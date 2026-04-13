Скандал вокруг бронирования пиарщика Зеленского Петрова: "ТРК "Корисне ТВ", которая дает советы по садоводству, получила критику от Минкульта, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Министерство культуры присвоило статус критически важного для функционирования экономики ООО "ТРК "Корисне ТВ", которое дает советы по садоводству.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, подобным ООО также регулярно выделяют средства из бюджета на производство контента для "Єдиного марафону".
"Вообще (даже без привязки к Петрову или Ермаку) интересная ситуация, когда у нас МинКульт дает бронирование вот таким производителям контента). Первый статус "критически важного для функционирования экономики" присвоили в 2024-м…
Пишут, что и с 2024-го им активно выделяют бюджет на производство для Марафона, что вдвойне интересное совпадение…", - пишет нардеп.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что пиарщик Зеленского Петров снова получил должность - в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль