Скандал довкола бронювання піарника Зеленського Петрова: "ТРК "Корисне ТБ", яка дає поради з садівництва, отримала критичність від Мінкульту, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Міністерство культури надало статус критично важливого для функціонування економіки ТОВ "ТРК "Корисне ТБ", яке дає поради з садівництва.
Про це у фейсбуку повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, подібним ТОВ також регулярно виділяють кошти із бюджету на виробництво контенту для "Єдиного марафону".
"Взагалі (навіть без привʼязки до Петрова чи Єрмака) цікава ситуація, коли у нас МінКульт дає бронювання ось таким виробникам контенту). Перший статус "критично важливого для функціонування економіки" надали у 2024-му…
Пишуть, що і з 2024-го їм активно виділяють бюджет на виробництво для Марафону, що вдвічі цікаве співпадіння…", - пише нардеп.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що піарник Зеленського Петров знову отримав бронювання - у телерадіокомпанії, що дає поради з садівництва.
Будь ласка, зачекайте...
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