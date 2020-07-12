Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова, "одним з найкращих"

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з сім'єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих", - написав Маск.

Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов/Королёв.

Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву, інформує Укрінформ. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновиться авіасполучення.

"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів онук конструктора.

Видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос.