ВСУ уничтожили "элитную" мотострелковую бригаду из Амурской области. ФОТО

ВСУ уничтожили подразделения 38-й омсбр армии РФ, дислоцирующейся в селе Екатеринославка Амурской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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"38-я омсбр ВС РФ и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они ни были", - говорится в сообщении под соответствующими фотографиями.

38-я отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада - формирование Сухопутных войск из России. Условное наименование — Воинская часть № 21720 (в/ч 21720). Сокращенное наименование – 38-я омсбр. Формирование входит в состав 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Пункт постоянной дислокации – село Екатеринославка Амурской области.





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