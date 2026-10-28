Купувати російські енергоресурси – дурна ідея, - прем’єр Нідерландів Єттен
Говорячи про мирний процес, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ і відмови від закупівель російських енергоресурсів.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посилення санкцій замість послаблення
Єттен зазначив, що російського диктатора Володимира Путіна треба змусити сприймати мирні переговори серйозно.
"Путін має розуміти, що він програє цю війну, і програє її на полі бою, а також тому, що його економіка слабшає. І одна з причин цього – це міжнародні санкції. Тому єдиний шлях для європейців та американців – це запроваджувати більше санкцій на російський режим, а не зменшувати їх. Тому купувати російські енергоресурси – це дуже дурна ідея",- сказав глава уряду Нідерландів.
Він зазначив, що ЄС продемонстрував, що може відмовитись від закупівлі викопних ресурсів у Росії.
Відмова ЄС від російського газу
Єттен запевнив, що жоден європейський лідер не планує закуповувати російський газ у наступні роки.
"Ми хочемо, щоб Росія зупинила свою війну. Якщо вони цього не зроблять – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях",- додав прем'єр Нідерландів.
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