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Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів

Новини Цензор.НЕТ Технології

Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів

Американський винахідник Ілон Маск розповів, що фахівці його компанії Neuralink змогли успішно імплантувати чіпи в мозок двох свиней, а згодом витягнути їх без шкоди для тварин. Згодом ця технологія допоможе людству спілкуватися без слів.

Про успіхи Маск розповів на онлайн-пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються у чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати під час імплантації. Він повністю зіллється з кісткою черепа і буде невидимим ззовні, працюючи цілий день без підзарядки", - сказав підприємець.

Чіпи встановили в мозок двох свиней, і завдяки пристроям вчені змогли відслідковувати за допомогою бездротової технології, до чого торкається свиня своїм п'ятачком.

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Згодом дослідники імплантували відразу два чіпи в мозок однієї зі свиней, що підтвердило можливість паралельної роботи відразу декількох пристроїв.

У перспективі подібні пристрої можна буде використовувати для боротьби з епілепсією, паралічем та іншими хворобами, при яких порушена робота головного або спинного мозку.

Раніше Маск заявляв, що його стартап Neuralink розробляє технологію, яка дозволить спілкуватися без слів із використанням спеціального чіпа, підключеного до мозку.

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Маск сподівається, що зможе вперше підключити пристрій Neuralink до мозку людини упродовж наступного року.
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Топ коментарі
+27
Йому кацапів нема, що він над свинками досліди проводить?
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29.08.2020 15:15
+26
Да, после этой новости у двух последних диктаторов Европы пятачки пересохли от страха. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 946
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29.08.2020 15:19
+18
Удачи Маску. На великие свершения он нацелился, надеюсь у него все получится
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29.08.2020 15:15
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Илан Маск неделю назад превысил 100 миллиардную отметку в списке F0RBES.
На первом месте Джефф Безос с результатом 201 миллиард.
Учитесь жить Чуваки,эпоха бедности прошла.. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2268 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2268
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29.08.2020 15:37 Відповісти
Бараны должны быть радиоуправляемые.
(с) Ретилоид.
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29.08.2020 15:38 Відповісти
бараны и без чипов довольно не плохо управляемы .... при чём такое было всегда
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29.08.2020 15:45 Відповісти
Радиоуправляемый Homo Sapiens не только вкусный, но и удобный в использовании.
(с) Ретилоид.
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29.08.2020 16:47 Відповісти
Ахахаха))) Я вже уявляю, яка істерика у чіпанутих))) "Сєводня свіньї, а завтра ми! путін памагі!" )
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29.08.2020 15:40 Відповісти
Илон, ти єто... А забабахай нам мурку члєном на роялє. Єто нам бліже кагто.
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29.08.2020 15:42 Відповісти
С такими просьбами к зе! Он фуем на рояле не только мурку умеет!
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29.08.2020 17:47 Відповісти
>изобретатель Илон Маск

он не изобретатель
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29.08.2020 15:42 Відповісти
он успешный покупатель чужих стартапов.
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29.08.2020 15:46 Відповісти
он успешный предприниматель
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30.08.2020 15:57 Відповісти
Шановний Ілоне! Чіпуй, будь ласка, одно сорокадворічного хлопчика (не знаю, чи є у нього мозок, але він не лох, це точно). Може він хоч щось розуміти у цій країні почне. Або хоча б інстинкт самозбереження включить.
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29.08.2020 15:43 Відповісти
Самые умные в мире животьные кстати Дельфины..если им поставят чип,то ни смогут стать чилавеком и их можно избирать президентами... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 1930 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 1930
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29.08.2020 15:43 Відповісти
Думаєте, що Членорукий, це колись чіпіроване
щуреня?
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29.08.2020 15:50 Відповісти
Схоже на те.... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2926
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29.08.2020 15:52 Відповісти
Вот, правильно!
Пора скот поголовно отчипировать в насильном режиме в задницу!
И когда вам чип поставят, то Темный Властелин будет всегда знать, когда вы касаетесь своим пятачком стакана с водкой. И может дистанционно отключить вам колтательный рефлекс по заказу клиента (жены, к примеру). Так ты и застынешь с поднятым стаканом и разинутой пастью - видит око, да зуб неймет. Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 2965
Это бизнес будущего!
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29.08.2020 15:45 Відповісти
Одни люди боятся, что за ними следят и все будут знать, что они хотят, а другие, инвалиды, боятся что за ними никто не следит. И что никто не может понять, что они хотят . Вот так....
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29.08.2020 19:00 Відповісти
Це добре! Чіповані свині, які будуть ходити на двох ногах і не зможуть брехати один одному. Це дуже добре!
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29.08.2020 15:47 Відповісти
Карочи ...Мировая ливарюцыя о которой так долго мечтали большевики чЛенинга Сралинга Маркса Энгельса совершилась....уря товарысчи... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 3392
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29.08.2020 15:48 Відповісти
А теперь надо провести второй эксперимент с двумя Казлами!
Главные подопытные:
1) ***** Обнуленное.
2) Таракан Сябрский.
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Треба їх схрестити, як квіточки - перехресне
опилення.
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29.08.2020 15:59 Відповісти
КОЗЕЛ - это КОманда ЗЕЛенского.
На них опыты ставить? Можно. Но только ЗА пределами Украины,и не возвращать после экспериментов.
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29.08.2020 17:52 Відповісти
Шариков звонит Илану Маску и говорит...
-слышь миллиардер пиндосский ,посылаю тебе моего щенка Мавзолейнага,поставь Чип,нам нужон новый Фюрер вместо КГБиста... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 8588
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29.08.2020 15:57 Відповісти
Пишить книгу, я вам придумав новий жанр абсурдо-сатира.
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29.08.2020 16:02 Відповісти
Не згоден я,в мене таланту нема.... Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 3367 Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов - Цензор.НЕТ 8051
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29.08.2020 16:03 Відповісти
Фигня полная - само направление исследования. Мозг и так является электрическим инструментом, и общаться с ним без слов можно с помощью внешнего устройства, что с успехом проделывали с людьми всякие инопланетяне, а внутреннее может только навредить. Ну разве что речь о том, что у свиньи не совсем мозг ) тогда это направление чревато другими сложностями.
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29.08.2020 16:13 Відповісти
Один из основных признаков шизофрении - телепатическое общение с инопланетянами. Еще бывает через телевизор или радио шизофреники слышат инопланетян. Вам срочно к врачу нужно.
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29.08.2020 16:20 Відповісти
Ясно, всегда очень любила людей, которые в своей жизни не прочли ни одной исторической и религиозной книги и не сделали выводов. Священник как-то жаловался, что в церковь ходят в основном дебилы. не задающие никаких вопросов ) Вы явно из их числа, иначе бы хоть что-нибудь знали бы об истории человечества. Или Вам проще думать, что все человечество - поголовно шизофреники, придумавшие себе какие-то извращенные, лишенные смысла легенды, и Вы их прямой потомок ?
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30.08.2020 12:49 Відповісти
Маск напрасно мучается. Эта технология УЖЕ!......реализована в нас. Мы ее просто не используем.
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29.08.2020 16:35 Відповісти
Фантастика
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29.08.2020 18:50 Відповісти
ну все, истерика у жертв мирового заговора начнется
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29.08.2020 16:45 Відповісти
Шапочку из фольги говорите
.. Ну-ну насмешники, скоро вас всех,как тех свиней чипируют.
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29.08.2020 16:51 Відповісти
І вони запишуться в Слугу Народу!
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29.08.2020 17:44 Відповісти
Тю! Навіщо мучити тваринок, якщо є москалі?
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29.08.2020 16:55 Відповісти
звідси, синки, наша Родіна чипірує все людство
Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8611

Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 5774
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29.08.2020 16:59 Відповісти
Кажуть, у моск зєлєбобіків та соєвих дякул вже успішно вживлено чіпи. Ці пристрої змушують перших захоплено плескати в долоні і пускати слину при виході чергового відосика з Членограєм в головній ролі; а других - завивати дурним голосом "парАшенка - сьомий пГизидент" кожні 15 хвилин
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29.08.2020 17:10 Відповісти
А голоса, которые тебе это всё кажуть, ты слышишь изнутри, или из наружи? *)
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29.08.2020 17:21 Відповісти
А ти з перших будеш, чи з других? Я не пам'ятаю всіх ******** цього форуму поіменно, але з огляду на твою реакцію на мій попередній допис, ти збудився саме на слово "парАшенка"
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29.08.2020 17:25 Відповісти
Вау!Призрачная сеть уже реальность! Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 4811
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29.08.2020 17:22 Відповісти
Понятно почему больше всех чипирования бояться расеяне.
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29.08.2020 17:31 Відповісти
Заголовок такий, що аж ********* можна Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 2585
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29.08.2020 17:32 Відповісти
Так ось звідки ноги ростуть чіпіювання. Свині збунтовались. Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 2264
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29.08.2020 17:38 Відповісти
дограються ... Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8386
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29.08.2020 18:01 Відповісти
По крайней мере это лучше чем топить таксу в воде как это делал свинорус Рогозин Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 8014
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29.08.2020 18:41 Відповісти
Neuralink Илона Маска продемонстрировала новую версию нейроинтерфейса мозг-компьютер в действии на свиньяхhttps://itc.ua/news/neuralink-ilona-maska-prodemonstrirovala-novuyu-versiyu-nejrointerfejsa-mozg-kompyuter-v-dejstvii-na-svinyah/

Как по мне здесь более интересно рассказано,да и показано так же.
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29.08.2020 18:42 Відповісти
Ну и нафига? Есть же телепатия? Понял! Люди то бракованные, у них телепатия отключена нафик.
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29.08.2020 18:54 Відповісти
Как нафига?А медицина для чего и кого?Для здоровый или покойников? Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 4077
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29.08.2020 19:26 Відповісти
300 років назад цього всього небуло.
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29.08.2020 19:32 Відповісти
Надеюсь этой свиньей был соевый Гетьман.
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29.08.2020 19:57 Відповісти
Соевый - отменное лайно, но на фоне малаитянского кловуна - он Герой Украины...
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29.08.2020 22:23 Відповісти
Вот разве что на фоне Шмаркли. Который и пришел к власти благодаря недолугому рехворматору. Как в свое время Ющь обосравшись привел Дважды не судимого.
Я хоть и голосовал за Сладкого, но теперь жалею что вообще ходил на этот цирк. Нет у нас сейчас достойных людей. Барыги и авантюристы. Кивы и тани Чорновол. И сепарня гребанная в придачу. Не за кого голосовать. А голосовать против- я уже залюбился. Посмотришь на этот электорат из порохоботни, сепарни и шариев - да любитесь вы колом! После покойного Вячеслва Черновола я не помню вообще людей в этой стране.
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30.08.2020 14:13 Відповісти
Поставьте чип Зебилу - в то место, где голова, и в то, чем играет на рояле.
Нужно отслеживать идийота...
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29.08.2020 22:22 Відповісти
Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком. Источник: https://censor.net.ua/n3216545

А ЦЕ СВИНІ З ОПЗЖ чи Слуги Народу ?? Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 9021 Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 9021
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29.08.2020 22:31 Відповісти
Хай спробує навчити кацапів розмовляти без матюків. Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів - Цензор.НЕТ 1157
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30.08.2020 03:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kvgphfmRxB4
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30.08.2020 08:54 Відповісти
Но никто не говорит, что свиньи - это уже вторая ступень эксперимента.
Первой был некий клоун, которого потом при помощи чипа провели через выборы...
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30.08.2020 08:59 Відповісти
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