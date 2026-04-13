Скандал довкола бронювання піарника Зеленського Петрова: "ТРК "Корисне ТБ", яка дає поради з садівництва, отримала критичність від Мінкульту, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури надало статус критично важливого для функціонування економіки ТОВ "ТРК "Корисне ТБ", яке дає поради з садівництва.

Про це у фейсбуку повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, подібним ТОВ також регулярно виділяють кошти із бюджету на виробництво контенту для "Єдиного марафону".

"Взагалі (навіть без привʼязки до Петрова чи Єрмака) цікава ситуація, коли у нас МінКульт дає бронювання ось таким виробникам контенту). Перший статус "критично важливого для функціонування економіки" надали у 2024-му…

Пишуть, що і з 2024-го їм активно виділяють бюджет на виробництво для Марафону, що вдвічі цікаве співпадіння…", - пише нардеп.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що піарник Зеленського Петров знову отримав бронювання - у телерадіокомпанії, що дає поради з садівництва.

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