Эстония планирует построить до 150 бункеров на границе с Россией, - Минобороны страны

В эстонском уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Россией, в рамках Балтийского оборонного пояса планируется построить около 150 бункеров.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем во время информационного часа в парламенте, сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

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Где будут размещены бункеры

По словам Херема, около 100 бункеров построят на государственной земле, а еще примерно 50 — на муниципальных или частных участках.

Что касается бункеров на частных участках, то, по словам Херема, государство будет договариваться с владельцами. Среди возможных решений — компенсация за неудобства, аренда или выкуп земли.

В то же время, по его словам, масштабных планов по приобретению государством более широкой полосы вдоль границы пока нет.

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Новая молодежная политика

Херем также сообщил, что Минобороны утвердило новую молодежную политику на следующие четыре года. Она предусматривает уроки по управлению дронами и больше тем, связанных с государственной обороной, в основной школе. По словам министра, эти меры охватят всю Эстонию, а не только приграничные регионы.

Контекст

В сентябре Россия на десять дней ввела режим комендантского часа и ограничения на передвижение в Кингисеппском и Сланцевском районах, граничащих с Эстонией. Официальная российская версия — "усиление охраны государственной границы".

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