Маск считает основоположника практической космонавтики, украинца Королева "одним из лучших"

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск пообщался с родственниками украинского конструктора Сергея Королева.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", - написал Маск.

Он также добавил фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.

Внук конструктора Андрей подтвердил российским СМИ факт разговора и рассказал, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву, информирует Укринформ. Маск же, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и побывать на одном из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров и выдающихся людей своего времени", - рассказал внук конструктора.

Выдающийся украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королёв родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.