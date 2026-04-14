Железняк розповів, як працюють медіаатаки на журналістів та антикорупціонерів. ВIДЕО

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування про медіаатаки на журналістів, антикорупціонерів та опозиційних політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами парламентаря, такі атаки мають чітко економічну логіку, що базується на оптовій закупівлі розміщень у мережі Telegram-каналів та сайтах.

"Їм вигідно викуповувати одразу блоками розміщення (а клієнтам його продають у роздріб і накручують десь 200-300% своєї комісії)", - розповів Железняк.

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Такі атаки, зокрема, було спрямовано на журналіста Юрія Ніколова, голову правління ЦПК Віталія Шабуніна, ексголову "Укренерго" Володимира Кудрицького та нардепів Вікторію Сюмар, Миколу Княжицького та Андрія Жупанина, зауважив парламентар.

"А ще, як ми чули, у чорній бухгалтерії в офісі Міндіча були окремі видатки на "Іванова і Ко". І о співпадіння - вся чорнуха на опонентів Галущенко чи тих, хто не підтримував закупівлю російського мотлоху під виглядом атомних блоків…. Теж шла по тому самому патерну) Тож зараз ви його бачите - і можете наступного разу вже одразу зрозуміти, хто автор", - підсумував він.

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