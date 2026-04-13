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Скандал вокруг бронирования пиарщика Зеленского Петрова: "ТРК "Корисне ТВ", которая дает советы по садоводству, получила критику от Минкульта, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры присвоило статус критически важного для функционирования экономики ООО "ТРК "Корисне ТВ", которое дает советы по садоводству.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, подобным ООО также регулярно выделяют средства из бюджета на производство контента для "Єдиного марафону".

"Вообще (даже без привязки к Петрову или Ермаку) интересная ситуация, когда у нас МинКульт дает бронирование вот таким производителям контента). Первый статус "критически важного для функционирования экономики" присвоили в 2024-м…

Пишут, что и с 2024-го им активно выделяют бюджет на производство для Марафона, что вдвойне интересное совпадение…", - пишет нардеп.

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ТЦ
ТЦ
ТЦ
ТЦ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что пиарщик Зеленского Петров снова получил должность - в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству.

Также смотрите: Клименко о пиарщике Зеленского Петрове: Он уже контактировал с ТЦК, нет оснований для задержания. ВИДЕО

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (791) бронирование (226) Железняк Ярослав (634) Петров Владимир (40)
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Топ комментарии
+15
І після того в людей має бути мотивація воювати. Просто мєрзость.
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13.04.2026 14:17 Ответить
+14
Зеленський провалив мобілізацію толеруючи і роблячи подібні бронювання а також покриваючи тотальну корупцію і беспредел з боку тцк.
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13.04.2026 14:17 Ответить
+12
Ну так , на 100 відсотків заброньовані всякі піськограї бандуристи, гітаристи, співаки ( в них навіть є добровільна служба і добровільне звільнення, он Козловський і Вакарчук не дадуть збрехати) але бусифікують простих громадян робітничих професій (токарі, зварювальники, слюсарі тощо) цікаво ці піськограї думають що вони щось корисне країні приносять?
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13.04.2026 14:23 Ответить

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