Освітня омбудсменка Лещик закликала батьків повідомляти поліцію про примусові збори грошей у школах

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала батьків фіксувати випадки примусового збору грошей на потреби шкіл і звертатися до поліції. Вона наголосила, що будь-які благодійні внески мають бути виключно добровільними.

Про це Лещик повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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За словами омбудсменки, до неї звернулися батьки, яких нібито зобов'язували власним коштом ремонтувати шкільні кабінети під час переходу дітей до наступних класів. Також вони повідомили про збір готівки для додаткової оплати праці працівників закладу.

За результатами перевірки засновник школи не встановив фактів примусового збору коштів чи психологічного тиску з боку адміністрації. Водночас керівника ліцею попередили про неприпустимість таких дій.

Лещик наголосила, що забезпечувати школу всім необхідним повинен її засновник, а зарплати штатним працівникам виплачують із державного та місцевого бюджетів.

"Якщо батьки бажають зробити благодійний внесок на потреби закладу освіти, то він має бути зарахований на казначейський рахунок закладу освіти, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій", – зазначила омбудсменка.

У разі вимагання грошей вона радить зберігати листування, повідомлення, квитанції та інші докази, за можливості законно фіксувати порушення на фото, аудіо чи відео, а потім звертатися до Національної поліції.

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