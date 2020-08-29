Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink смогли успешно имплантировать чипы в мозг двух свиней, а после вытащить их без ущерба для животных. Со временем эта технология поможет человечеству общаться без слов.
Об успехах Маск рассказал на онлайн пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они помещаются в чип размером меньше монеты, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.
Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком.
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Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.
В перспективе подобные устройства можно будет использовать для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых нарушена работа головного или спинного мозга.
Ранее Маск заявлял, что его стартап Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит общаться без слов с использованием специального чипа, подключенного к мозгу.
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Маск надеется, что сможет впервые подключить устройство Neuralink к мозгу человека в течение следующего года.
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На первом месте Джефф Безос с результатом 201 миллиард.
Учитесь жить Чуваки,эпоха бедности прошла..
(с) Ретилоид.
(с) Ретилоид.
он не изобретатель
щуреня?
Пора скот поголовно отчипировать в насильном режиме в задницу!
И когда вам чип поставят, то Темный Властелин будет всегда знать, когда вы касаетесь своим пятачком стакана с водкой. И может дистанционно отключить вам колтательный рефлекс по заказу клиента (жены, к примеру). Так ты и застынешь с поднятым стаканом и разинутой пастью - видит око, да зуб неймет.
Это бизнес будущего!
Главные подопытные:
1) ***** Обнуленное.
2) Таракан Сябрский.
опилення.
На них опыты ставить? Можно. Но только ЗА пределами Украины,и не возвращать после экспериментов.
-слышь миллиардер пиндосский ,посылаю тебе моего щенка Мавзолейнага,поставь Чип,нам нужон новый Фюрер вместо КГБиста...
.. Ну-ну насмешники, скоро вас всех,как тех свиней чипируют.
Как по мне здесь более интересно рассказано,да и показано так же.
Я хоть и голосовал за Сладкого, но теперь жалею что вообще ходил на этот цирк. Нет у нас сейчас достойных людей. Барыги и авантюристы. Кивы и тани Чорновол. И сепарня гребанная в придачу. Не за кого голосовать. А голосовать против- я уже залюбился. Посмотришь на этот электорат из порохоботни, сепарни и шариев - да любитесь вы колом! После покойного Вячеслва Черновола я не помню вообще людей в этой стране.
Нужно отслеживать идийота...
А ЦЕ СВИНІ З ОПЗЖ чи Слуги Народу ??
Первой был некий клоун, которого потом при помощи чипа провели через выборы...