Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Защитники Мариуполя из полка Азов продолжают защищать город. Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Бойцы филигранно уничтожают технику оккупанта и защищают мирное население.

Подборку фотографий разместили в телеграм-канале полка Азов, информирует Цензор.НЕТ.

















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