Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова, "одним з найкращих"
Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я розмовляв з сім'єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих", - написав Маск.
Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов/Королёв.
Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву, інформує Укрінформ. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновиться авіасполучення.
"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів онук конструктора.
Видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1.Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 асядько Олександр Дмитрович
2.Мико́ла Іва́нович Киба́льчич
3.Ціолковський Костянтин Едуардович.
4.Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович
5.Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів)
6.Янгель Михайло Кузьмич (SS-18 "Satan"
7.Валенти́н Петро́вич Глушко́ ("Енергія")
8.Володи́мир Микола́йович Челоме́й (Бойова космічна станція "Алмаз", Ракета УР-100, "Протон"
9.Гліб Євге́нович Лози́но-Лози́нський (ГК човника "Буран").
Всі за виключенням Кондратюка вважали себе Українцями , а 4-е родом чи вихованням - з Полтавщини. Хоча Кондратюк писав , що був вихований нерідним дідом українцем Якимом Микитовичем Даценком.
Савпадєніє ? Нє думаю.
получил приглашение, то поедет??
каким боком масква к королеву? что там внук живет? а спроси внука, кто он по национальности? скажет - русский. А почему? потому что и дед был русским.
Можно даже не сомневаться.
Поэтому звонок выглядит глуповато.