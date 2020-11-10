Hyperloop в США совершил первую поездку. ФОТО

Virgin Hyperloop совершил первую в истории путешествие с пассажирами в пустыне Невады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

Концепция футуристического транспорта предусматривает передвижения в капсулах в вакуумных трубах с очень высокой скоростью.

Во время испытания двое пассажиров - сотрудников компании - проехали 500 м за 15 секунд с максимальной скоростью 172 км / ч.

Однако это только начало - амбиции Virgin по скорости передвижения достигают более 1000 км / ч.

Virgin Hyperloop - не единственная компания, разрабатывает такую ​​концепцию, но раньше никто не перевозил пассажиров.

Сара Лучиан, директор по вопросам взаимодействия с клиентами, была одной из пассажиров и описала этот опыт ВВС как "увлекательный и в психологическом, и в физическом плане".

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Во время путешествия, которое состоялось в воскресенье днем ​​у Лас-Вегаса, она и главный технический директор Джош Гигель были одеты в флисовые кофты и джинсы, а не костюмы для полетов. Госпожа Лучиан сказала, что путешествие было плавным и совсем не похожим на американские горки, хотя ускорение было "молниеносным", чем было бы при длительном маршруте. Ни одному из них не стало плохо, добавила она.

По ее словам, развить большую скорость не давали длина маршрута и необходимое ускорение.

Концепция, которую разрабатывают уже несколько лет, базируется на идее основателя компании Tesla Илона Маска - хотя к ее воплощению он не имеет никакого отношения. Некоторые критики называли ее научной фантастикой.

За основу взяли быстрые в мире поезда с магнитной левитацией (Маглев), которые ускорили с помощью движения внутри вакуумных труб.

Мировой рекорд скорости движения поездов Маглев установили в 2015 году - тогда японский поезд во время тестового запуска у горы Фудзи достиг скорости более 600 км / ч.

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Основанная в 2014 году компания Virgin Hyperloop получила инвестиции от Virgin Group в 2017 году. Ранее она была известна как Hyperloop One и Virgin Hyperloop One.

Критики отмечают, что для возможности путешествий Hyperloop понадобятся значительные усилия - как для получения разрешений на планирование, так и для построения огромных сетей труб для каждого маршрута.

Госпожа Лукиан признает потенциальные трудности, но отмечает: "Мы можем продолжать строить сегодняшние или вчерашние транспортные системы и продолжать сталкиваться с теми проблемами, которые они приносят. Или мы действительно можем разработать что-то, что решит эти проблемы", - добавила она.



