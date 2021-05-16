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Майор полиции организовал наркопритон в Запорожье. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники СБУ, ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили противоправные действия старшего следователя Запорожского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который организовал содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Format-ua.
При обыске жилья и по месту работы у майора полиции были изъяты особо опасные наркотические средства.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309, 317 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий16.05.2021 13:16
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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+12 Іван Геращенко
показать весь комментарий16.05.2021 13:22
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почему сразу "незаконного употребления"? Мож он как раз дозвільні документи та сертифікати виробляв?
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
А если без шуток, то очень на подставу несговорчивого похоже.
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