княжицкого и Андрея Жупанина, отметил парламентарий.

"А еще, как мы слышали, в черной бухгалтерии в офисе Миндича были отдельные расходы на "Иванова и Ко". И о совпадении - вся черная пропаганда против оппонентов Галущенко или тех, кто не поддерживал закупку российского хлама под видом атомных блоков… Тоже шла по тому же шаблону) Так что сейчас вы его видите — и можете в следующий раз сразу понять, кто автор", - подытожил он.

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