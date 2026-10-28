Єдине житло за комунальні борги можуть забрати за суми понад 430 тисяч гривень, - Мін’юст

Єдине житло боржника можуть продати за комунальні борги, якщо сума заборгованості перевищує 430 тисяч гривень. Раніше встановлений законом поріг становив близько 170 тисяч гривень.

Про це заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

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За яких боргів можуть забрати єдине житло

За словами Андрія Гайченка, законодавство встановлює суму заборгованості, до досягнення якої єдине житло боржника не можуть забрати. Раніше цей поріг становив близько 170 тисяч гривень, але з урахуванням воєнних умов його підвищили до 430 тисяч гривень.

Заступник міністра наголосив, що ризик втратити єдине житло через несплату комунальних послуг стосується невеликої кількості боржників.

"Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це — буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей", — сказав Гайченко.

Він також назвав зміни в системі виконання судових рішень реформою, яка має зробити державу ближчою до людей.

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Як зняти обмеження після сплати боргу

Андрій Гайченко пояснив, що робити, якщо людина вже сплатила заборгованість, але через технічний збій інформація в системі не оновилася, а встановлені обмеження залишилися.

У такому випадку можна зателефонувати державному виконавцю. Його номер зазначають у базах даних і процесуальних документах.

"Завжди до кожного провадження прив'язаний телефон державного виконавця", — зазначив заступник міністра.

Також громадяни можуть звернутися до єдиного контакт-центру системи державної виконавчої служби України за номером 0 800 356 917.

За словами Гайченка, протягом останнього року технічних збоїв у системі не було, попри перебої з електропостачанням.

Раніше ми писали, що Міністерство юстиції України спільно з науково-дослідними установами судових експертиз розробило практичну пам’ятку для підприємців щодо документального підтвердження та оцінки збитків, завданих російською агресією.

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