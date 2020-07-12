УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3518 відвідувачів онлайн
Новини
20 777 308

Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова, "одним з найкращих"

Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова,

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з сім'єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих", - написав Маск.

Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов/Королёв.

Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова, одним з найкращих 01

Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву, інформує Укрінформ. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновиться авіасполучення.

"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу", – розповів онук конструктора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск затролив главу "Роскосмосу" Рогозіна: "Батут працює"

Видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос.

Автор: 

космос (872) Корольов (5) Маск Ілон (703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Забавно, шо космонавтику совка поднял Украинец Королев, а раиссьскую в унитаз спустил истинный русский православный рогозин.
показати весь коментар
12.07.2020 01:45 Відповісти
+23
Корольов у анкеті записав своєю рукою:
национальность - украинец.
показати весь коментар
12.07.2020 01:10 Відповісти
+16
Не аж так. Тоді був союз і Головний Конструктор мусив бути в мацкві.

Але будинок-музей Корольова - в Житомирі.
https://cosmosmuseum.info/memorialnij-budinok-muzej-akademik/

Хай Маск завітає на екскурсію.
Через дорогу - Музей Космонавтики, зразу зайде.
показати весь коментар
12.07.2020 01:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
То відмічені місця де репнули кацапські дупи, "места бАєвой славы", так сказать
показати весь коментар
12.07.2020 17:11 Відповісти
Починаючи з генерал-бригадира Засядька і по наші дні Українці Є лідерами по конструюванню ракетної і ракетно космічеої техніки:
1.Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 асядько Олександр Дмитрович
2.Мико́ла Іва́нович Киба́льчич
3.Ціолковський Костянтин Едуардович.
4.Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович
5.Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів)
6.Янгель Михайло Кузьмич (SS-18 "Satan"
7.Валенти́н Петро́вич Глушко́ ("Енергія")
8.Володи́мир Микола́йович Челоме́й (Бойова космічна станція "Алмаз", Ракета УР-100, "Протон"
9.Гліб Євге́нович Лози́но-Лози́нський (ГК човника "Буран").
Всі за виключенням Кондратюка вважали себе Українцями , а 4-е родом чи вихованням - з Полтавщини. Хоча Кондратюк писав , що був вихований нерідним дідом українцем Якимом Микитовичем Даценком.
Савпадєніє ? Нє думаю.
показати весь коментар
12.07.2020 18:56 Відповісти
ракетно-космічної
показати весь коментар
12.07.2020 19:06 Відповісти
Чого запитав. "ХіТРОЮ ", "я не рахую" переклад google.Правильно - "я не вважаю" і т.д. Це те, що - очевидне , в очі кидається.
показати весь коментар
12.07.2020 20:38 Відповісти
при всем уважении, Маск, нашел куда звонить - в маскву!!
получил приглашение, то поедет??
каким боком масква к королеву? что там внук живет? а спроси внука, кто он по национальности? скажет - русский. А почему? потому что и дед был русским.
Можно даже не сомневаться.
Поэтому звонок выглядит глуповато.
показати весь коментар
12.07.2020 22:57 Відповісти
Ну що він скаже - невідомо. Бо судячи зі спогадів Сергій Павлович ненавидів совєтов до кінця своїх днів. Хоча, у вихованні дитини, доньки, участі,майже, не приймав, а онука - і поготів. То хто з них виросло невідомо.
показати весь коментар
14.07.2020 09:20 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 