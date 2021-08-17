Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano. ФОТО

Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Представители движения "Талибан" публикуют снимки из захваченных населенных пунктов, военных частей и авиабаз Афганистана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, в сети появилось фото талибов возле штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильского производства в захваченном аэропорту Мазари-Шарифа.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил свой отъезд.
Топ комментарии
+61 Yakov Nemo
показать весь комментарий16.08.2021 17:52
+51 Aleks_15
показать весь комментарий16.08.2021 17:53
+31 KharkovCity
показать весь комментарий16.08.2021 17:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
5 ч. ·
Жертвы и расходы CША и их союзников в Афганистане в 2001-2021 годах в войне с Талибаном
Общие (боевые и небоевые) потери США:
- 2448 погибших;
Потери союзников США из 35 стран международной коалиции:
- более 900 погибших;
Потери созданной США Афганской национальной армии и Национальной полиции 2002-2021:
- более 70 тысяч погибших;
в том числе в рекордный по потерям 2017-й год - около 10 тысяч погибших;
Численность афганской армии и полиции на 2021-й:
- около 300 тысяч человек;
Военные расходы США на войну в Афганистане в 2001-2021:
- около 1 триллиона долларов;
Расходы США на афганскую армию и полицию за 2002-2020:
- около 86 миллиардов долларов (около 4,5 миллиардов долларов в год, цифра превышающая бюджет МО Украины в 2020-м - 4,2 млрд долларов);
в том числе потрачено:
- около 11 миллиардов долларов на закупку бронетехники и авиации;
- около 3,75 миллиардов долларов на топливо для техники в 2010-2020 годах;
- около 700 миллионов долларов в год - зарплаты служащим армии и полиции;
Расходы США на проведение реформ в Афганистане в 2001-2019:
- около 51 миллиарда долларов;
в том числе:
- 9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков и восстановление сельского хозяйства (при этом площадь посадок опиумного мака продолжает увеличиваться с каждым годом);
Результаты реформ США в гражданском секторе:
- отделение светской власти от религиозной и разделение властей на законодательную и исполнительную, сменяемость парламента и президента;
- введение деклараций высших государственных служащих для борьбы с коррупцией;
- открыто 15 тысяч новых школ, в том числе для девочек (в 2001-м при талибах было 3000 школ, девочкам учиться запрещалось);
- расширение прав женщин - 68 женщин стали депутатами парламента, это 30% состава парламента;
- создание системы здравоохранения - снижение детской смертности с 53 на 1000 новорожденных в 2003-м до 23 новорожденных на 1000 в 2018-м.
Все эти траты и жертвы теперь будут списаны в убытки, также как были списаны расходы и жертвы войны во Вьетнаме.
Афганистан скоро снова превратится в дикое поле, где правят отряды боевиков, которыми движут родо-племенные отношения, жестокий религиозный уклад, наркотики и оружие. А десятки тысяч поверивших в возможности перемен и связавших свою судьбу с новыми демократическими властями вынуждены спасаться бегством. Продвижение талибана сопровождается массовыми казнями. Такова цена не готовности нации и политического руководства США продолжать борьбу за заявленные в 2001-м ценности и принципы. Афганистан снова превращается в неконтролируемую зону терроризма и феодального беспредела.
Не надо букаф
Вот вся суть про Афганистан в одном эпизоде прекрасно сыгранном Серебряковым
https://www.youtube.com/watch?v=JjJ0g-Fpr6c