Железняк рассказал, как работают медиа-атаки на журналистов и антикоррупционеров. ВИДЕО
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал результаты расследования о медиа-атаках на журналистов, борцов с коррупцией и оппозиционных политиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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По словам парламентария, такие атаки имеют четкую экономическую логику, основанную на оптовой закупке размещений в сети Telegram-каналов и на сайтах.
"Им выгодно выкупать сразу блоками размещения (а клиентам его продают в розницу и накручивают где-то 200-300% своей комиссии)", — рассказал Железняк.
Такие атаки, в частности, были направлены на журналиста Юрия Николова, председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, экс-главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и нардепов Викторию Сюмар, Николая Княжицкого и Андрея Жупанина, отметил парламентарий.
"А еще, как мы слышали, в черной бухгалтерии в офисе Миндича были отдельные расходы на "Иванова и Ко". И о совпадении - вся черная пропаганда против оппонентов Галущенко или тех, кто не поддерживал закупку российского хлама под видом атомных блоков… Тоже шла по тому же шаблону) Так что сейчас вы его видите — и можете в следующий раз сразу понять, кто автор", - подытожил он.
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Але: а що далі?
...щойно ми побачили, як вся конструкція збудована Орбаном полетіла шкереберть. І гірше того, конструкція Орбана спрацювала на його найбільшого конкурента. Щойно Мадяр не просто виграв посаду прем'єра, він ввів до парламенту Угорщини свою «монобільшість».
Це для Зеленського дуже загрозливий дзвіночок. Очевидно, Орбан задовбав угорців своїми витівками. І ще Орбан загрався бикувати перед лідерами ЄС та НАТО. Одного дня те саме може статися в Україні. І ба-більше, вже не раз ставалося.
Так, Зеленський вивалює тони медійного бруду на Петра Порошенка, його піарники не гребують відвертою брехнею. Але. Хто сказав, що найбільшою загрозою для ЗЕ буде Порошенко?
Давайте згадаємо, хто такий Петер Мадяр? Це колишній поплічник Орбана. Це представник команди Орбана, який очолив опозицію проти Орбана. Може бути таке в Україні? Насправді - таке вже було.
Я можу нагадати, як серед рухівців у 2004 році ходили розмови: «Ющенко? Та як можна йому вірити?! Та він же кучмист!» Ми вже мали прецедент, коли колишній прем'єр часів Кучми переміг ставленика Кучми.
Повірте, в Офісі Зеленського теж бачать ці паралелі. Тому й волають про «перемогу Зеленського в Угорщині». Аби не виказати переляку.