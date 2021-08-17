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Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Представители движения "Талибан" публикуют снимки из захваченных населенных пунктов, военных частей и авиабаз Афганистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в сети появилось фото талибов возле штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильского производства в захваченном аэропорту Мазари-Шарифа.

Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брошенная экипировка афганских солдат на улице Кабула. ФОТО

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил свой отъезд.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+61
И шо эти обезьяны с ним будут делать Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 7742 Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 356
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16.08.2021 17:52
+51
повесят
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16.08.2021 17:53
+31
планета абизян.
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16.08.2021 17:57
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Повний провал західної демократії. Та ще й зброю мавпам лишили.
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16.08.2021 19:56 Ответить
А я думаю навпаки. Абсолютно правильне рішення відносно дикунів. Дикуни рано чи пізно, але на рашку полізуть.
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16.08.2021 19:59 Ответить
Дурень думкою ...
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16.08.2021 20:42 Ответить
дура дупою...
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16.08.2021 20:49 Ответить
Талибы - это национальная афганская элита, которая освободила страну от американской оккупации. Их поддерживает большинство местного населения.
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16.08.2021 20:16 Ответить
Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 2959
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16.08.2021 20:26 Ответить
ой, дурак... Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 6941
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17.08.2021 11:28 Ответить
это как в ЛДНР? Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 7334
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18.08.2021 16:03 Ответить
В частности, в сети появилось фото талибов возле штурмовика Embraer A-29 Super Tucano бразильского производства в захваченном аэропорту Мазари-Шарифа. Источник: https://censor.net/ru/p3283038

Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 8056
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16.08.2021 20:59 Ответить
Юрій Бутусов

5 ч. ·

Жертвы и расходы CША и их союзников в Афганистане в 2001-2021 годах в войне с Талибаном

Общие (боевые и небоевые) потери США:

- 2448 погибших;

Потери союзников США из 35 стран международной коалиции:

- более 900 погибших;

Потери созданной США Афганской национальной армии и Национальной полиции 2002-2021:

- более 70 тысяч погибших;

в том числе в рекордный по потерям 2017-й год - около 10 тысяч погибших;

Численность афганской армии и полиции на 2021-й:

- около 300 тысяч человек;

Военные расходы США на войну в Афганистане в 2001-2021:

- около 1 триллиона долларов;

Расходы США на афганскую армию и полицию за 2002-2020:

- около 86 миллиардов долларов (около 4,5 миллиардов долларов в год, цифра превышающая бюджет МО Украины в 2020-м - 4,2 млрд долларов);

в том числе потрачено:

- около 11 миллиардов долларов на закупку бронетехники и авиации;
- около 3,75 миллиардов долларов на топливо для техники в 2010-2020 годах;
- около 700 миллионов долларов в год - зарплаты служащим армии и полиции;

Расходы США на проведение реформ в Афганистане в 2001-2019:

- около 51 миллиарда долларов;

в том числе:

- 9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков и восстановление сельского хозяйства (при этом площадь посадок опиумного мака продолжает увеличиваться с каждым годом);

Результаты реформ США в гражданском секторе:

- отделение светской власти от религиозной и разделение властей на законодательную и исполнительную, сменяемость парламента и президента;

- введение деклараций высших государственных служащих для борьбы с коррупцией;
- открыто 15 тысяч новых школ, в том числе для девочек (в 2001-м при талибах было 3000 школ, девочкам учиться запрещалось);
- расширение прав женщин - 68 женщин стали депутатами парламента, это 30% состава парламента;
- создание системы здравоохранения - снижение детской смертности с 53 на 1000 новорожденных в 2003-м до 23 новорожденных на 1000 в 2018-м.

Все эти траты и жертвы теперь будут списаны в убытки, также как были списаны расходы и жертвы войны во Вьетнаме.

Афганистан скоро снова превратится в дикое поле, где правят отряды боевиков, которыми движут родо-племенные отношения, жестокий религиозный уклад, наркотики и оружие. А десятки тысяч поверивших в возможности перемен и связавших свою судьбу с новыми демократическими властями вынуждены спасаться бегством. Продвижение талибана сопровождается массовыми казнями. Такова цена не готовности нации и политического руководства США продолжать борьбу за заявленные в 2001-м ценности и принципы. Афганистан снова превращается в неконтролируемую зону терроризма и феодального беспредела.
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16.08.2021 22:48 Ответить
Ибо нефиг лезть туда куда ещё Британия после Индии полезла
Не надо букаф
Вот вся суть про Афганистан в одном эпизоде прекрасно сыгранном Серебряковым
https://www.youtube.com/watch?v=JjJ0g-Fpr6c
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17.08.2021 00:31 Ответить
А Македонский?
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17.08.2021 11:06 Ответить
настоящие воины Аллаха сразу бы сели на этот самолет и полетели вершить Джихад, а это просто какие-то блогеры
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16.08.2021 23:49 Ответить
Байден Путину: - Ты мальчик взрослый, с колен встал, теперь САМ! А чтобы тебе на южных границах, где ты любишь баловаться, не скучно было, мы немного своих игрушек в Афгане НЕЧАЯННО забыли! Таліби на захопленій авіабазі біля штурмовика Super Tucano - Цензор.НЕТ 8429
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17.08.2021 15:07 Ответить
Клоуны...
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17.08.2021 15:42 Ответить
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