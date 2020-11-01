"Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Жительницу Жодино Ираиду Миско приговорили к штрафу в 540 белорусских рублей (5800 грн) за фото бело-красно-белой пастилы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание Ex-press.
75-летняя жительница Жодино Ираида Миско - кандидат сельскохозяйственных наук. После того, как Лукашенко захватил власть в Беларуси, объявив себя победителем сфальсифицированных выборов, она стала выходить на акции протеста с бело-красно-белым флагом.
В суде против Миско милиционеры представили 6 протоколов и вещественные доказательства - в том числе фотографию, на которой пенсионерка держит в руках бело-красно-белую пастилу.
"Да, это так она выражает протест. Зефиркой", — сообщил суду капитан милиции Евгений Семашко.
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После суда Ираиде Миско сообщили, что на нее у милиции есть и другие протоколы. Во второй половине дня в ее квартиру пришли сотрудники городского отдела внутренних дел. Они провели осмотр и изъяли компьютер.
Пожалуйста, подождите...
на то он и свободный человек, выбор имеет
а вот у вас нет такого выбора
потому что вы - рабы!
причем рабы, прямо сейчас просирающие будущее своих детей...
и это полный бред
а можно страдать, превозмогая врага
как страдали майдановцы
как страдали АТОшники
Уже не реагую на дії і слова їхньої влади. Один садизм, маячня та безвихідь.
вполне достаточно пары тысяч гопников в балаклавах с нагайками - забьют и загонят по клеткам
а я все уже предвидел через неделю протестов!
А вона как оно потом-то закрутилось...
У каждого овоща свой срок.
и это аксиома
вы же не мы, которые отстояли свою свободу в бою с кацапами
иди целуйся с твоими мышебратьями
смотри, а то накажут!
да, и не забудь, когда будут бить твою жену, стоять на коленях и жалобно кричать "что вы делаете? как вам не стыдно!"
ну, все, как вы умеете
почему ваши белорусские женщины храбрее мужчин?
у вас, белорусских мужиков, вообще хоть есть капля достоинства?
а это совершенно разные процессы
но, поскольку ты не способна к анализу, а воспринимать можешь только отдельные внешние признаки процессов, то у тебя и выходит, что коричневый прованский овощ и коричневое говно - одно и тоже
ЗАХВАТИ ПИСТОЛЕТИК И ЗИФИРКИ И ЛИДИНЦЫ
И ВЫХАДИ НА ПРАТЕСТ!
ФСЁ!
ЖДУ!!!
ВНУК.
«Вчера днём, в жилом комплексе Мегаполис свора собак установила на флагшток КЗ тряпку и приварила колючую проволоку. Но история получила продолжение)))) На ночь на крыше поставили палатку и включили мощные прожекторы, чтобы это убожество всю ночь было подсвечено со всех сторон))) Также всю ночь на крыше с фонарями ходили несколько лошков. Утром была пересменка, до сих пор шарятся по крыше с какими-то пакетами. Пост номер один переехал с трансформаторной будки на флагшток мегаполиса 😂😂😂😂
Люди шутят, что это арт-объект под названием "Любимую не отдают!!"
Кз тряпка, в колючей проволокой и кучей безголовых рабов вокруг....»
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