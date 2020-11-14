Столичные сотрудники рыбоохраны занимались браконьерством на Черниговщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Госинспектор рыбоохраны и сторож одного из ее объектов на служебном авто отправились на незаконную охоту в Черниговской области. У них обнаружили тушу бобра, лосиное мясо и 80 голов рыбы, и теперь могут посадить на 5 лет.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Для вывоза своей браконьерской добычи с мест охоты в Чернигов сообщники использовали служебную машину марки "УАЗ". При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа черниговской полиции обнаружила и изъяла из салона автомобиля тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным. … Также у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъято более 80 голов рыбы, тоже добытой браконьерским образом", - сказано в сообщении.
Полицейские открыли производство по ст. 248 (незаконная охота). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.
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с..ука не рыжий, а белый - то ли поседела белка то ли перекрасилась.
совсем же другои придурок!
обнаружили....тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным. …
Жаль, не нашли их колымагу с их тушами в реке.
К слову, флаг то у вас макаронников, а ник под Скандинавию. Вы не из Рязани?
Тамбовский волк вам брателло.
Синий цвет на флаге более похож на зелёный. Старенький я уже, глаза изредка подводят. Ну не макаронников так лягушатников, как говорит один фигляр , - какая разница?
Я вам руки не подам, брезгую.
Расея она не везде, она ВПЕРДЕ. Что в переводе с китайского означает,- в попе у плешивого павиана.
Чем иметь такого брата - лучше быть сиротой.
"Русский" - братик наш радной...
Нах.я "родня" такая?!...
Буду, лучше, сиротой...".
классика...
Та ніфіга не буде..
Відволікання уваги ..
А в час між "потрібними людьми" у " повний ріст" на водоймах орудують браконьєри, за бабло для т.з. рибоохорони".