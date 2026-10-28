Покупать российские энергоресурсы - глупая идея, - премьер Нидерландов Йеттен

Говоря о мирном процессе, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность ужесточения санкций против РФ и отказа от закупок российских энергоресурсов.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ужесточение санкций вместо их ослабления

Йеттен отметил, что российского диктатора Владимира Путина нужно заставить серьезно относиться к мирным переговорам.

"Путин должен понимать, что он проигрывает эту войну, и проигрывает ее на поле боя, а также потому, что его экономика слабеет. И одна из причин этого — международные санкции. Поэтому единственный путь для европейцев и американцев — вводить больше санкций против российского режима, а не ослаблять их. Поэтому покупать российские энергоресурсы — это очень глупая идея", — сказал глава правительства Нидерландов.

Он отметил, что ЕС продемонстрировал, что может отказаться от закупки ископаемых ресурсов у России.

Читайте также: Евросоюз может войти в зиму с самыми низкими запасами газа за 15 лет, – FT

Отказ ЕС от российского газа

Йеттен заверил, что ни один европейский лидер не планирует закупать российский газ в ближайшие годы.

"Мы хотим, чтобы Россия прекратила свою войну. Если они этого не сделают — мы будем бить санкциями по их карманам", — добавил премьер Нидерландов.

Читайте также: "Ни при каких условиях": в Еврокомиссии заявили, что решение об отказе от российского газа пересматриваться не будет