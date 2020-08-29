Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів
Новини Цензор.НЕТ Технології
Американський винахідник Ілон Маск розповів, що фахівці його компанії Neuralink змогли успішно імплантувати чіпи в мозок двох свиней, а згодом витягнути їх без шкоди для тварин. Згодом ця технологія допоможе людству спілкуватися без слів.
Про успіхи Маск розповів на онлайн-пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються у чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати під час імплантації. Він повністю зіллється з кісткою черепа і буде невидимим ззовні, працюючи цілий день без підзарядки", - сказав підприємець.
Чіпи встановили в мозок двох свиней, і завдяки пристроям вчені змогли відслідковувати за допомогою бездротової технології, до чого торкається свиня своїм п'ятачком.
Згодом дослідники імплантували відразу два чіпи в мозок однієї зі свиней, що підтвердило можливість паралельної роботи відразу декількох пристроїв.
У перспективі подібні пристрої можна буде використовувати для боротьби з епілепсією, паралічем та іншими хворобами, при яких порушена робота головного або спинного мозку.
Раніше Маск заявляв, що його стартап Neuralink розробляє технологію, яка дозволить спілкуватися без слів із використанням спеціального чіпа, підключеного до мозку.
Маск сподівається, що зможе вперше підключити пристрій Neuralink до мозку людини упродовж наступного року.
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На первом месте Джефф Безос с результатом 201 миллиард.
Учитесь жить Чуваки,эпоха бедности прошла..
(с) Ретилоид.
(с) Ретилоид.
он не изобретатель
щуреня?
Пора скот поголовно отчипировать в насильном режиме в задницу!
И когда вам чип поставят, то Темный Властелин будет всегда знать, когда вы касаетесь своим пятачком стакана с водкой. И может дистанционно отключить вам колтательный рефлекс по заказу клиента (жены, к примеру). Так ты и застынешь с поднятым стаканом и разинутой пастью - видит око, да зуб неймет.
Это бизнес будущего!
Главные подопытные:
1) ***** Обнуленное.
2) Таракан Сябрский.
опилення.
На них опыты ставить? Можно. Но только ЗА пределами Украины,и не возвращать после экспериментов.
-слышь миллиардер пиндосский ,посылаю тебе моего щенка Мавзолейнага,поставь Чип,нам нужон новый Фюрер вместо КГБиста...
.. Ну-ну насмешники, скоро вас всех,как тех свиней чипируют.
Как по мне здесь более интересно рассказано,да и показано так же.
Я хоть и голосовал за Сладкого, но теперь жалею что вообще ходил на этот цирк. Нет у нас сейчас достойных людей. Барыги и авантюристы. Кивы и тани Чорновол. И сепарня гребанная в придачу. Не за кого голосовать. А голосовать против- я уже залюбился. Посмотришь на этот электорат из порохоботни, сепарни и шариев - да любитесь вы колом! После покойного Вячеслва Черновола я не помню вообще людей в этой стране.
Нужно отслеживать идийота...
А ЦЕ СВИНІ З ОПЗЖ чи Слуги Народу ??
Первой был некий клоун, которого потом при помощи чипа провели через выборы...