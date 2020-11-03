Нацгвардієць Марків, виправданий італійським судом, повернеться в Україну 4 листопада, - Аваков

Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі Віталія Марківа і завтра з представниками української делегації він має повернутися в Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа. У найближчі годину-півтора ми поїдемо до в'язниці "Опера" і заберемо його звідти. І я сподіваюся, що він завтра буде в Україні", - сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ України зазначив, що італійський суд взяв до уваги доводи, зібрані українським слідством.

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"Апеляційний суд взяв до уваги всі аргументи, які ми надали, зокрема аргументи, які сформувало українське слідство, і ми офіційними каналами відправили їх сюди. Не дивлячись на весь тиск прокуратури, ці аргументи були почуті", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.