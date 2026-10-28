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Новости Коррупция в Украине
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Образовательный омбудсмен Лещик призвала родителей сообщать в полицию о принудительном сборе денег в школах

Образовательный омбудсмен объяснила, что делать в случае вымогательства денег в школе

Омбудсмен по вопросам образования Надия Лещик призвала родителей фиксировать случаи принудительного сбора денег на нужды школ и обращаться в полицию. Она подчеркнула, что любые благотворительные взносы должны быть исключительно добровольными.

Об этом Лещик сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По словам омбудсмена, к ней обратились родители, которых якобы обязывали за свой счет ремонтировать школьные кабинеты во время перехода детей в следующие классы. Также они сообщили о сборе наличных средств для дополнительной оплаты труда сотрудников учебного заведения.

По результатам проверки учредитель школы не установил фактов принудительного сбора средств или психологического давления со стороны администрации. В то же время руководителя лицея предупредили о недопустимости таких действий.

Лещик подчеркнула, что обеспечивать школу всем необходимым должен ее учредитель, а зарплаты штатным сотрудникам выплачиваются из государственного и местного бюджетов.

"Если родители желают сделать благотворительный взнос на нужды учебного заведения, то он должен быть зачислен на казначейский счет учебного заведения, но не на счета благотворительных или общественных организаций", — отметила омбудсмен.

В случае вымогательства денег она советует сохранять переписку, сообщения, квитанции и другие доказательства, по возможности законно фиксировать нарушения на фото, аудио или видео, а затем обращаться в Национальную полицию.

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деньги (1007) образование (2341) сбор (368) школа (3211)
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Топ комментарии
+6
Внесків взагалі не має бути, ні примусових, ні добровільних. Внескі мають іти з податків. Якщо не вистачає, значить чиновники міносвіти забагато крадуть. Крапка.
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28.10.2026 15:48 Ответить
+6
державна програма стукачєства, в дії!!!!
е-стук.....
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28.10.2026 15:49 Ответить
+3
А на добровільно примусові внески в підрозділах ЗСУ кому скаржитись...
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28.10.2026 15:52 Ответить

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