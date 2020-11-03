РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17099 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж Свободу Маркиву
27 087 36
Денисова (994) Италия (1510) Национальная гвардия (1849) Маркив (188)

Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Освобожденного по решение апелляционного суда Милана украинского нацгвардейца Виталия Маркива выпустили из тюрьмы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномеченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Виталий Маркив на свободе", - написала Денисова, опубликовав соответсвующие фото.

Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков

Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова 02

Также читайте: Нацгвардеец Маркив, оправданный итальянским судом, вернется в Украину 4 ноября, - Аваков

видео - Олесь Городецкий

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+80
Слава герою!
показать весь комментарий
03.11.2020 23:14
+35
Слава тебе Господи !

Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
показать весь комментарий
03.11.2020 23:18
+30
Подяка Віталію. Слава гемоям.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава герою!
показать весь комментарий
03.11.2020 23:14 Ответить
Авакову слава!?Чи не?
показать весь комментарий
04.11.2020 00:44 Ответить
Це мабуть едина добра справа яку в своєму житті зробив цей покидьок - але не дай Бог забути і простити йому вбивство Сашка "Білого"!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 07:44 Ответить
урааа...а хде беня єтого парада...или
показать весь комментарий
03.11.2020 23:15 Ответить
У перемоги багато батьків.........
показать весь комментарий
03.11.2020 23:55 Ответить
Подяка Віталію. Слава гемоям.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:17 Ответить
Слава тебе Господи !

Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
показать весь комментарий
03.11.2020 23:18 Ответить
справедливость? У парня макаронники на пустом месте год жизни украли. справедливость была бы, если б кацапы, которые этот банкет заказывали, сели вместе со своими итальянскими лизоблюдами. А так - парень просто отскочил. И слава богу. Но справедливостью тут и не пахнет, просто дело изначально тухлое было.
показать весь комментарий
04.11.2020 03:14 Ответить
3 года.
показать весь комментарий
04.11.2020 05:35 Ответить
Вітаємо!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 23:19 Ответить
А Г+Г і там суне до нього свого мікрофона. Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова - Цензор.НЕТ 2383
показать весь комментарий
03.11.2020 23:22 Ответить
СЛАВА БОГУ ! ( він таки є !)
показать весь комментарий
03.11.2020 23:34 Ответить
Вітаємо! Слава Україні! Слава волонтерам за підтримку!
показать весь комментарий
03.11.2020 23:39 Ответить
Настоящий солдат Отечества: респект Виталию, спасибо гуманным отзывчивым итальянцам, журналистам и адвокатам, которые оказали огромную помощь в деле освобождения украинского воина.
показать весь комментарий
04.11.2020 00:16 Ответить
я сьогодні щаслива
показать весь комментарий
03.11.2020 23:39 Ответить
завтра Зеля знатно попиарится на такой жирнючей теме от души, а сам затаит злобу на Собакова, за такой успех))
показать весь комментарий
03.11.2020 23:46 Ответить
..Так а що Арсенчік вже адвокатом працює !?
показать весь комментарий
04.11.2020 02:44 Ответить
Это очень хорошая новость.Хлопец - молодец.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:46 Ответить
риб"яткє-маладци.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:54 Ответить
Шикарно говорить італійською Віталій Марків.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:55 Ответить
Віталій багато років жив та працював в Італії, там же давно живе його матір. Мабуть, й не приїхав би до України, якби не війна. Він повернувся воювати за Україну.
показать весь комментарий
04.11.2020 00:15 Ответить
Люта, шалена ПЕРЕМОГА! Вітаю зі звільненням! І слава усім, хто відстояв Віталія в суді! Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова - Цензор.НЕТ 4876
показать весь комментарий
04.11.2020 00:19 Ответить
Йозеф Кнехт
Вітаю виправдання Марківа.
Це гарна новина. Дуже.
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.
Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
показать весь комментарий
04.11.2020 00:22 Ответить
А он знает что в Украине Мертвечук и Портнов всем заправляют? Еще и посадят за притиснение и незаконное сопротивление тамженашимлюдям.
показать весь комментарий
04.11.2020 00:33 Ответить
Нужно дать ему охрану ! Путлер- мертвечук -портнов выродки способные на месть
показать весь комментарий
04.11.2020 05:26 Ответить
И кого УЖЕ посадили?
Только дерьмо метать умеете.
показать весь комментарий
04.11.2020 06:44 Ответить
А ви їсти .
показать весь комментарий
04.11.2020 08:53 Ответить
Кацапи з лобістами в Італії програли - смерть ворогам! Слава героям!
показать весь комментарий
04.11.2020 02:25 Ответить
Подумать только: был наказан за то, что отстаивал себя, свою родину!
показать весь комментарий
04.11.2020 07:32 Ответить
Ну що італійський суд дав ***** доброго "щелбана"!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 07:45 Ответить
Бігом додому! Кацап не вгамується і вкине великі гроші
показать весь комментарий
04.11.2020 08:07 Ответить
Слава Україні ! Слава Героям ! Слава Герою ! Краща новина за півтора роки . Вітаю родину Віталія і Маму особливо - вона виховала Героя і справжню Людину . І подяка Авакову , як би там до нього не відносились , а тут він реально врятував Людину , Українського Солдата . А також всім , хто йому допомагав .
показать весь комментарий
04.11.2020 08:40 Ответить
Слава тим , хто виховував Героя ! Поки є такі Укаїнці , Україна буде жити ! Слава Україні ! Смерть ворогам !
показать весь комментарий
04.11.2020 08:52 Ответить
 
 