ЖКХ и социальная инфраструктура Украины готовы к зиме на 98,6%, - Мининфраструктуры. ФОТО

Готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Украины к зиме составляет 98,6%. Особое внимание уделяется работе аварийных служб, запасам топлива и оборудованию для ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ.

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По словам министра, в ходе заседания рассмотрели подготовку населенных пунктов к зиме, резервное теплоснабжение Киева, обеспечение населения качественной питьевой водой и реагирование на последствия российских атак.

"Сосредоточились на подготовке громад к зиме, резервном теплоснабжении Киева, обеспечении людей качественной питьевой водой и реагировании на последствия российских атак", — отметил Калашник.

Отдельно обсудили готовность коммунальных и аварийных служб к чрезвычайным ситуациям. Речь идет, в частности, о формировании запасов топлива, наличии необходимого оборудования и возможности оперативно проводить аварийные ремонты.

















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Резервное теплоснабжение Киева

В столице Агентство восстановления строит шесть резервных котельных, которые должны обеспечивать теплоснабжение в случае чрезвычайных ситуаций.

Для их использования необходимо провести техническое обследование, подготовить подключение к тепловым сетям, обучить персонал и урегулировать порядок эксплуатации.

В ходе заседания комиссии были определены дальнейшие шаги по подготовке этих объектов к работе.

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Обеспечение населенных пунктов питьевой водой

Еще одним приоритетом определили бесперебойное водоснабжение и качество питьевой воды.

По словам Калашника, водоканалы должны быть готовы к усиленной очистке воды в случае загрязнения источников или повреждения инфраструктуры в результате российских атак.

Для этого необходимо создать запасы реагентов, обеспечить лабораторный контроль качества воды и резервное электроснабжение.

Кроме того, громады должны отработать схемы аварийного водоснабжения, чтобы обеспечивать население питьевой водой даже в случае повреждения основных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Частью этих мер является обустройство резервных котельных.

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