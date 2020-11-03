Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення італійського суду про звільнення Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення - це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!"

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.