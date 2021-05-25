Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.
25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города.
Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
В данное время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации преступной деятельности.
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Да нет, что майню все сдаю. К цене 4000 уже ничего и не осталось
Думаю пока работает шальная пирамида, зачем что то еще?
ну я розумію питання до хлопців від РЕСсу за незаконне підлючення.. яким тут боком поліцаї до "майнінгової ферму"?.
Накрывают трупы, это сленг лягавых
И применяется в случае убийства преступников
Накрыть и зачистка
Это слова из 20х годов доблесного чк
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років....і то якщо доведуть умисел і те, що викрадено електроенергії на суму не меньше 227 000 грн.
Вони б краще накрили "ферми" з яких масово гроші з банкових карток крадуть та пенсіонерів розводять на гроші))
кримінал при відсутньому наразі законодавстві може виникнути лише у мозку тупого мусора, який хоче ЦЕ собі, звичайно - надурняк..