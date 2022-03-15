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Мариуполь (5563) техника (1544) Азов (697)

Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя из полка Азов продолжают защищать город. Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Бойцы филигранно уничтожают технику оккупанта и защищают мирное население.

Подборку фотографий разместили в телеграм-канале полка Азов, информирует Цензор.НЕТ.

Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 01
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 02
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 03
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 04
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 05
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 06
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 07
Азовцы показали уничтоженную технику россиян в Мариуполе 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир танковой роты полка "Азов" за один бой уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр в Мариуполе.
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Топ комментарии
+86
Героям слава!
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15.03.2022 09:30
+72
Слава Азову! Слава Україні! Смерть москальскій гидоті!!!
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15.03.2022 09:31
+46
Слава Азову, Слава героям Украины!
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15.03.2022 09:31
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Героям слава!
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15.03.2022 09:30 Ответить
Слава Азову! Слава Україні! Смерть москальскій гидоті!!!
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15.03.2022 09:31 Ответить
Слава Азову, Слава героям Украины!
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15.03.2022 09:31 Ответить
навіщо поширювати брехню і пропаганду москальську ?
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15.03.2022 09:39 Ответить
хто зна чи то брехня...
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15.03.2022 09:44 Ответить
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:33 Ответить
До сліз))
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15.03.2022 10:37 Ответить
ааааааааааааа!!!!!!! поржал !!!! ну спасибо братан, разрядил мозг .
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15.03.2022 11:34 Ответить
Як вони там тримаються тільки... Шана вам, захисники наші!!! Героям Слава!
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15.03.2022 09:33 Ответить
Чув перехват дзвінка орка мамі. Каже всі , хто в Маріуполь входили ,ще не виходили звідти.
А завдання - взять Маріуполь.
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15.03.2022 09:33 Ответить
Гарні фотки... Хочу ще... Іншим нашим військовим раджу побільше таких фото виставляти... По них потім будуть наші ппавнуки вивчати історію... Це наша історія, тому знвмайте більше вбитих росіян і їх техніки.
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15.03.2022 09:33 Ответить
Красавчики
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15.03.2022 09:34 Ответить
їбоште їх сонечки. я жінка. війшла під паролем чоловіка.
він дурний. опер .
слава україні.
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15.03.2022 09:34 Ответить
він дурний. опер . (с)

Ваш чоловiк зовсiм не дурний, вiн давно на формi , порядна , адекватна , розумна людина.

Героям Слава!
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15.03.2022 10:00 Ответить
*форумi
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15.03.2022 10:01 Ответить
Гарно попрацювали!
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15.03.2022 09:35 Ответить
держитесь, ребята, пусть хранит вас господь...
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15.03.2022 09:39 Ответить
красиво поймали в узком месте
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15.03.2022 09:40 Ответить
Это техника. Такие фотки радуют. А прикинь, сколько дохлых репоедов валяется возле этих танчиков и бетеров.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
Слава Украине !
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15.03.2022 09:41 Ответить
взвод элиты на бмп 3 или 4 ре плюс 2 т 72 бм3 кацапы дебилы ? их Грозный не чему не научил идиоты необучаемые
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15.03.2022 09:52 Ответить
Да как их могли научить? Там было прошлое поколение! А этих тут научат! Они же на учениях? Вот и получат дипломы! Посмертно!
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15.03.2022 09:56 Ответить
вторая армия мира они говрили какие парады какие учения показушные а в реале на труп рузге вани из десантуры мочится бывший гопарь что решил пойти в Тероборону
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15.03.2022 09:58 Ответить
Украинский Мариуполь это могильник для кацапской мрази ,это слава УКРАИНСКОГО ОРУЖИЯ и гордость УКРАИНСКОГО ДУХА ! Смерть кацапским оккупантам ! Слава Украине !
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15.03.2022 09:42 Ответить
Слава Героям Маріуполя!
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15.03.2022 09:44 Ответить
Герої!!!!
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15.03.2022 09:44 Ответить
Молодці АЗОВЦІ !!!
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15.03.2022 09:50 Ответить
Груды железного дерьма! Но как красиво выглядит! Можно картины маслом писать! СЛАВА ВСУ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.03.2022 09:53 Ответить
браво! не хило покрошили!
а есть чего у них там ********???
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15.03.2022 09:54 Ответить
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15.03.2022 09:57 Ответить
Аксельбанти йому до лиця.
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15.03.2022 10:01 Ответить
Азов - герої, але скільки можна битися в оточенні? Треба і **********, і їжа, і вода. І поранених треба лікувати.
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15.03.2022 10:05 Ответить
Слава ЗСУ, воїнам ТО, волонтерам, патріотам України! Ми переможемо!
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15.03.2022 10:12 Ответить
Интересно, на сколько у них боеприпасов и продовольствия осталось?
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15.03.2022 10:18 Ответить
Вистачить,щоб вбити кожного москаля !
Смерть ворогам України !
АЗОВці-КІБОРГИ !!!
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15.03.2022 10:22 Ответить
Дякую ! Низько вклоняюсь ! Справжні ГЕРОЇ !
Смерть москалям-ворогам !
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15.03.2022 10:19 Ответить
Слава Украине!
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15.03.2022 10:33 Ответить
Герои нашего времени.
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15.03.2022 10:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!кацапы их боятся как огня!
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15.03.2022 10:46 Ответить
Відремонтуйте цю техніку, якщо це можливо і валіть ними кацапню.
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15.03.2022 10:53 Ответить
Необязательно.Танк,БМП,БТР, обездвиженные закапываются в грунт по самую башню и получаются прекрасные огневые точки
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15.03.2022 12:41 Ответить
Азовцы напоминают Терминатора:" I need your clothes boots and motorcycle"
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15.03.2022 10:58 Ответить
красавчики! надеюсь гдето неоффициально и фото трупиков выложат, мне нужен свежий материал для забрасывания свнсобакам в тг каналы
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15.03.2022 11:03 Ответить
 
 