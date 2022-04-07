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Новости Война в Украине
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армия РФ (15452) Песков (1740) потери (3873)

Мы понесли значительные потери войск. Это трагедия, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,пєсков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что потери России в войне с Украиной "значительны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Sky News.

Отвечая на вопрос, была ли война унижением для России, учитывая количество утраченных войск, он ответил: "Нет, это неправильное понимание того, что происходит".

Но в редком признании России о том, насколько плохо пошла война, он признал: "У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны: около 18,9 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 698 танков и 1 891 бронированная машина
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Топ комментарии
+109
Це тільки початок, підарас, тільки початок.
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07.04.2022 20:04
+90
20 тис. знищенної расєйської салдатні! приблизно 60 тис. поранених - загалом - 80 тис. ліквідованних утирків - майше половина "самой синей армии мира"! ***** вирішив утилізувати свою "армаду"
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07.04.2022 20:10
+85
Писков тебе твоему ***** и всем свинособакам кровожадным ПИСЕЦ --- все здохнут до единого
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07.04.2022 20:06
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В принципе знают: чтобы Алине спокойно жилось в Швейцарии и чтобы Дворец в Геленжике достроить.
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08.04.2022 09:18 Ответить
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07.04.2022 20:24 Ответить
Как видно -нет..Если это была трагедия ,то зачем ее еще больше усугублять ..умно было бы просто войну закончить ..но на это «пу»не пойдёт .
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07.04.2022 20:25 Ответить
"У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".

Мои поздравления!
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07.04.2022 20:26 Ответить
Бла-бла-бла, мы за ценой не постоим. Так же у русни заведено. Скоро путлерюгенд пойдет на штурм.
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07.04.2022 20:26 Ответить
Скоро путлерюгенд пойдет на штурм
**********

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07.04.2022 20:37 Ответить
Чергова криса з корабля?!
Наступного разу певно скаже ще працював на українську розвідку
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07.04.2022 20:28 Ответить
димончик, это еще херня. К девятамая умножай цифру двухсотых на два, а санитарных легко перевалит за сто тысяч.
Липы не вырубайте на дрова - из них лучше всего протезы делать.
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07.04.2022 20:29 Ответить
крысы побежали сруzzуского корабля????
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07.04.2022 20:30 Ответить
Да нехрен было вам вообще лезть на нашу территорию, какого х#я припёрлись, кто вас просил? Думали, что всё произойдёт точно так же, как и в Крыму, да вот хренушки вам, не вышло по вашему.
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07.04.2022 20:31 Ответить
1991 году Украина была ядерной державой, получив третий после США и Российской Федерации ядерный арсенал. Его основу составляли пять дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР. На вооружении украинской армии были стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах (ракеты УР-100Н и РТ-23 УТТХ) и мобильные ракетные комплексы (Пионер «Пионер-УТТХ»). B целом Украина имела 176 межконтинентальных балистических ракет....... И где всё это???? была дивизия ТУ160 (около 80 штук с ракетами типа тех ко торыми нас сейчас обстреливают с этих самолётов которые Украина сама продала РФ за копейки этими силами разгромили б рашустан за неделю... куда делось оружие сдерживания агресси...порезали продали .. а теперь покаем танки выпуска СССР у Чехии почему никого не посадили кто продал и предал Украину??? Кучма Кравчук ющенко янукович??? почему они на свободе???
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08.04.2022 08:31 Ответить
Это мы еще боевых гусей не запускали...
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07.04.2022 20:33 Ответить
вони тупо знищують всі свої нацменшини: бурятів, тувинців (які вбивають у себе в Туві за російську мову), чеченців, татарів і т.п. Це геноцид не тільки українців !
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07.04.2022 20:34 Ответить
Маленьке уточнення - згадані вами нацменшини самі себе знищують взявши у руки зброю проти України , замість відстоювати власні інтереси всі ці косоокі , бородаті і нечесані приперлися до України біндєр унічтажать , їх же сюди не під дулом автомата привезли , вся ця наволоч контракти попідписувала
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07.04.2022 23:55 Ответить
ну я це і мав на увазі, що їх посилають в Україну на утилізацію
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08.04.2022 00:11 Ответить
Вони можуть просто не їхати. А якщо приїхали, то вибачайте
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08.04.2022 01:47 Ответить
це тільки початок, дальше буде більше а там, можливо, і бабам не буде від кого народжувати гарматне м'ясо
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07.04.2022 20:36 Ответить
Китайцы подсуетятся. За уралом большинство женщин хотят в мужья китайцев. Не пьёт, не бьет, деньги все приносит домой и заботится о семье. Ванькам это не под силу. Так что паРаша это вымирающая недоимперия. Надо этот процесс ускорить
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07.04.2022 22:04 Ответить
Причем в Китае из-за дурацкой политики ограничения рождаемости, когда девочек старались не рожать, образовался огромнейший дефицит невест и переизбыток мужиков.
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08.04.2022 09:11 Ответить
Спокуха, Письков сам будет работать без выходных.
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08.04.2022 09:49 Ответить
Бабы еще нарожают...От китайцев...
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08.04.2022 10:27 Ответить
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07.04.2022 20:38 Ответить
недовго музика играла недовго фраєр танцював..............а поутру онє проснулісь.........чіжолоє похмєліє
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07.04.2022 20:43 Ответить
Та він про своє бабло, не про тих синіх уродів - солдатиків плаче
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07.04.2022 20:43 Ответить
А шо такое??? Проснувся сСучий син???
Через місяць уже ваших "Ваньок" не буде...буде тільки ДНК!!!!!!!
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07.04.2022 20:43 Ответить
Денацификатор ****
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07.04.2022 20:48 Ответить
рашиський нацист та "укро-нацик" - не переплутайте
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07.04.2022 23:49 Ответить
Всім кацапам треба робити татушки на всю спину з тризубом, а на кистях ПТН ХЛО. Відразу буде видно, що демоскалізований)
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08.04.2022 00:44 Ответить
Якщо ще раз прийде то куля в чоло
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08.04.2022 10:17 Ответить
Набийте йому чирвову даму на щоці,та зображення гайки на лобі.
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08.04.2022 09:41 Ответить
Інтернет чарівна штука! Тут правду не сховаєш, навіть якщо його заборонити взагалі
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07.04.2022 20:51 Ответить
Ну так, Це Україна!

А чого ти очікував, що буде як в росії Наївний.
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07.04.2022 20:53 Ответить
это не мирные митинги разганять. Тут боевое оружие, + поддежка разведки с воздуха + поддержка разведки НАТО. А скоро новые вкусняшки из Америки приедут
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08.04.2022 01:20 Ответить
тю то говорили "потерь нет", а тут уже что-то приуныл
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07.04.2022 20:58 Ответить
Не смеются искандеры
Приуныли тополя
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08.04.2022 04:30 Ответить
В этих ******* вообще нет никуя святого , просто нет.. Именно Письков типаж ржавого мастера кацапских лаптей .Просто не возможно смотреть убогое жало необыкновенной твари вместе с ******.. Которые лепят умняк озабоченности, По поводу зеленого быдло- орков это вообще отдельная тема , которая свято верит в своих мразей идя воевать грабить срать отправлять новой почтой багажник для жигулей , умище орков зашкаливает ..**** историю перепишем от А до Я. Победа будет за нами !!!!! Слава Украине !!!!! Героям слава !!!

Сколько бы суки не грабили , Украина бедней не станет.
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07.04.2022 20:59 Ответить
Отакої, а як же "потерь нет"
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07.04.2022 21:00 Ответить
Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними"
===========
Брехун! расіянський штаб казав що втрат немає!
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07.04.2022 21:06 Ответить
Бабы еще нарожают дебилов.
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07.04.2022 21:07 Ответить
Солдат, погибших в Афганистане потом называли афганцами.
Неужели теперь тех кто погиб в Украине будут называть украинцами?
Они этого не переживут )
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07.04.2022 21:17 Ответить
Ну взагаліто то не тільки загиблих називали афганцями а тих хто проходив службу в афгані, так що ...
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07.04.2022 22:55 Ответить
Он там еще сказал что скоро будет завершение спец операции. Интересно что это значит? Это же аватар путина. Если пескова сегодня не расстреляют, то это набирает интересные обороты
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07.04.2022 21:22 Ответить
все,Писков не жилец
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07.04.2022 21:25 Ответить
Не, он типа транслирует мысли Путина. Озабоченность. Чтобы российским женщинам не так горько было оплакивать своих мужчин.
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08.04.2022 09:13 Ответить
Та невже?
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07.04.2022 21:35 Ответить
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07.04.2022 21:48 Ответить
Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".
...

Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".

"Правильне розуміння" - це втрата тиз залізяк, а тупого бидла баби багато вже"нарожали", і їх за "путінським планом" посто зливають в землю. Бо бабла їжі на всіх не вистачить.
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07.04.2022 22:00 Ответить
нехай щастить!
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07.04.2022 22:07 Ответить
Это когда это истребление русских фашистских ********* успело стать трагедией?
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07.04.2022 22:09 Ответить
Язык мордора "велик" и очень "богат".
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.
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07.04.2022 22:14 Ответить
Здохніть всі , до єдиного , кляті москалі ,так як ви не люди , а потвори і брудні голодранці , варвари і злодюги 😡
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07.04.2022 22:20 Ответить
Ця москальська гнида почала вищати і плакатись, бо почула, що пахне жареним за всі вчинені звірства! Але ***** це не минеться!
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07.04.2022 22:36 Ответить
Мразі рашистські,щоб ви пощезли!!!орки окупанти будуть знищені!! Слава ЗСУ!!!
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07.04.2022 22:54 Ответить
Только не расслабляться. Не нужно верить, что в головах орков что-то изменилось. Плевать им на собственные потери, это не "трагедия". Они могли такое заявить (Песков говорит только то, что одобрил бюнкерный фюрер), чтобы мы уверовали в скорую победу и потеряли бдительность...
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07.04.2022 22:58 Ответить
Ну фсе, скоро нужно ждать от Писькова признания, что путин х#йло
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07.04.2022 23:15 Ответить
ТЕПЕРЬ НАДО ДОБИТЬ РОССИЮ !!!
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07.04.2022 23:20 Ответить
Скільки там москалі замовили мішків для мусора? Ще недовго залишилося, всі мішки повинні бути використані. Нагадаю, мішків 45 тис.
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07.04.2022 23:21 Ответить
потом выяснилось что это они для нас готовили....
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08.04.2022 01:02 Ответить
Замахався чекати коли викладуть відео із баштою яка відривається і летить... Вважаю це б ще більше підірвало бойових дух московських зайд!
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08.04.2022 02:33 Ответить
По законам войны при потере 50% - убитыми и ранеными, враг считается побежденным и должен обьявить капитуляцию. Но навряд ли путлер остановится, если потеряет даже 60%. Пока есть ракеты и снаряды - будет бомбить...
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08.04.2022 03:47 Ответить
так там какая-то бригадка, которая вернулась то ли в ростовскую, то ли в какую область заявила, что выжило только 40% личного состава и техники... не потеряли 60%, а выжило 40%... очко кацапское жим-жим и ничего кроме цифирных манипуляций им не остается..
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08.04.2022 06:04 Ответить
какая трагедия?! счастье-то како... поголовье свинорылокозломордого отребья уменьшилось минимум на 50 тысяч... подохли... и главное, не сделали себе подобных угрёбков и уже никогда не сделают... ну а свинорылые матки с алкашами папками ипотеку позакрывали, на радостях бухнут до упаду и в порыве страсти еще одного придурка лишнехромосомного забацают...
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08.04.2022 04:01 Ответить
значительно это *****.всех вот это было бы отлично.москоляку на гиляку.всех.
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08.04.2022 06:55 Ответить
Так ви ж вересчали шо у вас все іде по плану! Це і був план?!
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08.04.2022 07:24 Ответить
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08.04.2022 07:54 Ответить
Поки що не такі вже й значні, як того хотілося б, але наші хлопці та дівчата працюють над покращенням статистики. ^^
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08.04.2022 08:38 Ответить
Не п...зди. Какая это трагедия. Свои дети во Франции, всех приближенных также с баблом живут не за уралом.
А солдаты с нищих семей. Кому они нужны чтобы это была трагедия.
Главное что у тебя Песков, детки в тепле и на самокатах по Парижам катаются.
Не переживай.
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08.04.2022 09:00 Ответить
В стране Новичка и заказных политических убийств много ли горя?
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08.04.2022 09:11 Ответить
Трагедия в том, что поголовье орков сокращается недостаточно интенсивно.
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08.04.2022 09:13 Ответить
Судячи з окремих рис стилю поведінки агенції, сюди заходять, час від часу, якщо не прості «радєтєлі» Русского Мира, то, принаймні, його адепти з числа інформаційних лакеїв. Тому до них - моє звернення.

Проклятые и проклинаемые всем честным и светлым миром представители Русского Мира! Пришло время вам определиться, за все содеянные вами преступления перед Украиной, перед всем миром и перед собственным несчастным народом. У всех вас есть тройной выбор. Худший - приехать в Украину, под Харьков, Донбасс или Мариуполь, и получить заслуженную пулю в лоб. Средний - не обременяя никого, подойти к ближайшему дереву и спокойно повеситься. Лучший - собрать самые необходимые вещи, и дунуть в Северную Корею. Там вы сначала сьедите всех котов и собак, затем - своих собратьев по духу, корейских коммунистов, а потом - самих себя… Поверьте, ваши внуки станут нормальными людьми, и даже смогут создать, на Суздальской земле, цивилизованное, человеческое государство.
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08.04.2022 09:23 Ответить
Про внуков не верю! Государство может и создадут, но оно будет такой же кровавой уродиной.
Московия создана на крови, убийствах, лжи, подлости. Как говорят, история повторяется.
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08.04.2022 09:37 Ответить
а він певно думав, що війна - це прогулянка парком?
а вбивство, гвалтування, звірства і катування мирного населення - це видать входило в сценарій не як трагедія
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08.04.2022 09:27 Ответить
Когнитивный дисонанс якийсь - чим більше орків урюкаємо, тим менше хавальників на Росії, а значить легше їх економіці.
Ні, але бити все одно треба!
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08.04.2022 10:29 Ответить
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08.04.2022 10:34 Ответить
ЭТО АЛЬ КАПОНЕ СКАЗАЛ !)
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08.04.2022 19:18 Ответить
и это только начало ******* ты ******!!!
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08.04.2022 15:16 Ответить
Плыви за руским кораблём!
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08.04.2022 17:38 Ответить
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