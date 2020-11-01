"Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО

Жительницу Жодино Ираиду Миско приговорили к штрафу в 540 белорусских рублей (5800 грн) за фото бело-красно-белой пастилы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание Ex-press.

75-летняя жительница Жодино Ираида Миско - кандидат сельскохозяйственных наук. После того, как Лукашенко захватил власть в Беларуси, объявив себя победителем сфальсифицированных выборов, она стала выходить на акции протеста с бело-красно-белым флагом.

В суде против Миско милиционеры представили 6 протоколов и вещественные доказательства - в том числе фотографию, на которой пенсионерка держит в руках бело-красно-белую пастилу.

"Да, это так она выражает протест. Зефиркой", — сообщил суду капитан милиции Евгений Семашко.

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После суда Ираиде Миско сообщили, что на нее у милиции есть и другие протоколы. Во второй половине дня в ее квартиру пришли сотрудники городского отдела внутренних дел. Они провели осмотр и изъяли компьютер.