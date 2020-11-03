Нацгвардеец Маркив на свободе, - Денисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Освобожденного по решение апелляционного суда Милана украинского нацгвардейца Виталия Маркива выпустили из тюрьмы.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила уполномеченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Виталий Маркив на свободе", - написала Денисова, опубликовав соответсвующие фото.
видео - Олесь Городецкий
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.
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Даже вонючей Италии может быть справедливость , а сколько не винных героев войны сидят в Украине ?
Вітаю виправдання Марківа.
Це гарна новина. Дуже.
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.
Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
Только дерьмо метать умеете.