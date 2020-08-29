РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17002 посетителя онлайн
Новости Технологии
18 575 155
технологии (622) Маск Илон (120)

Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов

Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink смогли успешно имплантировать чипы в мозг двух свиней, а после вытащить их без ущерба для животных. Со временем эта технология поможет человечеству общаться без слов.

Об успехах Маск рассказал на онлайн пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они помещаются в чип размером меньше монеты, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.

Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы часто восхищаемся Маском, но почему-то забываем, что у нас есть "Южмаш", - Зеленский

Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

В перспективе подобные устройства можно будет использовать для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых нарушена работа головного или спинного мозга.

Ранее Маск заявлял, что его стартап Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит общаться без слов с использованием специального чипа, подключенного к мозгу.

Также на Цензор.НЕТ: Федоров анонсировал запуск цифровой передачи документов: бумажные копии паспорта и ИНН уйдут в прошлое

Маск надеется, что сможет впервые подключить устройство Neuralink к мозгу человека в течение следующего года.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Йому кацапів нема, що він над свинками досліди проводить?
показать весь комментарий
29.08.2020 15:15
+26
Да, после этой новости у двух последних диктаторов Европы пятачки пересохли от страха. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 946
показать весь комментарий
29.08.2020 15:19
+18
Удачи Маску. На великие свершения он нацелился, надеюсь у него все получится
показать весь комментарий
29.08.2020 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Илан Маск неделю назад превысил 100 миллиардную отметку в списке F0RBES.
На первом месте Джефф Безос с результатом 201 миллиард.
Учитесь жить Чуваки,эпоха бедности прошла.. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2268 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2268
показать весь комментарий
29.08.2020 15:37 Ответить
Бараны должны быть радиоуправляемые.
(с) Ретилоид.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:38 Ответить
бараны и без чипов довольно не плохо управляемы .... при чём такое было всегда
показать весь комментарий
29.08.2020 15:45 Ответить
Радиоуправляемый Homo Sapiens не только вкусный, но и удобный в использовании.
(с) Ретилоид.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:47 Ответить
Ахахаха))) Я вже уявляю, яка істерика у чіпанутих))) "Сєводня свіньї, а завтра ми! путін памагі!" )
показать весь комментарий
29.08.2020 15:40 Ответить
Илон, ти єто... А забабахай нам мурку члєном на роялє. Єто нам бліже кагто.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:42 Ответить
С такими просьбами к зе! Он фуем на рояле не только мурку умеет!
показать весь комментарий
29.08.2020 17:47 Ответить
>изобретатель Илон Маск

он не изобретатель
показать весь комментарий
29.08.2020 15:42 Ответить
он успешный покупатель чужих стартапов.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:46 Ответить
он успешный предприниматель
показать весь комментарий
30.08.2020 15:57 Ответить
Шановний Ілоне! Чіпуй, будь ласка, одно сорокадворічного хлопчика (не знаю, чи є у нього мозок, але він не лох, це точно). Може він хоч щось розуміти у цій країні почне. Або хоча б інстинкт самозбереження включить.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:43 Ответить
Самые умные в мире животьные кстати Дельфины..если им поставят чип,то ни смогут стать чилавеком и их можно избирать президентами... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 1930 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 1930
показать весь комментарий
29.08.2020 15:43 Ответить
Думаєте, що Членорукий, це колись чіпіроване
щуреня?
показать весь комментарий
29.08.2020 15:50 Ответить
Схоже на те.... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2926
показать весь комментарий
29.08.2020 15:52 Ответить
Вот, правильно!
Пора скот поголовно отчипировать в насильном режиме в задницу!
И когда вам чип поставят, то Темный Властелин будет всегда знать, когда вы касаетесь своим пятачком стакана с водкой. И может дистанционно отключить вам колтательный рефлекс по заказу клиента (жены, к примеру). Так ты и застынешь с поднятым стаканом и разинутой пастью - видит око, да зуб неймет. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2965
Это бизнес будущего!
показать весь комментарий
29.08.2020 15:45 Ответить
Одни люди боятся, что за ними следят и все будут знать, что они хотят, а другие, инвалиды, боятся что за ними никто не следит. И что никто не может понять, что они хотят . Вот так....
показать весь комментарий
29.08.2020 19:00 Ответить
Це добре! Чіповані свині, які будуть ходити на двох ногах і не зможуть брехати один одному. Це дуже добре!
показать весь комментарий
29.08.2020 15:47 Ответить
Карочи ...Мировая ливарюцыя о которой так долго мечтали большевики чЛенинга Сралинга Маркса Энгельса совершилась....уря товарысчи... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 3392
показать весь комментарий
29.08.2020 15:48 Ответить
А теперь надо провести второй эксперимент с двумя Казлами!
Главные подопытные:
1) ***** Обнуленное.
2) Таракан Сябрский.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:54 Ответить
Треба їх схрестити, як квіточки - перехресне
опилення.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:59 Ответить
КОЗЕЛ - это КОманда ЗЕЛенского.
На них опыты ставить? Можно. Но только ЗА пределами Украины,и не возвращать после экспериментов.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:52 Ответить
Шариков звонит Илану Маску и говорит...
-слышь миллиардер пиндосский ,посылаю тебе моего щенка Мавзолейнага,поставь Чип,нам нужон новый Фюрер вместо КГБиста... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 8588
показать весь комментарий
29.08.2020 15:57 Ответить
Пишить книгу, я вам придумав новий жанр абсурдо-сатира.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:02 Ответить
Не згоден я,в мене таланту нема.... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 3367 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 8051
показать весь комментарий
29.08.2020 16:03 Ответить
Фигня полная - само направление исследования. Мозг и так является электрическим инструментом, и общаться с ним без слов можно с помощью внешнего устройства, что с успехом проделывали с людьми всякие инопланетяне, а внутреннее может только навредить. Ну разве что речь о том, что у свиньи не совсем мозг ) тогда это направление чревато другими сложностями.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:13 Ответить
Один из основных признаков шизофрении - телепатическое общение с инопланетянами. Еще бывает через телевизор или радио шизофреники слышат инопланетян. Вам срочно к врачу нужно.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:20 Ответить
Ясно, всегда очень любила людей, которые в своей жизни не прочли ни одной исторической и религиозной книги и не сделали выводов. Священник как-то жаловался, что в церковь ходят в основном дебилы. не задающие никаких вопросов ) Вы явно из их числа, иначе бы хоть что-нибудь знали бы об истории человечества. Или Вам проще думать, что все человечество - поголовно шизофреники, придумавшие себе какие-то извращенные, лишенные смысла легенды, и Вы их прямой потомок ?
показать весь комментарий
30.08.2020 12:49 Ответить
Маск напрасно мучается. Эта технология УЖЕ!......реализована в нас. Мы ее просто не используем.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:35 Ответить
Фантастика
показать весь комментарий
29.08.2020 18:50 Ответить
ну все, истерика у жертв мирового заговора начнется
показать весь комментарий
29.08.2020 16:45 Ответить
Шапочку из фольги говорите
.. Ну-ну насмешники, скоро вас всех,как тех свиней чипируют.
показать весь комментарий
29.08.2020 16:51 Ответить
І вони запишуться в Слугу Народу!
показать весь комментарий
29.08.2020 17:44 Ответить
Тю! Навіщо мучити тваринок, якщо є москалі?
показать весь комментарий
29.08.2020 16:55 Ответить
звідси, синки, наша Родіна чипірує все людство
Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8611

Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 5774
показать весь комментарий
29.08.2020 16:59 Ответить
Кажуть, у моск зєлєбобіків та соєвих дякул вже успішно вживлено чіпи. Ці пристрої змушують перших захоплено плескати в долоні і пускати слину при виході чергового відосика з Членограєм в головній ролі; а других - завивати дурним голосом "парАшенка - сьомий пГизидент" кожні 15 хвилин
показать весь комментарий
29.08.2020 17:10 Ответить
А голоса, которые тебе это всё кажуть, ты слышишь изнутри, или из наружи? *)
показать весь комментарий
29.08.2020 17:21 Ответить
А ти з перших будеш, чи з других? Я не пам'ятаю всіх ******** цього форуму поіменно, але з огляду на твою реакцію на мій попередній допис, ти збудився саме на слово "парАшенка"
показать весь комментарий
29.08.2020 17:25 Ответить
Вау!Призрачная сеть уже реальность! Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 4811
показать весь комментарий
29.08.2020 17:22 Ответить
Понятно почему больше всех чипирования бояться расеяне.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:31 Ответить
Заголовок такий, що аж ********* можна Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 2585
показать весь комментарий
29.08.2020 17:32 Ответить
Так ось звідки ноги ростуть чіпіювання. Свині збунтовались. Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 2264
показать весь комментарий
29.08.2020 17:38 Ответить
дограються ... Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8386
показать весь комментарий
29.08.2020 18:01 Ответить
По крайней мере это лучше чем топить таксу в воде как это делал свинорус Рогозин Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8014
показать весь комментарий
29.08.2020 18:41 Ответить
Neuralink Илона Маска продемонстрировала новую версию нейроинтерфейса мозг-компьютер в действии на свиньяхhttps://itc.ua/news/neuralink-ilona-maska-prodemonstrirovala-novuyu-versiyu-nejrointerfejsa-mozg-kompyuter-v-dejstvii-na-svinyah/

Как по мне здесь более интересно рассказано,да и показано так же.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:42 Ответить
Ну и нафига? Есть же телепатия? Понял! Люди то бракованные, у них телепатия отключена нафик.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:54 Ответить
Как нафига?А медицина для чего и кого?Для здоровый или покойников? Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 4077
показать весь комментарий
29.08.2020 19:26 Ответить
300 років назад цього всього небуло.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:32 Ответить
Надеюсь этой свиньей был соевый Гетьман.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:57 Ответить
Соевый - отменное лайно, но на фоне малаитянского кловуна - он Герой Украины...
показать весь комментарий
29.08.2020 22:23 Ответить
Вот разве что на фоне Шмаркли. Который и пришел к власти благодаря недолугому рехворматору. Как в свое время Ющь обосравшись привел Дважды не судимого.
Я хоть и голосовал за Сладкого, но теперь жалею что вообще ходил на этот цирк. Нет у нас сейчас достойных людей. Барыги и авантюристы. Кивы и тани Чорновол. И сепарня гребанная в придачу. Не за кого голосовать. А голосовать против- я уже залюбился. Посмотришь на этот электорат из порохоботни, сепарни и шариев - да любитесь вы колом! После покойного Вячеслва Черновола я не помню вообще людей в этой стране.
показать весь комментарий
30.08.2020 14:13 Ответить
Поставьте чип Зебилу - в то место, где голова, и в то, чем играет на рояле.
Нужно отслеживать идийота...
показать весь комментарий
29.08.2020 22:22 Ответить
Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком. Источник: https://censor.net.ua/n3216545

А ЦЕ СВИНІ З ОПЗЖ чи Слуги Народу ?? Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 9021 Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 9021
показать весь комментарий
29.08.2020 22:31 Ответить
Хай спробує навчити кацапів розмовляти без матюків. Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 1157
показать весь комментарий
30.08.2020 03:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kvgphfmRxB4
показать весь комментарий
30.08.2020 08:54 Ответить
Но никто не говорит, что свиньи - это уже вторая ступень эксперимента.
Первой был некий клоун, которого потом при помощи чипа провели через выборы...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 