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Новини Війна в Україні
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армія рф (13569) Пєсков (1442) втрати (3841)

Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,пєсков

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи була війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".

Але в рідкісному зізнанні Росії про те, наскільки погано пішла війна, він визнав: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,9 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 698 танків і 1 891 броньована машина

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+109
Це тільки початок, підарас, тільки початок.
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07.04.2022 20:04
+90
20 тис. знищенної расєйської салдатні! приблизно 60 тис. поранених - загалом - 80 тис. ліквідованних утирків - майше половина "самой синей армии мира"! ***** вирішив утилізувати свою "армаду"
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07.04.2022 20:10
+85
Писков тебе твоему ***** и всем свинособакам кровожадным ПИСЕЦ --- все здохнут до единого
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07.04.2022 20:06
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В принципе знают: чтобы Алине спокойно жилось в Швейцарии и чтобы Дворец в Геленжике достроить.
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08.04.2022 09:18 Відповісти
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07.04.2022 20:24 Відповісти
Как видно -нет..Если это была трагедия ,то зачем ее еще больше усугублять ..умно было бы просто войну закончить ..но на это «пу»не пойдёт .
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07.04.2022 20:25 Відповісти
"У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".

Мои поздравления!
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07.04.2022 20:26 Відповісти
Бла-бла-бла, мы за ценой не постоим. Так же у русни заведено. Скоро путлерюгенд пойдет на штурм.
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07.04.2022 20:26 Відповісти
Скоро путлерюгенд пойдет на штурм
**********

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07.04.2022 20:37 Відповісти
Чергова криса з корабля?!
Наступного разу певно скаже ще працював на українську розвідку
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07.04.2022 20:28 Відповісти
димончик, это еще херня. К девятамая умножай цифру двухсотых на два, а санитарных легко перевалит за сто тысяч.
Липы не вырубайте на дрова - из них лучше всего протезы делать.
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07.04.2022 20:29 Відповісти
крысы побежали сруzzуского корабля????
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07.04.2022 20:30 Відповісти
Да нехрен было вам вообще лезть на нашу территорию, какого х#я припёрлись, кто вас просил? Думали, что всё произойдёт точно так же, как и в Крыму, да вот хренушки вам, не вышло по вашему.
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07.04.2022 20:31 Відповісти
1991 году Украина была ядерной державой, получив третий после США и Российской Федерации ядерный арсенал. Его основу составляли пять дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР. На вооружении украинской армии были стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах (ракеты УР-100Н и РТ-23 УТТХ) и мобильные ракетные комплексы (Пионер «Пионер-УТТХ»). B целом Украина имела 176 межконтинентальных балистических ракет....... И где всё это???? была дивизия ТУ160 (около 80 штук с ракетами типа тех ко торыми нас сейчас обстреливают с этих самолётов которые Украина сама продала РФ за копейки этими силами разгромили б рашустан за неделю... куда делось оружие сдерживания агресси...порезали продали .. а теперь покаем танки выпуска СССР у Чехии почему никого не посадили кто продал и предал Украину??? Кучма Кравчук ющенко янукович??? почему они на свободе???
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08.04.2022 08:31 Відповісти
Это мы еще боевых гусей не запускали...
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07.04.2022 20:33 Відповісти
вони тупо знищують всі свої нацменшини: бурятів, тувинців (які вбивають у себе в Туві за російську мову), чеченців, татарів і т.п. Це геноцид не тільки українців !
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07.04.2022 20:34 Відповісти
Маленьке уточнення - згадані вами нацменшини самі себе знищують взявши у руки зброю проти України , замість відстоювати власні інтереси всі ці косоокі , бородаті і нечесані приперлися до України біндєр унічтажать , їх же сюди не під дулом автомата привезли , вся ця наволоч контракти попідписувала
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07.04.2022 23:55 Відповісти
ну я це і мав на увазі, що їх посилають в Україну на утилізацію
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08.04.2022 00:11 Відповісти
Вони можуть просто не їхати. А якщо приїхали, то вибачайте
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08.04.2022 01:47 Відповісти
це тільки початок, дальше буде більше а там, можливо, і бабам не буде від кого народжувати гарматне м'ясо
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07.04.2022 20:36 Відповісти
Китайцы подсуетятся. За уралом большинство женщин хотят в мужья китайцев. Не пьёт, не бьет, деньги все приносит домой и заботится о семье. Ванькам это не под силу. Так что паРаша это вымирающая недоимперия. Надо этот процесс ускорить
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Причем в Китае из-за дурацкой политики ограничения рождаемости, когда девочек старались не рожать, образовался огромнейший дефицит невест и переизбыток мужиков.
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08.04.2022 09:11 Відповісти
Спокуха, Письков сам будет работать без выходных.
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08.04.2022 09:49 Відповісти
Бабы еще нарожают...От китайцев...
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08.04.2022 10:27 Відповісти
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07.04.2022 20:38 Відповісти
недовго музика играла недовго фраєр танцював..............а поутру онє проснулісь.........чіжолоє похмєліє
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Та він про своє бабло, не про тих синіх уродів - солдатиків плаче
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07.04.2022 20:43 Відповісти
А шо такое??? Проснувся сСучий син???
Через місяць уже ваших "Ваньок" не буде...буде тільки ДНК!!!!!!!
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Денацификатор ****
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07.04.2022 20:48 Відповісти
рашиський нацист та "укро-нацик" - не переплутайте
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07.04.2022 23:49 Відповісти
Всім кацапам треба робити татушки на всю спину з тризубом, а на кистях ПТН ХЛО. Відразу буде видно, що демоскалізований)
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08.04.2022 00:44 Відповісти
Якщо ще раз прийде то куля в чоло
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08.04.2022 10:17 Відповісти
Набийте йому чирвову даму на щоці,та зображення гайки на лобі.
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08.04.2022 09:41 Відповісти
Інтернет чарівна штука! Тут правду не сховаєш, навіть якщо його заборонити взагалі
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07.04.2022 20:51 Відповісти
Ну так, Це Україна!

А чого ти очікував, що буде як в росії Наївний.
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07.04.2022 20:53 Відповісти
это не мирные митинги разганять. Тут боевое оружие, + поддежка разведки с воздуха + поддержка разведки НАТО. А скоро новые вкусняшки из Америки приедут
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08.04.2022 01:20 Відповісти
тю то говорили "потерь нет", а тут уже что-то приуныл
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Не смеются искандеры
Приуныли тополя
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08.04.2022 04:30 Відповісти
В этих ******* вообще нет никуя святого , просто нет.. Именно Письков типаж ржавого мастера кацапских лаптей .Просто не возможно смотреть убогое жало необыкновенной твари вместе с ******.. Которые лепят умняк озабоченности, По поводу зеленого быдло- орков это вообще отдельная тема , которая свято верит в своих мразей идя воевать грабить срать отправлять новой почтой багажник для жигулей , умище орков зашкаливает ..**** историю перепишем от А до Я. Победа будет за нами !!!!! Слава Украине !!!!! Героям слава !!!

Сколько бы суки не грабили , Украина бедней не станет.
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07.04.2022 20:59 Відповісти
Отакої, а як же "потерь нет"
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними"
===========
Брехун! расіянський штаб казав що втрат немає!
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07.04.2022 21:06 Відповісти
Бабы еще нарожают дебилов.
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07.04.2022 21:07 Відповісти
Солдат, погибших в Афганистане потом называли афганцами.
Неужели теперь тех кто погиб в Украине будут называть украинцами?
Они этого не переживут )
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07.04.2022 21:17 Відповісти
Ну взагаліто то не тільки загиблих називали афганцями а тих хто проходив службу в афгані, так що ...
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07.04.2022 22:55 Відповісти
Он там еще сказал что скоро будет завершение спец операции. Интересно что это значит? Это же аватар путина. Если пескова сегодня не расстреляют, то это набирает интересные обороты
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07.04.2022 21:22 Відповісти
все,Писков не жилец
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07.04.2022 21:25 Відповісти
Не, он типа транслирует мысли Путина. Озабоченность. Чтобы российским женщинам не так горько было оплакивать своих мужчин.
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08.04.2022 09:13 Відповісти
Та невже?
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07.04.2022 21:35 Відповісти
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07.04.2022 21:48 Відповісти
Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".
...

Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".

"Правильне розуміння" - це втрата тиз залізяк, а тупого бидла баби багато вже"нарожали", і їх за "путінським планом" посто зливають в землю. Бо бабла їжі на всіх не вистачить.
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07.04.2022 22:00 Відповісти
нехай щастить!
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07.04.2022 22:07 Відповісти
Это когда это истребление русских фашистских ********* успело стать трагедией?
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Язык мордора "велик" и очень "богат".
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.
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07.04.2022 22:14 Відповісти
Здохніть всі , до єдиного , кляті москалі ,так як ви не люди , а потвори і брудні голодранці , варвари і злодюги 😡
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07.04.2022 22:20 Відповісти
Ця москальська гнида почала вищати і плакатись, бо почула, що пахне жареним за всі вчинені звірства! Але ***** це не минеться!
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07.04.2022 22:36 Відповісти
Мразі рашистські,щоб ви пощезли!!!орки окупанти будуть знищені!! Слава ЗСУ!!!
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07.04.2022 22:54 Відповісти
Только не расслабляться. Не нужно верить, что в головах орков что-то изменилось. Плевать им на собственные потери, это не "трагедия". Они могли такое заявить (Песков говорит только то, что одобрил бюнкерный фюрер), чтобы мы уверовали в скорую победу и потеряли бдительность...
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07.04.2022 22:58 Відповісти
Ну фсе, скоро нужно ждать от Писькова признания, что путин х#йло
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07.04.2022 23:15 Відповісти
ТЕПЕРЬ НАДО ДОБИТЬ РОССИЮ !!!
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07.04.2022 23:20 Відповісти
Скільки там москалі замовили мішків для мусора? Ще недовго залишилося, всі мішки повинні бути використані. Нагадаю, мішків 45 тис.
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07.04.2022 23:21 Відповісти
потом выяснилось что это они для нас готовили....
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08.04.2022 01:02 Відповісти
Замахався чекати коли викладуть відео із баштою яка відривається і летить... Вважаю це б ще більше підірвало бойових дух московських зайд!
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08.04.2022 02:33 Відповісти
По законам войны при потере 50% - убитыми и ранеными, враг считается побежденным и должен обьявить капитуляцию. Но навряд ли путлер остановится, если потеряет даже 60%. Пока есть ракеты и снаряды - будет бомбить...
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08.04.2022 03:47 Відповісти
так там какая-то бригадка, которая вернулась то ли в ростовскую, то ли в какую область заявила, что выжило только 40% личного состава и техники... не потеряли 60%, а выжило 40%... очко кацапское жим-жим и ничего кроме цифирных манипуляций им не остается..
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08.04.2022 06:04 Відповісти
какая трагедия?! счастье-то како... поголовье свинорылокозломордого отребья уменьшилось минимум на 50 тысяч... подохли... и главное, не сделали себе подобных угрёбков и уже никогда не сделают... ну а свинорылые матки с алкашами папками ипотеку позакрывали, на радостях бухнут до упаду и в порыве страсти еще одного придурка лишнехромосомного забацают...
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08.04.2022 04:01 Відповісти
значительно это *****.всех вот это было бы отлично.москоляку на гиляку.всех.
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08.04.2022 06:55 Відповісти
Так ви ж вересчали шо у вас все іде по плану! Це і був план?!
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08.04.2022 07:24 Відповісти
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08.04.2022 07:54 Відповісти
Поки що не такі вже й значні, як того хотілося б, але наші хлопці та дівчата працюють над покращенням статистики. ^^
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08.04.2022 08:38 Відповісти
Не п...зди. Какая это трагедия. Свои дети во Франции, всех приближенных также с баблом живут не за уралом.
А солдаты с нищих семей. Кому они нужны чтобы это была трагедия.
Главное что у тебя Песков, детки в тепле и на самокатах по Парижам катаются.
Не переживай.
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08.04.2022 09:00 Відповісти
В стране Новичка и заказных политических убийств много ли горя?
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08.04.2022 09:11 Відповісти
Трагедия в том, что поголовье орков сокращается недостаточно интенсивно.
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08.04.2022 09:13 Відповісти
Судячи з окремих рис стилю поведінки агенції, сюди заходять, час від часу, якщо не прості «радєтєлі» Русского Мира, то, принаймні, його адепти з числа інформаційних лакеїв. Тому до них - моє звернення.

Проклятые и проклинаемые всем честным и светлым миром представители Русского Мира! Пришло время вам определиться, за все содеянные вами преступления перед Украиной, перед всем миром и перед собственным несчастным народом. У всех вас есть тройной выбор. Худший - приехать в Украину, под Харьков, Донбасс или Мариуполь, и получить заслуженную пулю в лоб. Средний - не обременяя никого, подойти к ближайшему дереву и спокойно повеситься. Лучший - собрать самые необходимые вещи, и дунуть в Северную Корею. Там вы сначала сьедите всех котов и собак, затем - своих собратьев по духу, корейских коммунистов, а потом - самих себя… Поверьте, ваши внуки станут нормальными людьми, и даже смогут создать, на Суздальской земле, цивилизованное, человеческое государство.
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08.04.2022 09:23 Відповісти
Про внуков не верю! Государство может и создадут, но оно будет такой же кровавой уродиной.
Московия создана на крови, убийствах, лжи, подлости. Как говорят, история повторяется.
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08.04.2022 09:37 Відповісти
а він певно думав, що війна - це прогулянка парком?
а вбивство, гвалтування, звірства і катування мирного населення - це видать входило в сценарій не як трагедія
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08.04.2022 09:27 Відповісти
Когнитивный дисонанс якийсь - чим більше орків урюкаємо, тим менше хавальників на Росії, а значить легше їх економіці.
Ні, але бити все одно треба!
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08.04.2022 10:29 Відповісти
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08.04.2022 10:34 Відповісти
ЭТО АЛЬ КАПОНЕ СКАЗАЛ !)
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08.04.2022 19:18 Відповісти
и это только начало ******* ты ******!!!
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08.04.2022 15:16 Відповісти
Плыви за руским кораблём!
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08.04.2022 17:38 Відповісти
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