Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano. ФОТО

Представители движения "Талибан" публикуют снимки из захваченных населенных пунктов, военных частей и авиабаз Афганистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в сети появилось фото талибов возле штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильского производства в захваченном аэропорту Мазари-Шарифа.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил свой отъезд.