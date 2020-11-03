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Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення італійського суду про звільнення Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення - це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!"

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана зняв усі обвинувачення з українського воїна і постановив звільнити його в залі суду.
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Топ коментарі
+31
А все тому, що "найвеличніший лідер **********" не встиг "взяти справу на особистий контроль"...
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03.11.2020 22:03
+28
А як же Антоненко, Дугарь і Кузьменко ???
Вони не заслуговують виправдання ?
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03.11.2020 22:03
+23
Вспоминаем,как Порошенко везде поднимал вопрос о освобождении Сенцова и хоть кто-то слышал подобное от Организма о Маркиве?
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03.11.2020 22:00
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03.11.2020 21:58 Відповісти
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4403
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03.11.2020 21:58 Відповісти
Тьху, як ткюужиться! 🤮 Би хоч вже всравсь. От таке вон, зелене ледащо, своїм висером хорошу новину псує. Так, мначе він має якийсь сисунок до звільнення Марківна. Хай би краще своїх власних заручників позвільняло, які нізащо скоро рік, як сидять
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03.11.2020 23:42 Відповісти
У наступному відосіку не забуть і звільнення Марківа записати у свої "досягнення".
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03.11.2020 22:00 Відповісти
А хто досягнув? Порошенко досягнув принизливий вирок всій Україні. А при Зеленському ситуацію виправлено.
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Який всеж наш вождь справедивий і людяний...
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03.11.2020 22:50 Відповісти
При згадування в одному реченні нашого зеленого вождя і цих чеснот ці чесноти потрібно брати у лапки.
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03.11.2020 23:44 Відповісти
Ви їво їшь чьйо ні знаїтє і ні пойнілє.Он їшь чьйо на уч"єдца.Он-харошій.
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03.11.2020 23:46 Відповісти
Вспоминаем,как Порошенко везде поднимал вопрос о освобождении Сенцова и хоть кто-то слышал подобное от Организма о Маркиве?
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03.11.2020 22:00 Відповісти
Я понимаю, что правды вы не любите и никогда ее не признаете и, как обычно, будете правду спамить. Но чисто поиском здесь на Цензоре "Зеленский Маркив" тыкну вас мордочкой в вашу ложь:
12.07.19 Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива

24.07.19 Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

24.09.19 Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте.

07.02.20 Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

20.03.20 Зеленский пообщался с премьером Италии Конте: борьба с вирусом, возвращение украинцев домой и судьба нацгвардейца Маркива

05.06.20 Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский

03.07.20 Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива
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03.11.2020 22:13 Відповісти
"тыкну вас мордочкой в вашу ложь" - Порох поднимал этот вопрос по всему миру и создавал нужный информационный фон, а Организм это обсуждал только с макаронниками.Разницу улавливаешь?
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03.11.2020 22:24 Відповісти
Ну-ка процитируй, где я писал о том, что потрох чего-то там где-то не поднимал?
Я про твоего потроха ни слова ни написал - лишь выписал для тебя несколько опровержений твоего лживого утверждения, что Зеля мол вопрос не поднимал.
И да, суд в Италии и именно с Италией и нужно было вести об этом основные переговоры, а вовсе не с другими странами.
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03.11.2020 22:28 Відповісти
А все тому, що "найвеличніший лідер **********" не встиг "взяти справу на особистий контроль"...
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03.11.2020 22:03 Відповісти
Ну если бы не ты осел...да не та сивая кобыла...да осел???
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03.11.2020 22:03 Відповісти
ГДЕ ПОСАДКИ ?
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03.11.2020 22:03 Відповісти
ты опять про пасадки! то придурок "ненавидишь мусоров", то к ним кого то отправляешь. учти чепушило, желают тюрьму другому только петухи, попадешь в колонию, сразу в курятник.
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Ну тебя-то я кроме ,как на хер и на приём к психиатру ,никуда не посылал Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5356
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03.11.2020 22:39 Відповісти
ты как дерзкая бикса. на бутылке что ли?
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03.11.2020 22:50 Відповісти
Ну мне как-то по барабану на чём ты там устроился Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 634
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03.11.2020 22:55 Відповісти
А як же Антоненко, Дугарь і Кузьменко ???
Вони не заслуговують виправдання ?
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03.11.2020 22:03 Відповісти
Это враги церкви и короны!
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03.11.2020 22:05 Відповісти
ДугарЬ,хабарЬ,бовдурЬ,ярЬ,вирЬ.............??
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03.11.2020 23:52 Відповісти
а это он для баланса в природе. Там победу справедливости взял под личный контроль, а здесь победу несправедливости
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04.11.2020 00:54 Відповісти
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
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03.11.2020 22:04 Відповісти
ПНХ медиашлюха.
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03.11.2020 22:04 Відповісти
вчись віслюк! це тобі не пресуха та ролики - обвинувачення людей, без суду та слідства! відпускай Рифа! Баран оманський!
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03.11.2020 22:07 Відповісти
Вовачка...тебя уже слили...твое же зеленое стадо тебя слило...
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03.11.2020 22:07 Відповісти
Думка Вовіка уже мало кому цікава.
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 9028
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03.11.2020 22:07 Відповісти
Судя по всему, мнения разделились!
Пошел в жопу - 4 из 7 опрошенных
Пошел на ...й - 4 из 7 опрошенных
Наркоман - 3 из 7 опрошенных
Импичмент - 1 из 7 опрошенных
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4584
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03.11.2020 22:23 Відповісти
Вова а що ти саме доклав до решение итальянского суда про освобождение Виталий Маркива.
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03.11.2020 22:10 Відповісти
ответ выше
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03.11.2020 22:25 Відповісти
Это будет ремейк Нади Савченко ... Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4566
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03.11.2020 22:11 Відповісти
Перший раз про Марківа згадав! І це ж треба таке співпадіння, шо Марківа одразу відпустили. Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 8893
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03.11.2020 22:15 Відповісти
Ну - нащо ж на стільки дубово брехати, irenka?
Все ж перевіряється за 1 хвилину - просто набираєте тут на Цензорі у пошуку "Зеленський Марків" і по датах дивитесь, скільки раз Зеля підіймав питання Марківа у міжнародних перемовинах і у дорученнях.
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03.11.2020 22:17 Відповісти
Оце справжній Президент. При Порошенку цьому чудовому бійцю та всій Україні дали принизливий вирок, а при Зеленському виправдали бійця і з Україною ситуацію виправили.
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03.11.2020 22:18 Відповісти
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4383
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03.11.2020 22:28 Відповісти
интересно, теперь юля назначит его № 1 в списке "матькивщины"?
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03.11.2020 22:23 Відповісти
Яка ж ти розумна дитина! Щоб ти був щасливий
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03.11.2020 22:34 Відповісти
Т.е. ДА, назначит. Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 3430
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03.11.2020 22:38 Відповісти
Щось вас дофіга. Ладно, нехай
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03.11.2020 22:40 Відповісти
Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 6366
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03.11.2020 22:50 Відповісти
Судя по местным выборам, у Юли очень сильно лимитированно количество мандатов!
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03.11.2020 22:39 Відповісти
Хвилюєшся? Хвилюйся. Бо як ще?
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03.11.2020 22:41 Відповісти
Политические трупы, меня не беспокоят.
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03.11.2020 22:46 Відповісти
Мене завжди цікавили люди, які спілкуються з мерцями. А можна ще щось?
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03.11.2020 22:57 Відповісти
В палате не нашлось собеседника?
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03.11.2020 22:59 Відповісти
Йуля уже все...сейчас даже вякнуть ничего не может...вдруг не унадает...а рейтинг уже на грани...
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03.11.2020 22:44 Відповісти
а ты каким боком к этой Победе? "Мы пахали - я и трактор"
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03.11.2020 22:27 Відповісти
Радий за нашого Героя. Авакову окрема подяка.
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Марківа в Україні жду вручення звання полковника а краще Міністром МВС
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03.11.2020 22:32 Відповісти
А вот этого не надо. Наградить Звездой Героя Украины и дать спокойно отдохнуть. Итальянские тюрьмы тоже не курорт
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03.11.2020 22:35 Відповісти
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 248
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 3329
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03.11.2020 22:33 Відповісти
Повбивавби! Ну навіщо так? Я трохи живіт не порвав
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03.11.2020 22:45 Відповісти
Да еще и перед сном! Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5306
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03.11.2020 22:48 Відповісти
Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5734
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03.11.2020 22:37 Відповісти
Справедливість це коли посадять зеленського.
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03.11.2020 22:49 Відповісти
"Володимир Зеленський - це інструмент демонтажу української державності" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність", кандидат голови Львівської ОТГ Олег Синютка.
"На мою думку, Зеленський - і я в цьому переконуюсь кожного разу все більше - це просто інструмент демонтажу української державності. І цей інструмент у вдалих руках олігархів і п'ятої кремлівської колони направду діє достатньо ефективно", - розповів Синютка.
Він зазначив, що "ми вже втрачаємо вертикалі управління, а сьогодні пішов замах на Конституцію".
"Чому така істерика? В мене є різні думки стосовно цього. Можливо, ця істерика - це просто природна реакція. Можливо, ми побачили президента такого, який він є насправді. А можливо, ця істерика - це істерика актора, який взяв і прочитав сценарій, який йому написали, і він зрозумів, що він просто іграшка і вже став заручником цієї ситуації.
Якби це була істерика просто Зеленського - ну бог з ним, шарик здувся. Але це істерика глави Української держави, і це є дуже велика небезпека. Тому справді надія сьогодні на український парламент. І те, що парламент сьогодні повівся надзвичайно достойно… І якщо завтра парламент прийме конституційно правильні рішення, і перше рішення - це відновлення антикорупційного законодавства, - я переконаний, що ця істерика перетвориться в просте звичайне "всьо", резюмував він
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03.11.2020 23:17 Відповісти
зебилы, а то шо штепа- мэр Славянска - это тоже "победа справедливости"?
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04.11.2020 00:10 Відповісти
Зеленский. Тот, Владимир Александрович которьій, победой справедливости будет суд над тобой и вступивший в силу твой приговор.
Хотя, честно признаюсь, я за то, чтобьі тебя просто удавили. Медленно, но наверняка.
Чтобьі тьі, гуано, у
перед финишем твоей никчемной и бесполезной жизни, задать задать себе вопрос:"что же делал не так?"
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04.11.2020 07:47 Відповісти
Це перемога італійської феміди і ні в якому разі не твоя Зеля. Там президент і інші особи не вмішуються в діяльність судів, як ти разом із портновим.
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04.11.2020 08:21 Відповісти
Не открывай своего гнилого рта. Ты к этому не имеешь никакого отношения.
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04.11.2020 13:55 Відповісти
 
 