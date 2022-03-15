Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Мариуполя из полка Азов продолжают защищать город. Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Бойцы филигранно уничтожают технику оккупанта и защищают мирное население.
Подборку фотографий разместили в телеграм-канале полка Азов, информирует Цензор.НЕТ.
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А завдання - взять Маріуполь.
він дурний. опер .
слава україні.
Ваш чоловiк зовсiм не дурний, вiн давно на формi , порядна , адекватна , розумна людина.
Героям Слава!
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Слава Украине !
а есть чего у них там ********???
Смерть ворогам України !
АЗОВці-КІБОРГИ !!!
Смерть москалям-ворогам !