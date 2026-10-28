Единственное жилье за коммунальные долги могут изъять при сумме задолженности свыше 430 тысяч гривен, - Минюст

Единственное жилье должника могут продать за коммунальные долги, если сумма задолженности превышает 430 тысяч гривен. Ранее установленный законом порог составлял около 170 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

При каких долгах могут изъять единственное жилье

По словам Андрея Гайченко, законодательство устанавливает сумму задолженности, до достижения которой единственное жилье должника не могут изъять. Ранее этот порог составлял около 170 тысяч гривен, но с учетом военных условий его повысили до 430 тысяч гривен.

Заместитель министра подчеркнул, что риск потерять единственное жилье из-за неуплаты коммунальных услуг касается небольшого числа должников.

"Итак, чтобы у тебя отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммунальные услуги. Это — буквально единицы коммунальных должников. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев единственное жилье не будет изыматься. Здесь я хочу успокоить людей", — сказал Гайченко.

Он также назвал изменения в системе исполнения судебных решений реформой, которая должна сделать государство ближе к людям.

Читайте также: Как работает автоматическое снятие арестов со средств на счетах: подробности

Как снять ограничения после уплаты долга

Андрей Гайченко объяснил, что делать, если человек уже погасил задолженность, но из-за технического сбоя информация в системе не обновилась, а установленные ограничения остались.

В таком случае можно позвонить государственному исполнителю. Его номер указан в базах данных и процессуальных документах.

"К каждому производству всегда привязан телефон государственного исполнителя", — отметил заместитель министра.

Также граждане могут обратиться в единый контакт-центр системы государственной исполнительной службы Украины по номеру 0 800 356 917.

По словам Гайченко, в течение последнего года технических сбоев в системе не было, несмотря на перебои с электроснабжением.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины совместно с научно-исследовательскими учреждениями судебной экспертизы разработало практическую памятку для предпринимателей относительно документального подтверждения и оценки убытков, причиненных российской агрессией.

Читайте: Украинцы вошли в пятерку крупнейших иностранных покупателей жилья в Турции