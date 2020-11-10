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Hyperloop в США совершил первую поездку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технологии

Virgin Hyperloop совершил первую в истории путешествие с пассажирами в пустыне Невады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС. 

Концепция футуристического транспорта предусматривает передвижения в капсулах в вакуумных трубах с очень высокой скоростью.

Во время испытания двое пассажиров - сотрудников компании - проехали 500 м за 15 секунд с максимальной скоростью 172 км / ч.
Однако это только начало - амбиции Virgin по скорости передвижения достигают более 1000 км / ч.

Virgin Hyperloop - не единственная компания, разрабатывает такую ​​концепцию, но раньше никто не перевозил пассажиров.

Сара Лучиан, директор по вопросам взаимодействия с клиентами, была одной из пассажиров и описала этот опыт ВВС как "увлекательный и в психологическом, и в физическом плане".

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Во время путешествия, которое состоялось в воскресенье днем ​​у Лас-Вегаса, она и главный технический директор Джош Гигель были одеты в флисовые кофты и джинсы, а не костюмы для полетов. Госпожа Лучиан сказала, что путешествие было плавным и совсем не похожим на американские горки, хотя ускорение было "молниеносным", чем было бы при длительном маршруте. Ни одному из них не стало плохо, добавила она.

По ее словам, развить большую скорость не давали длина маршрута и необходимое ускорение.

Концепция, которую разрабатывают уже несколько лет, базируется на идее основателя компании Tesla Илона Маска - хотя к ее воплощению он не имеет никакого отношения. Некоторые критики называли ее научной фантастикой.

За основу взяли быстрые в мире поезда с магнитной левитацией (Маглев), которые ускорили с помощью движения внутри вакуумных труб.

Мировой рекорд скорости движения поездов Маглев установили в 2015 году - тогда японский поезд во время тестового запуска у горы Фудзи достиг скорости более 600 км / ч.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин. ВИДЕО

Основанная в 2014 году компания Virgin Hyperloop получила инвестиции от Virgin Group в 2017 году. Ранее она была известна как Hyperloop One и Virgin Hyperloop One.

Критики отмечают, что для возможности путешествий Hyperloop понадобятся значительные усилия - как для получения разрешений на планирование, так и для построения огромных сетей труб для каждого маршрута.

Госпожа Лукиан признает потенциальные трудности, но отмечает: "Мы можем продолжать строить сегодняшние или вчерашние транспортные системы и продолжать сталкиваться с теми проблемами, которые они приносят. Или мы действительно можем разработать что-то, что решит эти проблемы", - добавила она.

Hyperloop в США совершил первую поездку 01
Hyperloop в США совершил первую поездку 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+32
Критики гиперлупа скептично оглядывали это новое творение Маска
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 539
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10.11.2020 00:29
+21
Пусть Куприк скажет Куприку, что не стоит пихать Петра в каждую новость про Маска.
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10.11.2020 00:37
+19
Мы тут на COVIDные деньги таких дорог понастроим,Маск обзавидуется,такой у нас Нуреr ZeLoop получится!
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10.11.2020 00:34
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Правила форума Совет форумчан
труба-дело...
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10.11.2020 00:24 Ответить
Живуть же люди! Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 1784
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10.11.2020 00:27 Ответить
Тю , у нас теж Петя Порошенко непогано себе почуває .
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10.11.2020 00:31 Ответить
Пусть Куприк скажет Куприку, что не стоит пихать Петра в каждую новость про Маска.
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10.11.2020 00:37 Ответить
Пусть Куприк скажет Куприку

Це вже було Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 5300
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10.11.2020 00:39 Ответить
Говоришь человеку "Привет", а он тебе "Это уже было"...
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10.11.2020 00:43 Ответить
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 157
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10.11.2020 13:14 Ответить
Та у любителів 95го квартала IQ нижче плінтуса, їм х@йло насрав у вуха що у всьому винен Порошенко, так вони вже 6 років це повторюють... для них наркоша зе це пуп землі як і х@йло на расєє....🤣🤣
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10.11.2020 03:54 Ответить
У нас кто то с очистки вылез ,Фу иди опять кошек души.
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10.11.2020 06:41 Ответить
Критики гиперлупа скептично оглядывали это новое творение Маска
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 539
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10.11.2020 00:29 Ответить
Куприки? Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 962
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10.11.2020 00:45 Ответить
ЭТО РЕАЛЬНЫЕ !?)
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10.11.2020 02:41 Ответить
нет конечно
Но мне показалось очень к месту
Как по мне то именно так выглядят противники прогресса
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10.11.2020 02:57 Ответить
"это новое творение Маска"

За исключением того, что это не творение Маска, а только его идея. Ибо занимается ей Вирджин, а не Тесла.
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10.11.2020 23:38 Ответить
Сколько это удовольствие будет стоить? Впрочем, когда-то и полет на самолете казался почти фантастикой.
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10.11.2020 00:32 Ответить
То перед посадкой надо в туалет сганять. Или не жрать за два дня до.
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10.11.2020 00:32 Ответить
Мы тут на COVIDные деньги таких дорог понастроим,Маск обзавидуется,такой у нас Нуреr ZeLoop получится!
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10.11.2020 00:34 Ответить
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 4950 Треба йому фотки доріг надіслати с запитанням: Как тєбє такоє, Ілон Маск?
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10.11.2020 00:47 Ответить
Зелуп в нас вже є, захорів але почувається добре,... на жаль
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10.11.2020 08:32 Ответить
Армяне капитулировали.
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10.11.2020 00:39 Ответить
Ага тока там теперь кацап. Новое преднестровье. Русские всех обиграли.
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10.11.2020 00:59 Ответить
в Библии описаны перемещения побыстрее и главное бесплатно
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10.11.2020 00:43 Ответить
Задуманный Маском Hyperloop совершил первую поездку в США - Цензор.НЕТ 7401
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10.11.2020 00:45 Ответить
А как все ржали когда Омелян хотел привлечь этот проект еще и на украинскую площадку. Привлечь инвестиции, дать работу украиским инженерам и подрядчикам. Ну прям все животы надрывали.
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10.11.2020 00:46 Ответить
Почему ржали? Я и сейчас ржу. Омилян, украинские ынжинеры, рабочие миста. Вижу каждый божий день. Как асфальт наши ложат - хрень горбатая, рядом турки ложат тем же оборудованием - зеркало. Пока омилянам и прочей шушаре руки за воровство рубать не начнут - будем Зимбабве
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10.11.2020 01:31 Ответить
Омелян був абсолютно правий. Інвестиційні гроші не вкрадеш, якщо до них не підпускати "українського виробника". Хайперлуп в Україні - абсолютно реальна річ. Хто знає, скільки фірм виробляє оптичне волокно? А волоконно-оптичні кабелі вже понад два десятки років працюють навіть в Україні. Я не кажу про Малі, чи Зімбабве. І мобільний зв'язок працює.
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10.11.2020 09:36 Ответить
Ну это ж в США!!! А тут ямочный ремонт дорог сделать сверхсложная задача))
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10.11.2020 08:04 Ответить
Это не тот гиперлуп, к Маску не имеет отношения. Шо б вы понимали, дизайн вагончика разрабатывала крутая датсуая студия, куда, наверное, и ушла подавляющая часть средств собранных для стартапа. Иначе, чем объяснить длину участка в 500 м и скорость в 170 км/ч попросту невозможно.
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10.11.2020 00:49 Ответить
Думаю , что идея вакуума для людей - ошибочна
Для грузов - пойдёт
Видно и Макс умыл руки 😀😀😀
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10.11.2020 00:53 Ответить
Почему ошибочна? Тогда и полет самолетов на 10км - ошибка. Но физики об этом не знают. Трения практически нет. Будет работать и для людей, и для грузов долго и с очень высоким КПД.
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10.11.2020 01:34 Ответить
Я не космонавт , меня специально не тренировали . Я бы не рискнула ехать в трубе с вакуумом
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10.11.2020 02:05 Ответить
Есть ещё вопросы перегрузки сердца, вопросы давления,
Пассажиры должны справки о здоровье предъявлять ?
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10.11.2020 02:06 Ответить
самолет летит со скоростью 1000 км, воздух, на высоте 10-11 км имеет давление в 4 раза меньше ,чем у поверхности.
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10.11.2020 06:46 Ответить
Но не вакуум .
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10.11.2020 09:47 Ответить
Повних вакуумів нe буває.
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10.11.2020 11:46 Ответить
Конкорд 1700 км / час летал. Жаловались не на скорость, а на шум в кабине. В вакууме даже шума не будет, т.к. трения о воздух нет.
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10.11.2020 17:23 Ответить
Ви зможете обрати для себе инший (повільніший) вид транспорту. Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 1864
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10.11.2020 09:11 Ответить
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 4850 в трубе с вакуумом едет поезд, а пассажиры внутри, без вакуума ))

так-то я и через океан по воде не рискнул бы плыть, а на корабле пожалуйста ))
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10.11.2020 09:47 Ответить
На корабле есть воздух
А вот подача воздуха в вакууме зависит от человеческого фактора
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10.11.2020 09:50 Ответить
да, но корабль может утонуть и тогда там тоже не будет воздуха и это тоже зависит от человеческого фактора. и это периодически происходит.
любой транспорт опасен. насколько будет опасен гиперлуп - будет видно по результатам испытаний, а также в процессе эксплуатации
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10.11.2020 10:27 Ответить
А подача воздуха в самолет, давление воздуха и температура от какого фактора зависят? За бордом кстати около -50 и давление в 3-4 раза ниже.
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10.11.2020 17:25 Ответить
Есть идея проще и дешевле,но почему-то не подходит украинцам ( украсть будет нечего-раз, изобретатель и производитель технологии из отечественных(белорус) . А у нас же «нет пророков в воем отечестве!» . Зато в Мире оценили транспорт и стороят https://sky-way.org/skyway-v-oae-istoriya-uspexa/
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10.11.2020 13:30 Ответить
С чего Вы взяли, что она проще и дешевле? Из картинки, что я вижу это модернизированный монорельс, которому скоро будет 100 лет в обед. А для достижения высоких скоростей будет использоваться все та же вакуумная труба. Так в чем идея проще и дешевле? Кроме того, при таких скоростях на первое место выходит надежность. А я не вижу надежности в Вашей технологии.
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10.11.2020 21:41 Ответить
Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 9699
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10.11.2020 00:56 Ответить
Почему не в масках?
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10.11.2020 08:01 Ответить
а чё их в трубе болтает как на наших ямах?
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10.11.2020 08:16 Ответить
Омелян наверно в восторге.
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10.11.2020 01:26 Ответить
Как же это без участия Омеляна и Ко обошлось?
Ведь они толком и бабло с этого попилить не умеют... Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 8658
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10.11.2020 01:35 Ответить
Да это форменная канализация - за кого они держат потенциальных пассажиров ?
А в случае поломки что будут говорить пассажиры в вакууме ?
То же, что и вовочкина бабушка из анекдота про кислородную подушку : "Пх", "пх", "пх" ...
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10.11.2020 03:40 Ответить
То же, что говорят пассажиры самолета. Самолеты летают? Летают. А здесь в чем Вы видите проблему?
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10.11.2020 07:42 Ответить
Пустыня Невада окружена колючей проволокой,это объект особой важности...доступ туда закрыт от слова совсем..
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10.11.2020 04:13 Ответить
172км./ч.? - Черепаха! Вот этот китайский регулярный поезд "Пекин - Шанхай" разгоняется безо всяких труб до 350 км./ч., и это не предел. Ездят такие поезда и в Италии, и во Франции, и в Японии...
Hyperloop в США совершил первую поездку - Цензор.НЕТ 7733
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10.11.2020 06:01 Ответить
Черепаха...

Це тільки початок.
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10.11.2020 06:51 Ответить
Китайские на фарадеевской подушке уже более 500км/ч шпарят....
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10.11.2020 07:11 Ответить
172км/ч за 500м? Он даже не разогнался. Так... чхнув.
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10.11.2020 07:41 Ответить
Якщо цей проект будуть втілювати за допомогою держави, то він буде цілком перспективний. Але десь у пустельних регіонах, де велика відстань між станціями ніким не заселена. Наприкад в центрі США. 1000 км/год - по за конкуренцією. Важливо, щоб ціна цього "лупа" була низькою, а безпека високою. Або, наприклад, з Дніпра до Києва за півгодини. І прибув не з аеропорту до аеропорту, а з центра міста до центра міста. Фактично Дніпро стане ближче до Києва, ніж Троєщина, наприклад.
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10.11.2020 07:36 Ответить
Никакой гиперлуп не сможет конкурировать с маршрутками.
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10.11.2020 08:00 Ответить
Ідея сама по собі економічна нікчемна, в реалі працювати це не буде, тому Маск її і відкинув, але усі наукові дослідження, що довелось зробити розробникам, безумовно корисні і будуть використані в інших умовах та інших проектах.
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10.11.2020 09:14 Ответить
А звідки Ви цe знаєтe？
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10.11.2020 11:41 Ответить
В центрі Києва - колекції найкрутіших тачок світу. Та що там Київ. В кожному обласному центрі крутих тачок більше, ніж у Мінську, чи Вільнюсі. Хайперлуп в Україні - річ абсолютно реальна.
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10.11.2020 09:38 Ответить
А скільки було тупорилих жартів, коли наш колишній міністр інфраструктури заявив лише про наміри приєднатись до низки європейських країн та взяти участь у цьому проєкті. А тепер *** вам. Ви всі президенти. 73% кацапо-довбойобів.
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10.11.2020 09:49 Ответить
ви щас про шо? Ви дійсно вірите в гіперлуп? Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 6588
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10.11.2020 09:58 Ответить
А Ви нe віритe, що ділянка 500 м вжe є？
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10.11.2020 11:44 Ответить
В Киеве мост не могут 20 лет построить. Десяток новых станций метро это фантастика.
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10.11.2020 10:51 Ответить
Український письменник Микола Трублаїні загинув 4 жовтня 1941.. (я в дитинстві зачитувався його пригодницькими романами та повістями) в фантастичному романі "Глибинний шлях" описав будівництво того самого гіперлупа. Ідея явно не Ілона Маска.

Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 8877
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10.11.2020 11:06 Ответить
У своєму науково-фантастичному романі, написаному в 1940-41 роках, талановитий український письменник Микола Трублаїні розповідає про будівництво підземного шляху між Москвою і Владивостоком, що має величезне стратегічне значення.

І в чому схожість?
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10.11.2020 13:47 Ответить
совершил первую в истории путешествие -- всё неправильно написали. надо "совершило первую в историЕ путешествиИ" Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 4281
может наймете грамотных людей уже? Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 3715
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10.11.2020 12:03 Ответить
172 км/ч... в 2020м? рука-лицо. похоже на наши "скоростные" поезда, которые быстрее 90 км/ч не едут
маск, верю в тебя, ты можешь лучше!
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10.11.2020 12:07 Ответить
Так проехали только 500 м. Разгон и торможение должны быть плавными. Когда ему было разгоняться? Все будет.
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10.11.2020 21:46 Ответить
будем надеяться
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11.11.2020 16:53 Ответить
Hyperloop у США здійснив першу поїздку - Цензор.НЕТ 5768
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10.11.2020 13:20 Ответить
 
 