УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17897 відвідувачів онлайн
Новини Естонія захищає кордон із Росією
229 3

Естонія планує побудувати до 150 бункерів на кордоні з Росією, - Міноборони країни

укриття

В естонському повіті Іда-Вірумаа, що межує з Росією, у межах Балтійського оборонного поясу планують звести близько 150 бункерів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті, повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де розмістять бункери

За словами Херема, близько 100 бункерів збудують на державній землі, а ще приблизно 50 — на муніципальних або приватних ділянках.

Для бункерів на приватних ділянках, за словами Херема, держава домовлятиметься з власниками. Серед можливих рішень — компенсація за незручності, оренда або викуп землі.

Водночас, за його словами, масштабних планів щодо придбання державою ширшої смуги вздовж кордону наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія повністю заборонить транзит російського зерна

Нова молодіжна політика

Херем також повідомив, що Міноборони затвердило нову молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає уроки з управління дронами та більше тем державної оборони в основній школі. За словами міністра, ці заходи охоплять усю Естонію, а не лише прикордонні регіони.

Контекст

  • У вересні Росія на десять днів запровадила режим комендантської години та обмеження на пересування у Кінгісеппському й Сланцевському районах, що межують з Естонією. Офіційна російська версія — "посилення охорони державного кордону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія перекидає війська до кордону з РФ в рамках "активної оборони", - FT

Автор: 

кордон (4172) росія (48431) Естонія (1715) укриття (363)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 