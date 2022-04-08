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Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Sky News.
Відповідаючи на запитання, чи була війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".
Але в рідкісному зізнанні Росії про те, наскільки погано пішла війна, він визнав: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".
Топ коментарі
+109 Артем 42df2539
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+90 Борменталь Незабаром
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+85 Василий СПРУТ
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Мои поздравления!
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Наступного разу певно скаже ще працював на українську розвідку
Липы не вырубайте на дрова - из них лучше всего протезы делать.
Через місяць уже ваших "Ваньок" не буде...буде тільки ДНК!!!!!!!
А чого ти очікував, що буде як в росії Наївний.
Приуныли тополя
Сколько бы суки не грабили , Украина бедней не станет.
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Брехун! расіянський штаб казав що втрат немає!
Неужели теперь тех кто погиб в Украине будут называть украинцами?
Они этого не переживут )
...
Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".
"Правильне розуміння" - це втрата тиз залізяк, а тупого бидла баби багато вже"нарожали", і їх за "путінським планом" посто зливають в землю. Бо
баблаїжі на всіх не вистачить.
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.
А солдаты с нищих семей. Кому они нужны чтобы это была трагедия.
Главное что у тебя Песков, детки в тепле и на самокатах по Парижам катаются.
Не переживай.
Проклятые и проклинаемые всем честным и светлым миром представители Русского Мира! Пришло время вам определиться, за все содеянные вами преступления перед Украиной, перед всем миром и перед собственным несчастным народом. У всех вас есть тройной выбор. Худший - приехать в Украину, под Харьков, Донбасс или Мариуполь, и получить заслуженную пулю в лоб. Средний - не обременяя никого, подойти к ближайшему дереву и спокойно повеситься. Лучший - собрать самые необходимые вещи, и дунуть в Северную Корею. Там вы сначала сьедите всех котов и собак, затем - своих собратьев по духу, корейских коммунистов, а потом - самих себя… Поверьте, ваши внуки станут нормальными людьми, и даже смогут создать, на Суздальской земле, цивилизованное, человеческое государство.
Московия создана на крови, убийствах, лжи, подлости. Как говорят, история повторяется.
а вбивство, гвалтування, звірства і катування мирного населення - це видать входило в сценарій не як трагедія
Ні, але бити все одно треба!