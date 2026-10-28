ЖКГ та соціальна інфраструктура України готові до зими на 98,6%, - Мінінфраструктури. ФОТО

Готовність житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури України до зими становить 98,6%. Особливу увагу приділяють роботі аварійних служб, запасам пального та обладнанню для ліквідації наслідків російських обстрілів.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

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За словами міністра, під час засідання розглянули підготовку громад до зими, резервне теплопостачання Києва, забезпечення населення якісною питною водою та реагування на наслідки російських атак.

"Зосередилися на підготовці громад до зими, резервному теплопостачанні Києва, забезпеченні людей якісною питною водою та реагуванні на наслідки російських атак", – зазначив Калашник.

Окремо обговорили готовність комунальних та аварійних служб до надзвичайних ситуацій. Йдеться, зокрема, про формування запасів пального, наявність необхідного обладнання та можливість оперативно проводити аварійні ремонти.

















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Резервне теплопостачання Києва

У столиці Агентство відновлення будує шість резервних котелень, які мають забезпечувати теплопостачання в разі надзвичайних ситуацій.

Для їх використання необхідно провести технічне обстеження, підготувати підключення до теплових мереж, навчити персонал та врегулювати порядок експлуатації.

Під час засідання комісії визначили подальші кроки для підготовки цих об'єктів до роботи.

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Забезпечення громад питною водою

Ще одним пріоритетом визначили безперебійне водопостачання та якість питної води.

За словами Калашника, водоканали повинні бути готовими до посиленого очищення води у випадку забруднення джерел або пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

Для цього необхідно створити запаси реагентів, забезпечити лабораторний контроль якості води та резервне електроживлення.

Крім того, громади мають відпрацювати схеми аварійного водопостачання, щоб забезпечувати населення питною водою навіть у разі пошкодження основних мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації. Частиною цих заходів є облаштування резервних котелень.

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