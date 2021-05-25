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Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.

Полицейские накрыли ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге 01
Полицейские накрыли ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге 02

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Также смотрите: Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.
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Топ комментарии
+13
За незаконне підключення до електромережі і, відповідно, несплату за її користування.
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25.05.2021 17:20
+11
Ну, і навіщо було розбирати? За крадіжку електрики, якщо була, то одна справа, ферму розбирати навіщо?
Якщо електромережі знаходять крадіжки в квартирах, вони ж з квартири телевізори, холодильники не виносять
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25.05.2021 17:25
+10
майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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25.05.2021 17:45
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Я биткоин не майню, на видеокартах биткоин особо не помайнишь.
Да нет, что майню все сдаю. К цене 4000 уже ничего и не осталось Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7954
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25.05.2021 18:35 Ответить
За биткоином ничего не стоит. За долларом материальные блага США, за евро - Европы. Чем мощнее страна, тем стабильная ее валюта. Биткоин колбасит каждый месяц. Много лишних бабак в одних руках, а картин на всех не хватает. Вот биткоин рассматривается как сбережение денег с маржой. Если есть его курс, то биткоин продаетя.
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25.05.2021 17:57 Ответить
На самом деле биткоин и вообще крипта рассматривается как средство подтверждения транзакций. Благодаря крипте банки смогут сэкономить миллиарды долларов в год. Почему это еще не применили по назначению?
Думаю пока работает шальная пирамида, зачем что то еще? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 5662
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25.05.2021 18:07 Ответить
Это блокчейн, как говорил банковский эксперт, очень тяжелый и банковская система сейчас не рассматриват его для транзакций.
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25.05.2021 18:13 Ответить
майнинг в Украине не является криминалом! Тут явно видно,что определённые лица под маской СБУ просто нахально и рэкетом захватывают фермы у владельца в дальнейшем захватить всё криптовалюту, которую заработали владельцы этих ферм. И посмотрите внимательно на одну из фотографий,где на дальнем плане установлен электрический счётчик!!! Если у людей будут хорошие адвокаты, то эти действия СБУ можно расматривать как обычный рэкет!!
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25.05.2021 17:45 Ответить
Читайте статью внимательно. Накрыли за то, что те чужое лепистричество тырили.
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25.05.2021 17:47 Ответить
Нет, не за это.
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25.05.2021 17:50 Ответить
а звинувачують по іншій статті
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25.05.2021 17:55 Ответить
теперь аваков майнить будет не только на карточках но и на асиках Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 679
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26.05.2021 08:58 Ответить
Намайнили пацаны защекоинов...
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25.05.2021 17:48 Ответить
та ни хрена они там ничего не майнили, просто вирили
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25.05.2021 17:49 Ответить
что сделали?
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25.05.2021 17:53 Ответить
прямо "НАКРИЛІ".. який страшний заголовок.. капєц.. наче з'їзд наркокур'єрів накрили..
ну я розумію питання до хлопців від РЕСсу за незаконне підлючення.. яким тут боком поліцаї до "майнінгової ферму"?.
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25.05.2021 17:53 Ответить
Самим захотілося поманити
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25.05.2021 17:56 Ответить
"НАКРЫЛИ" СМЕШНО))))
Накрывают трупы, это сленг лягавых
И применяется в случае убийства преступников
Накрыть и зачистка
Это слова из 20х годов доблесного чк
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25.05.2021 17:58 Ответить
Думаю дело не в украденном электричестве, а в нежелании делиться криптовалютой.
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25.05.2021 18:04 Ответить
Плати за электрику и к тебе не придут.
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25.05.2021 18:15 Ответить
а статью не за крадіжку відкрили
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25.05.2021 19:15 Ответить
Що значить "накрили" ферму для майнинга криптовалюты" ? і чому це кваліфікація за ч.3 ст.190 КК? В них незаконне лише використання електроенергії а це ст.188-1 КК
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років....і то якщо доведуть умисел і те, що викрадено електроенергії на суму не меньше 227 000 грн.
Вони б краще накрили "ферми" з яких масово гроші з банкових карток крадуть та пенсіонерів розводять на гроші))
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25.05.2021 18:15 Ответить
А кто платил за банкет?
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25.05.2021 18:17 Ответить
Жильцы дома скорей всего.
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25.05.2021 18:22 Ответить
а сколько коммунальные предприятия берут денег у города за освещение ? в каждом подъезде 10х100 вт + (освещаются) у нас дороги в круглосуточном режиме, правда туда СБУ не лезет кишка тонка да и люлей можно отхватить на прикормленном месте.
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26.05.2021 09:01 Ответить
биткойны конфисковали? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7938
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25.05.2021 18:19 Ответить
это жлобы соседи все.. пока была зима ферма дом согревала, как пришла весна-идите нафуй .. короче настучали Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6232
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25.05.2021 18:23 Ответить
новина дня від дороговалютних реХвормованих авак-овців: хтось підключівся до електромережі не через лічильник.. зебіли, ви серйозно?....(
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25.05.2021 18:56 Ответить
Новина для зєбільного населення.
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25.05.2021 20:04 Ответить
луче бы ботоферму порошенко на цензоре накрыли
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25.05.2021 21:48 Ответить
Чего приперся на ботоферму? Вали за поребрик! Там есть скотоферма для таких туапых как ты!
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25.05.2021 23:11 Ответить
Хто небудь мені може пояснити декількома словами. Фізично взяв, побив ці майнінги і все, була валюта і нема валюти... Почианю читати що таке майнінг, унікайльний ключ, а от суті не можу вловити. Чи я такий тупий чи чого я не розумію? Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9060
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25.05.2021 22:00 Ответить
якщо грубо, то майнери - це "цифрові бухгалтери" зі своїм обладнанням "майнінг фермами", фактично звичайний комп з відеокартою(ми) та ПЗ, яке підтверджує спражність цифрових грошей і їх транзакцій.. треба лише мати трішки "масла в голові", а ментів це бісить.. бо головою вони їдять та свистять
кримінал при відсутньому наразі законодавстві може виникнути лише у мозку тупого мусора, який хоче ЦЕ собі, звичайно - надурняк..
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26.05.2021 13:47 Ответить
Я це в принципы трохи розумію. Але в мене виникає питання, за реальними грошима які б вони не були має бути якісь фізичні цінності. Там товари, золото, акції заводів-параході та т.і. А що стоїть за криптовалютою? Способи розрахуватись якимись мафіозними структурами між собою щоб ніхто не відслідив чи як? От цього я не можу зрозуміти...
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26.05.2021 14:01 Ответить
Наші чмошники взяли на озброєння схему кацапських колег по віджиму чужої власності як бачимо.
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25.05.2021 22:22 Ответить
Міняю ферму для майнінгу на ферму для мілкінгу кіз і овець.
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25.05.2021 22:52 Ответить
у твоего хозяйства доси не забрали молоко? скоро приедем Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 7861
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26.05.2021 09:03 Ответить
Ласкаво просимо Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 4000
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26.05.2021 15:20 Ответить
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