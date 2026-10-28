Купувати російські енергоресурси – дурна ідея, - прем’єр Нідерландів Єттен

Говорячи про мирний процес, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ і відмови від закупівель російських енергоресурсів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посилення санкцій замість послаблення

Єттен зазначив, що російського диктатора Володимира Путіна треба змусити сприймати мирні переговори серйозно.

"Путін має розуміти, що він програє цю війну, і програє її на полі бою, а також тому, що його економіка слабшає. І одна з причин цього – це міжнародні санкції. Тому єдиний шлях для європейців та американців – це запроваджувати більше санкцій на російський режим, а не зменшувати їх. Тому купувати російські енергоресурси – це дуже дурна ідея",- сказав глава уряду Нідерландів.

Він зазначив, що ЄС продемонстрував, що може відмовитись від закупівлі викопних ресурсів у Росії.

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Відмова ЄС від російського газу

Єттен запевнив, що жоден європейський лідер не планує закуповувати російський газ у наступні роки.

"Ми хочемо, щоб Росія зупинила свою війну. Якщо вони цього не зроблять – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях",- додав прем'єр Нідерландів.

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