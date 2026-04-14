Железняк розповів, як працюють медіаатаки на журналістів та антикорупціонерів. ВIДЕО
Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про медіаатаки на журналістів, антикорупціонерів та опозиційних політиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами парламентаря, такі атаки мають чітко економічну логіку, що базується на оптовій закупівлі розміщень у мережі Telegram-каналів та сайтах.
"Їм вигідно викуповувати одразу блоками розміщення (а клієнтам його продають у роздріб і накручують десь 200-300% своєї комісії)", - розповів Железняк.
Такі атаки, зокрема, було спрямовано на журналіста Юрія Ніколова, голову правління ЦПК Віталія Шабуніна, ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького та нардепів Вікторію Сюмар, Миколу Княжицького та Андрія Жупанина, зауважив парламентар.
"А ще, як ми чули, у чорній бухгалтерії в офісі Міндіча були окремі видатки на "Іванова і Ко". І о співпадіння - вся чорнуха на опонентів Галущенко чи тих, хто не підтримував закупівлю російського мотлоху під виглядом атомних блоків…. Теж шла по тому самому патерну) Тож зараз ви його бачите - і можете наступного разу вже одразу зрозуміти, хто автор", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але: а що далі?
...щойно ми побачили, як вся конструкція збудована Орбаном полетіла шкереберть. І гірше того, конструкція Орбана спрацювала на його найбільшого конкурента. Щойно Мадяр не просто виграв посаду прем'єра, він ввів до парламенту Угорщини свою «монобільшість».
Це для Зеленського дуже загрозливий дзвіночок. Очевидно, Орбан задовбав угорців своїми витівками. І ще Орбан загрався бикувати перед лідерами ЄС та НАТО. Одного дня те саме може статися в Україні. І ба-більше, вже не раз ставалося.
Так, Зеленський вивалює тони медійного бруду на Петра Порошенка, його піарники не гребують відвертою брехнею. Але. Хто сказав, що найбільшою загрозою для ЗЕ буде Порошенко?
Давайте згадаємо, хто такий Петер Мадяр? Це колишній поплічник Орбана. Це представник команди Орбана, який очолив опозицію проти Орбана. Може бути таке в Україні? Насправді - таке вже було.
Я можу нагадати, як серед рухівців у 2004 році ходили розмови: «Ющенко? Та як можна йому вірити?! Та він же кучмист!» Ми вже мали прецедент, коли колишній прем'єр часів Кучми переміг ставленика Кучми.
Повірте, в Офісі Зеленського теж бачать ці паралелі. Тому й волають про «перемогу Зеленського в Угорщині». Аби не виказати переляку.