Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освобожденного по решение апелляционного суда Милана украинского нацгвардейца Виталия Маркива выпустили из тюрьмы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномеченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Виталий Маркив на свободе", - написала Денисова, опубликовав соответсвующие фото.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.