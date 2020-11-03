РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17317 посетителей онлайн
Новости Общество Свободу Маркиву
7 766 96
Зеленский (16568) Национальная гвардия (1849) Маркив (188)

Это победа справедливости, - Зеленский об освобождении Маркива

Новости Цензор.НЕТ Общество

Это победа справедливости, - Зеленский об освобождении Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение итальянского суда про освобождение Виталий Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твитере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение - это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!"

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив был приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда. 

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
А все тому, що "найвеличніший лідер **********" не встиг "взяти справу на особистий контроль"...
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03
+28
А як же Антоненко, Дугарь і Кузьменко ???
Вони не заслуговують виправдання ?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03
+23
Вспоминаем,как Порошенко везде поднимал вопрос о освобождении Сенцова и хоть кто-то слышал подобное от Организма о Маркиве?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
03.11.2020 21:58 Ответить
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4403
показать весь комментарий
03.11.2020 21:58 Ответить
Тьху, як ткюужиться! 🤮 Би хоч вже всравсь. От таке вон, зелене ледащо, своїм висером хорошу новину псує. Так, мначе він має якийсь сисунок до звільнення Марківна. Хай би краще своїх власних заручників позвільняло, які нізащо скоро рік, як сидять
показать весь комментарий
03.11.2020 23:42 Ответить
У наступному відосіку не забуть і звільнення Марківа записати у свої "досягнення".
показать весь комментарий
03.11.2020 22:00 Ответить
А хто досягнув? Порошенко досягнув принизливий вирок всій Україні. А при Зеленському ситуацію виправлено.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:20 Ответить
Який всеж наш вождь справедивий і людяний...
показать весь комментарий
03.11.2020 22:50 Ответить
При згадування в одному реченні нашого зеленого вождя і цих чеснот ці чесноти потрібно брати у лапки.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:44 Ответить
Ви їво їшь чьйо ні знаїтє і ні пойнілє.Он їшь чьйо на уч"єдца.Он-харошій.
показать весь комментарий
03.11.2020 23:46 Ответить
Вспоминаем,как Порошенко везде поднимал вопрос о освобождении Сенцова и хоть кто-то слышал подобное от Организма о Маркиве?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:00 Ответить
Я понимаю, что правды вы не любите и никогда ее не признаете и, как обычно, будете правду спамить. Но чисто поиском здесь на Цензоре "Зеленский Маркив" тыкну вас мордочкой в вашу ложь:
12.07.19 Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения на родину нацгвардейца Виталия Маркива

24.07.19 Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

24.09.19 Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте.

07.02.20 Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

20.03.20 Зеленский пообщался с премьером Италии Конте: борьба с вирусом, возвращение украинцев домой и судьба нацгвардейца Маркива

05.06.20 Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский

03.07.20 Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива
показать весь комментарий
03.11.2020 22:13 Ответить
"тыкну вас мордочкой в вашу ложь" - Порох поднимал этот вопрос по всему миру и создавал нужный информационный фон, а Организм это обсуждал только с макаронниками.Разницу улавливаешь?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:24 Ответить
Ну-ка процитируй, где я писал о том, что потрох чего-то там где-то не поднимал?
Я про твоего потроха ни слова ни написал - лишь выписал для тебя несколько опровержений твоего лживого утверждения, что Зеля мол вопрос не поднимал.
И да, суд в Италии и именно с Италией и нужно было вести об этом основные переговоры, а вовсе не с другими странами.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:28 Ответить
А все тому, що "найвеличніший лідер **********" не встиг "взяти справу на особистий контроль"...
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03 Ответить
Ну если бы не ты осел...да не та сивая кобыла...да осел???
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03 Ответить
ГДЕ ПОСАДКИ ?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03 Ответить
ты опять про пасадки! то придурок "ненавидишь мусоров", то к ним кого то отправляешь. учти чепушило, желают тюрьму другому только петухи, попадешь в колонию, сразу в курятник.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:32 Ответить
Ну тебя-то я кроме ,как на хер и на приём к психиатру ,никуда не посылал Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
03.11.2020 22:39 Ответить
ты как дерзкая бикса. на бутылке что ли?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:50 Ответить
Ну мне как-то по барабану на чём ты там устроился Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 634
показать весь комментарий
03.11.2020 22:55 Ответить
А як же Антоненко, Дугарь і Кузьменко ???
Вони не заслуговують виправдання ?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:03 Ответить
Это враги церкви и короны!
показать весь комментарий
03.11.2020 22:05 Ответить
ДугарЬ,хабарЬ,бовдурЬ,ярЬ,вирЬ.............??
показать весь комментарий
03.11.2020 23:52 Ответить
а это он для баланса в природе. Там победу справедливости взял под личный контроль, а здесь победу несправедливости
показать весь комментарий
04.11.2020 00:54 Ответить
Тепер чекатиму виправдання Рифа, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Справедливість має торжествувати не лише в Італії, а й в Україні. А винні в незаконному утриманні їх під вартою мають понести покарання.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:04 Ответить
ПНХ медиашлюха.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:04 Ответить
вчись віслюк! це тобі не пресуха та ролики - обвинувачення людей, без суду та слідства! відпускай Рифа! Баран оманський!
показать весь комментарий
03.11.2020 22:07 Ответить
Вовачка...тебя уже слили...твое же зеленое стадо тебя слило...
показать весь комментарий
03.11.2020 22:07 Ответить
Думка Вовіка уже мало кому цікава.
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 9028
показать весь комментарий
03.11.2020 22:07 Ответить
Судя по всему, мнения разделились!
Пошел в жопу - 4 из 7 опрошенных
Пошел на ...й - 4 из 7 опрошенных
Наркоман - 3 из 7 опрошенных
Импичмент - 1 из 7 опрошенных
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
03.11.2020 22:23 Ответить
Вова а що ти саме доклав до решение итальянского суда про освобождение Виталий Маркива.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:10 Ответить
ответ выше
показать весь комментарий
03.11.2020 22:25 Ответить
Это будет ремейк Нади Савченко ... Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4566
показать весь комментарий
03.11.2020 22:11 Ответить
Перший раз про Марківа згадав! І це ж треба таке співпадіння, шо Марківа одразу відпустили. Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 8893
показать весь комментарий
03.11.2020 22:15 Ответить
Ну - нащо ж на стільки дубово брехати, irenka?
Все ж перевіряється за 1 хвилину - просто набираєте тут на Цензорі у пошуку "Зеленський Марків" і по датах дивитесь, скільки раз Зеля підіймав питання Марківа у міжнародних перемовинах і у дорученнях.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:17 Ответить
Оце справжній Президент. При Порошенку цьому чудовому бійцю та всій Україні дали принизливий вирок, а при Зеленському виправдали бійця і з Україною ситуацію виправили.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:18 Ответить
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 4383
показать весь комментарий
03.11.2020 22:28 Ответить
интересно, теперь юля назначит его № 1 в списке "матькивщины"?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:23 Ответить
Яка ж ти розумна дитина! Щоб ти був щасливий
показать весь комментарий
03.11.2020 22:34 Ответить
Т.е. ДА, назначит. Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 3430
показать весь комментарий
03.11.2020 22:38 Ответить
Щось вас дофіга. Ладно, нехай
показать весь комментарий
03.11.2020 22:40 Ответить
Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 6366
показать весь комментарий
03.11.2020 22:50 Ответить
Судя по местным выборам, у Юли очень сильно лимитированно количество мандатов!
показать весь комментарий
03.11.2020 22:39 Ответить
Хвилюєшся? Хвилюйся. Бо як ще?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:41 Ответить
Политические трупы, меня не беспокоят.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:46 Ответить
Мене завжди цікавили люди, які спілкуються з мерцями. А можна ще щось?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:57 Ответить
В палате не нашлось собеседника?
показать весь комментарий
03.11.2020 22:59 Ответить
Йуля уже все...сейчас даже вякнуть ничего не может...вдруг не унадает...а рейтинг уже на грани...
показать весь комментарий
03.11.2020 22:44 Ответить
а ты каким боком к этой Победе? "Мы пахали - я и трактор"
показать весь комментарий
03.11.2020 22:27 Ответить
Радий за нашого Героя. Авакову окрема подяка.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:32 Ответить
Марківа в Україні жду вручення звання полковника а краще Міністром МВС
показать весь комментарий
03.11.2020 22:32 Ответить
А вот этого не надо. Наградить Звездой Героя Украины и дать спокойно отдохнуть. Итальянские тюрьмы тоже не курорт
показать весь комментарий
03.11.2020 22:35 Ответить
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 248
показать весь комментарий
03.11.2020 22:32 Ответить
Это победа справедливости, - Зеленский про освобождение Маркива - Цензор.НЕТ 3329
показать весь комментарий
03.11.2020 22:33 Ответить
Повбивавби! Ну навіщо так? Я трохи живіт не порвав
показать весь комментарий
03.11.2020 22:45 Ответить
Да еще и перед сном! Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5306
показать весь комментарий
03.11.2020 22:48 Ответить
Це перемога справедливості, - Зеленський про звільнення Марківа - Цензор.НЕТ 5734
показать весь комментарий
03.11.2020 22:37 Ответить
Справедливість це коли посадять зеленського.
показать весь комментарий
03.11.2020 22:49 Ответить
"Володимир Зеленський - це інструмент демонтажу української державності" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність", кандидат голови Львівської ОТГ Олег Синютка.
"На мою думку, Зеленський - і я в цьому переконуюсь кожного разу все більше - це просто інструмент демонтажу української державності. І цей інструмент у вдалих руках олігархів і п'ятої кремлівської колони направду діє достатньо ефективно", - розповів Синютка.
Він зазначив, що "ми вже втрачаємо вертикалі управління, а сьогодні пішов замах на Конституцію".
"Чому така істерика? В мене є різні думки стосовно цього. Можливо, ця істерика - це просто природна реакція. Можливо, ми побачили президента такого, який він є насправді. А можливо, ця істерика - це істерика актора, який взяв і прочитав сценарій, який йому написали, і він зрозумів, що він просто іграшка і вже став заручником цієї ситуації.
Якби це була істерика просто Зеленського - ну бог з ним, шарик здувся. Але це істерика глави Української держави, і це є дуже велика небезпека. Тому справді надія сьогодні на український парламент. І те, що парламент сьогодні повівся надзвичайно достойно… І якщо завтра парламент прийме конституційно правильні рішення, і перше рішення - це відновлення антикорупційного законодавства, - я переконаний, що ця істерика перетвориться в просте звичайне "всьо", резюмував він
показать весь комментарий
03.11.2020 23:17 Ответить
зебилы, а то шо штепа- мэр Славянска - это тоже "победа справедливости"?
показать весь комментарий
04.11.2020 00:10 Ответить
Зеленский. Тот, Владимир Александрович которьій, победой справедливости будет суд над тобой и вступивший в силу твой приговор.
Хотя, честно признаюсь, я за то, чтобьі тебя просто удавили. Медленно, но наверняка.
Чтобьі тьі, гуано, у
перед финишем твоей никчемной и бесполезной жизни, задать задать себе вопрос:"что же делал не так?"
показать весь комментарий
04.11.2020 07:47 Ответить
Це перемога італійської феміди і ні в якому разі не твоя Зеля. Там президент і інші особи не вмішуються в діяльність судів, як ти разом із портновим.
показать весь комментарий
04.11.2020 08:21 Ответить
Не открывай своего гнилого рта. Ты к этому не имеешь никакого отношения.
показать весь комментарий
04.11.2020 13:55 Ответить
 
 