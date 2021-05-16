РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53950 посетителей онлайн
Фото Происшествия
7409 37
наркотики (989) СБУ (6844) Запорожская область (469) борьба с наркотиками (103)

Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ, ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили противоправные действия старшего следователя Запорожского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Format-ua.

При обыске жилья и по месту работы у майора полиции были изъяты особо опасные наркотические средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309, 317 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 01
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 02
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 03
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье 04

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+19
ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:16
+15
Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 13:32
+12
Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну наконец полиция занялась своим прямыми обязанностями...да авака-собака?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:16 Ответить
Ага. Коли хтось комусь не отстігнув , то за дєло беруцця доблєстниє.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22 Ответить
Отаке,відкрили таємницю Полішинеля -Менти кришують наркоту !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 13:32 Ответить
который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.

==============================
почему сразу "незаконного употребления"? Мож он как раз дозвільні документи та сертифікати виробляв? Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 6212
показать весь комментарий
16.05.2021 15:42 Ответить
Как бы они и не прекращали заниматься этим,просто кто-то наивно ожидал реформ😁
показать весь комментарий
16.05.2021 13:55 Ответить
чим більше політики "піклуються" про "покращення" життя людей, тим гірше людям живеться
показать весь комментарий
16.05.2021 13:18 Ответить
Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 685
показать весь комментарий
16.05.2021 13:19 Ответить
Полицейские все чаще придумывают методы как использовать данную власть, которую получили не исключена благодаря взятке или родственным связали для геноцида граждан
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22 Ответить
Хороший організатор! Можна на підвищення! 😊
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22 Ответить
А потом тошнят, что никто не хочет быть выродком полицейским, да же странно? Дайте им ещё электрошокер - мрази придумают как его использовать
показать весь комментарий
16.05.2021 13:36 Ответить
Это всем давно известно что по всей Украине менты курируют весь нарко бизнес, а конкурентов просто убивают.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:22 Ответить
А суды - ментовская помойка решал
показать весь комментарий
16.05.2021 13:39 Ответить
Одни сшибают мелкие взятки за маски,другие организовывают наркопритоны,авакяновский сброд весь при деле.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:24 Ответить
А накрывают тех кто не хочет делится хоть и свой.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:24 Ответить
Все має бути по ранжиру-росту,весу и жиру !!!))))
показать весь комментарий
16.05.2021 13:39 Ответить
Та не може буть.Яка дивина...
показать весь комментарий
16.05.2021 13:26 Ответить
В ОПі, значить, можна організовувати, а поліція чім гірша...? Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 3465
показать весь комментарий
16.05.2021 13:28 Ответить
Не краща - вірно
показать весь комментарий
16.05.2021 13:37 Ответить
Майор-делиЦа нАда...
показать весь комментарий
16.05.2021 13:33 Ответить
Вы там зелиного поставщика по ошибке не закройте. А то будет вам всем. Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье - Цензор.НЕТ 5680
показать весь комментарий
16.05.2021 13:41 Ответить
Тоже мне новость, это их традиционный заработок.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:42 Ответить
"мусара-нє люді"-аваков.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:46 Ответить
Мусарська сраніна у своєму звичайному амплуа.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:01 Ответить
а хтось, колись сумнывався що жоден притон, чи то нарко чи бордель не під наглядом а то і керівництвом мусорів? якщо такі люди є то вони або без мізків або їм це вигідно. слава незмінному міністру, ура.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:22 Ответить
Эти "особо опасные наркотические" уже много где разрешены . Шмаль - не наркота.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:24 Ответить
Вот что-то нечисто - похоже на то, что устраняют несговорчивого.
показать весь комментарий
16.05.2021 14:51 Ответить
Так у більшості міст мусора кришують притони та наркообіг, ловлять тих хто нн під їх контролем (конкурентів).
показать весь комментарий
16.05.2021 15:04 Ответить
надо подпола давать!!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:22 Ответить
Если полиция наркомафию победить не в состоянии,- она должна её возглавить.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:24 Ответить
не полиции а - мусарни.....
показать весь комментарий
16.05.2021 15:38 Ответить
Менты нереально круты:
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
показать весь комментарий
16.05.2021 16:19 Ответить
!..внізАпно..)
показать весь комментарий
16.05.2021 16:56 Ответить
То, что мусора крышуют наркоту, для меня не является секретом. Но здесь при просмотре снимков складывается неоднозначное ощущение: детская комната со шведской стенкой, кольцами, канатом и шмаль, размешанная с табаком на одну папиросу (не факт, что кто-то из "друзей" не подкинул). Реально, так выглядит наркопритон? А может ,просто подстава?
показать весь комментарий
16.05.2021 18:28 Ответить
А фото двери в отделение полиции или фотография удостоверения, разве не доказательство организации притона?
А если без шуток, то очень на подставу несговорчивого похоже.
показать весь комментарий
16.05.2021 18:36 Ответить
У презэрдента с хермаком еще поищите...!!

Премия Обеспечена..
кому за заслуги а кому и Дарвина!
показать весь комментарий
16.05.2021 23:47 Ответить
Особо опасный пол грамма вещества зеленого цвета........... Майор поліції організував наркопритон у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3551Которое другой Зеленый хотел легализовать как в Нормальной Европейской Стране...
Це Перемога!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.05.2021 23:54 Ответить
 
 