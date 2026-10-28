Естонія планує побудувати до 150 бункерів на кордоні з Росією, - Міноборони країни
В естонському повіті Іда-Вірумаа, що межує з Росією, у межах Балтійського оборонного поясу планують звести близько 150 бункерів.
Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті, повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
Де розмістять бункери
За словами Херема, близько 100 бункерів збудують на державній землі, а ще приблизно 50 — на муніципальних або приватних ділянках.
Для бункерів на приватних ділянках, за словами Херема, держава домовлятиметься з власниками. Серед можливих рішень — компенсація за незручності, оренда або викуп землі.
Водночас, за його словами, масштабних планів щодо придбання державою ширшої смуги вздовж кордону наразі немає.
Нова молодіжна політика
Херем також повідомив, що Міноборони затвердило нову молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає уроки з управління дронами та більше тем державної оборони в основній школі. За словами міністра, ці заходи охоплять усю Естонію, а не лише прикордонні регіони.
Контекст
- У вересні Росія на десять днів запровадила режим комендантської години та обмеження на пересування у Кінгісеппському й Сланцевському районах, що межують з Естонією. Офіційна російська версія — "посилення охорони державного кордону".
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