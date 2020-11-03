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Нацгвардеец Маркив, оправданный итальянским судом, вернется в Украину 4 ноября, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива и завтра с представителями украинской делегации он должен вернуться в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил  министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина 24"

"Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме "Опера" и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине", - сказал Аваков..

Министр внутренних дел Украины отметил, что итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

"Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны", - подчеркнул Аваков.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.

Нацгвардеец Маркив, оправданный итальянским судом, вернется в Украину 4 ноября, - Аваков 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
Молодцы! Все, кто за него стоял: адвокаты, дип.работники, простые украинцы. И сам - молодец.
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03.11.2020 22:37
+27
Отличная новость!
Героям слава!
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03.11.2020 22:35
+24
хоч одна добра новина.
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03.11.2020 22:37
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03.11.2020 22:34 Ответить
Отличная новость!
Героям слава!
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03.11.2020 22:35 Ответить
хоч одна добра новина.
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03.11.2020 22:37 Ответить
Молодцы! Все, кто за него стоял: адвокаты, дип.работники, простые украинцы. И сам - молодец.
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03.11.2020 22:37 Ответить
Молодцы! Только слова уважения всей команде !!!!
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03.11.2020 22:39 Ответить
В названии тюрьмы ударение на первый слог или второй?
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03.11.2020 22:41 Ответить
ну а как ты думаешь? тем более что всё было по кацапскому заказу)
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03.11.2020 22:52 Ответить
Свобода Маркива!!!Единственное светлое пятно на темном небосклоне украинской действительности. Спасибо за сообщение, хоть засну спокойно
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03.11.2020 22:43 Ответить
можете ж когда надо !!! и доводы найти и аргументы и факты !
без всякой предварительной презентации со сцены и подтасовок... под готового "козла отпущения" (как в случае с шоу по Шеремету)
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03.11.2020 22:43 Ответить
А Авакову нужно дать благодарность и орден!
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03.11.2020 22:44 Ответить
Замість зарплатні?
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03.11.2020 22:48 Ответить
Купить у Саши Авакова партию китайских рюкзАков
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03.11.2020 22:58 Ответить
Великої шани достатньо. Здоровенної. Як у коня.
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03.11.2020 23:05 Ответить
А по харе? Пацан "попиарился на всю катушку"... Поимел "хайпа" у "быкоты", "во весь рост"... Ну, надо же иметь "красивую морду", когда "Клован" "обосрётся" окончательно, и его начнут "топтать все, кому ни лень", показать себя этаким "защитником народа"... Придержать "мордоворотов", когда "Блазень" даст команду разогнать "Майдан"... А потом быть полезным новой власти...
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03.11.2020 23:10 Ответить
Україна буде подавати на компенсації? Взагалі які тільки можна отримати, а також на розслідування зв"язків з впливом рашки на попередній суд, слідство, тощо?
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03.11.2020 22:46 Ответить
гнида ті арсен...ох и гнида
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03.11.2020 22:52 Ответить
Бубочка будет встречать онлайн тв трансляция он любитель примазыватся операторские краны вертолеты для видосика пиар на ровном месте и за суды забудет
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03.11.2020 22:55 Ответить
Авакову в Италии нравится по его роже ...Он там овоща переждал 3 года без всяких судов
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03.11.2020 22:57 Ответить
Цікаво. А якби Антоненко був солдатом НГУ,а не ЗСУ,Авак теж би їздив під суд піаритись ?
Нацгвардієць Марків, виправданий італійським судом, повернеться в Україну 4 листопада, - Аваков - Цензор.НЕТ 4600
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03.11.2020 23:02 Ответить
Авакян Маркова вытянул,а Антоненко посадил.жаль что кроме уволенного Лунева из Всу никто его не поддержал.
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04.11.2020 00:49 Ответить
Цікаво.А яким чином він його "витягнув" ? Чемодан грошей заніс? Суддю залякав ? З місцевим хрещеним батьком домовився ?
А чому не витягнув з суду в Павії ? З апеляційного легше витягувати ?
А не логічніше приписати "витягнення" Зєліку, це ж він доручив зайнятися цим питанням МЗС і ГПУ ?
Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа і «відкриття неба»

Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі зайнятися питанням повернення нацгвардійця Марківа

А може (як би це фантастично не виглядало) припустити,що в деяких країнах є незалежний,чесний суд ? Хоча б на рівні апеляційного й касаційного ?
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04.11.2020 07:21 Ответить
ну все,уговорил. Зеля величайший **********.без него Маркив бы не вышел.
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04.11.2020 11:41 Ответить
Ні. Просто то був італійський суд. Печерні і донецькокиївськосепарські суди цього ніколи не зроблять. Вони разом з прокуратурою і поліцією підганяють (фальшують) речові докази, щоб герої України Антоненко, Дугарь і Кузьменко сиділи, бо на брифінгу сам Аваков їх назвав і повторив пан Зепрезедент. А ще пам*ятаєте, як один із оперів в Києві при незаконному затриманні мітингувальків кричав "лежать Бандера"? То у них всіх така психологія, для них ми українці є Бандери, Петлюри.і Мазепи.
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04.11.2020 08:18 Ответить
Отличное подтверждение верховенства права над местечковой справедливостью и целесообразностью, которая торжествовала в суде первой инстанции в родном городе погибшего журналиста
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03.11.2020 23:03 Ответить
Должна Штепа была сидеть с медведчуком,а у нас все наоборот...
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03.11.2020 23:03 Ответить
Нарешті ! Віталія Марківа вітаю зі свободою!
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03.11.2020 23:08 Ответить
Если на компенсацию подавать не будут значит откупились.
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03.11.2020 23:12 Ответить
сподіваюсь Марківу підкажуть подати у міжнародний суд на Італію щоб сплотили компенсацію. Там можуть бути декілька млн. Євро.
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03.11.2020 23:14 Ответить
За 4 года? Тысяч 100 получит и всё.
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03.11.2020 23:20 Ответить
больше. надо подавать на пол-лимона, присудят около 250-300 тыс евро. беспроигрышное дело.
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03.11.2020 23:40 Ответить
Не факт.
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04.11.2020 10:06 Ответить
теперь ещё Трампа отправить на пенсию и будет нормалёк!
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03.11.2020 23:15 Ответить
Жаль не узнаем. Но что то повёз туда Арсен Борисович. Не бабло конечно. Что то, что не должно вылезти. Теперь не вылезет конечно. Ходили слухи что в 14-15г на Донбассе во время войны кое что по макаронникам грязное чуть было, с кацапами слегка связаное. Писали в зарубежных СМИ тогда.Может компроматик и повёз. Та и себя чуть пропиарил. Запросто будет Аваков выдвигатся на выборах президента следующих.
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03.11.2020 23:21 Ответить
Порєшав ? Навєрно через Ндранґету...
Нацгвардієць Марків, виправданий італійським судом, повернеться в Україну 4 листопада, - Аваков - Цензор.НЕТ 9684
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03.11.2020 23:57 Ответить
Хай выдвигается,абы не Бойко с Мертвечуком
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04.11.2020 00:51 Ответить
В Италии получается все-таки существует система правосудия, как там "Пусть небеса упадут на землю, но...", (показали, что Фемида для них не пустое понятие, в отличие от КС и прочих судов Украины) и всеравно остаются вопросы, как там подбираются присяжные, и Италия какая-то неоднозначная с ее Ломбардской лигой пяти звезд, ненавистью к США и любовью к Московской орде. Вероятно, этот приговор будет отчасти способствовать более позитивному восприятию Италии в Украине, не уверен, что зазомбированная Кремлем Италия будет относиться лучше к Украине.
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04.11.2020 06:03 Ответить
Про этих хлопцев давно есть поговорка. Ихняя поговорка. Она очень кстати им подходит. Много там нашего народу работает и давно, я правда в тех местах был давно, при бровеносце ещё, везде практически.В портах. И в ремонте стоял и на приёмке был. Звучит так:*Если чего то категорически нельзя, но очень хочется---то можно*. Это итальянцы.
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04.11.2020 14:35 Ответить
Только про ЕСПЧ заикнулись и нате вам,сдулися макороники!
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04.11.2020 08:56 Ответить
 
 