Естонія планує побудувати до 150 бункерів на кордоні з Росією, - Міноборони країни

В естонському повіті Іда-Вірумаа, що межує з Росією, у межах Балтійського оборонного поясу планують звести близько 150 бункерів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті, повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Де розмістять бункери

За словами Херема, близько 100 бункерів збудують на державній землі, а ще приблизно 50 — на муніципальних або приватних ділянках.

Для бункерів на приватних ділянках, за словами Херема, держава домовлятиметься з власниками. Серед можливих рішень — компенсація за незручності, оренда або викуп землі.

Водночас, за його словами, масштабних планів щодо придбання державою ширшої смуги вздовж кордону наразі немає.

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Нова молодіжна політика

Херем також повідомив, що Міноборони затвердило нову молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає уроки з управління дронами та більше тем державної оборони в основній школі. За словами міністра, ці заходи охоплять усю Естонію, а не лише прикордонні регіони.

Контекст

У вересні Росія на десять днів запровадила режим комендантської години та обмеження на пересування у Кінгісеппському й Сланцевському районах, що межують з Естонією. Офіційна російська версія — "посилення охорони державного кордону".

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