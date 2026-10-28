Эстония планирует построить до 150 бункеров на границе с Россией, - Минобороны страны
В эстонском уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Россией, в рамках Балтийского оборонного пояса планируется построить около 150 бункеров.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем во время информационного часа в парламенте, сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.
Где будут размещены бункеры
По словам Херема, около 100 бункеров построят на государственной земле, а еще примерно 50 — на муниципальных или частных участках.
Что касается бункеров на частных участках, то, по словам Херема, государство будет договариваться с владельцами. Среди возможных решений — компенсация за неудобства, аренда или выкуп земли.
В то же время, по его словам, масштабных планов по приобретению государством более широкой полосы вдоль границы пока нет.
Новая молодежная политика
Херем также сообщил, что Минобороны утвердило новую молодежную политику на следующие четыре года. Она предусматривает уроки по управлению дронами и больше тем, связанных с государственной обороной, в основной школе. По словам министра, эти меры охватят всю Эстонию, а не только приграничные регионы.
Контекст
- В сентябре Россия на десять дней ввела режим комендантского часа и ограничения на передвижение в Кингисеппском и Сланцевском районах, граничащих с Эстонией. Официальная российская версия — "усиление охраны государственной границы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль