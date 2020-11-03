Это победа справедливости, - Зеленский об освобождении Маркива
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение итальянского суда про освобождение Виталий Маркива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твитере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Приветствую решение итальянского суда оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его освобождение - это победа справедливости! Хэштег #FreeMarkiv можно оставить для истории. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!"
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив был приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана снял все обвинения с украинского воина и постановил освободить его в зале суда.
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Я про твоего потроха ни слова ни написал - лишь выписал для тебя несколько опровержений твоего лживого утверждения, что Зеля мол вопрос не поднимал.
И да, суд в Италии и именно с Италией и нужно было вести об этом основные переговоры, а вовсе не с другими странами.
Вони не заслуговують виправдання ?
Пошел в жопу - 4 из 7 опрошенных
Пошел на ...й - 4 из 7 опрошенных
Наркоман - 3 из 7 опрошенных
Импичмент - 1 из 7 опрошенных
Все ж перевіряється за 1 хвилину - просто набираєте тут на Цензорі у пошуку "Зеленський Марків" і по датах дивитесь, скільки раз Зеля підіймав питання Марківа у міжнародних перемовинах і у дорученнях.
"На мою думку, Зеленський - і я в цьому переконуюсь кожного разу все більше - це просто інструмент демонтажу української державності. І цей інструмент у вдалих руках олігархів і п'ятої кремлівської колони направду діє достатньо ефективно", - розповів Синютка.
Він зазначив, що "ми вже втрачаємо вертикалі управління, а сьогодні пішов замах на Конституцію".
"Чому така істерика? В мене є різні думки стосовно цього. Можливо, ця істерика - це просто природна реакція. Можливо, ми побачили президента такого, який він є насправді. А можливо, ця істерика - це істерика актора, який взяв і прочитав сценарій, який йому написали, і він зрозумів, що він просто іграшка і вже став заручником цієї ситуації.
Якби це була істерика просто Зеленського - ну бог з ним, шарик здувся. Але це істерика глави Української держави, і це є дуже велика небезпека. Тому справді надія сьогодні на український парламент. І те, що парламент сьогодні повівся надзвичайно достойно… І якщо завтра парламент прийме конституційно правильні рішення, і перше рішення - це відновлення антикорупційного законодавства, - я переконаний, що ця істерика перетвориться в просте звичайне "всьо", резюмував він
Хотя, честно признаюсь, я за то, чтобьі тебя просто удавили. Медленно, но наверняка.
Чтобьі тьі, гуано, у
перед финишем твоей никчемной и бесполезной жизни, задать задать себе вопрос:"что же делал не так?"