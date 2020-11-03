Это победа справедливости, - Зеленский об освобождении Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение итальянского суда про освобождение Виталий Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твитере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение - это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!"

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив был приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.