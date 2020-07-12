Маск считает основоположника практической космонавтики, украинца Королева "одним из лучших"
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск пообщался с родственниками украинского конструктора Сергея Королева.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", - написал Маск.
Он также добавил фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.
Внук конструктора Андрей подтвердил российским СМИ факт разговора и рассказал, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву, информирует Укринформ. Маск же, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и побывать на одном из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.
"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров и выдающихся людей своего времени", - рассказал внук конструктора.
Выдающийся украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королёв родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.
1.Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 асядько Олександр Дмитрович
2.Мико́ла Іва́нович Киба́льчич
3.Ціолковський Костянтин Едуардович.
4.Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович
5.Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів)
6.Янгель Михайло Кузьмич (SS-18 "Satan"
7.Валенти́н Петро́вич Глушко́ ("Енергія")
8.Володи́мир Микола́йович Челоме́й (Бойова космічна станція "Алмаз", Ракета УР-100, "Протон"
9.Гліб Євге́нович Лози́но-Лози́нський (ГК човника "Буран").
Всі за виключенням Кондратюка вважали себе Українцями , а 4-е родом чи вихованням - з Полтавщини. Хоча Кондратюк писав , що був вихований нерідним дідом українцем Якимом Микитовичем Даценком.
Савпадєніє ? Нє думаю.
получил приглашение, то поедет??
каким боком масква к королеву? что там внук живет? а спроси внука, кто он по национальности? скажет - русский. А почему? потому что и дед был русским.
Можно даже не сомневаться.
Поэтому звонок выглядит глуповато.