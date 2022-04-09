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армия РФ (8272) война (11698) Киевская область (2849) ликвидация (599) уничтожение (458)

Уничтоженная техника войск РФ под Киевом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В сети показали кадры с уничтоженной под Киевом военной техникой русских оккупантов.

Такие фото опубликовал Начальник инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Дубенко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения. ФОТО ДНЯ

Уничтоженная техника войск РФ под Киевом 01
Уничтоженная техника войск РФ под Киевом 02
Уничтоженная техника войск РФ под Киевом 03
Уничтоженная техника войск РФ под Киевом 04
Уничтоженная техника войск РФ под Киевом 05

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Топ комментарии
+30
Падаль кацапскую ЗАПИЗДЯЧИМ всю к ЕБЕНЯМ ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.04.2022 15:52
+25
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09.04.2022 16:00
+25
Виступає в ООH посол України:
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
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09.04.2022 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Падаль кацапскую ********** всю к ****** ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.04.2022 15:52 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:53 Ответить
Шо ж вони всі такі безголові (в прямому розумінні про техніку і в переносному про орків).
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09.04.2022 15:55 Ответить
Народ и Армия Украины не сдаются и бьют москальских свинособак!
Теперь главное не дать "договорнякам", всяким дЕрьмако-арахамиям
из ОПы слить нашу Победу ху...лу.
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09.04.2022 15:57 Ответить
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09.04.2022 16:00 Ответить
Виступає в ООH посол України:
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:03 Ответить
коли Україна переможе - зелення ******* нещадно.
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09.04.2022 16:09 Ответить
Файне відео
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Вчора о 14:52 ·



Війна проти війни. Епічне відео

Разом переможемо! Вірте у Збройні Сили України!
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09.04.2022 16:10 Ответить
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:11 Ответить
От що в головах в людей які оце все почали. Які здохли в тому залізі... Я х.з.
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09.04.2022 16:16 Ответить
куда мы будем девать столько металоллома??
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09.04.2022 16:45 Ответить
После войны металл будет "нарасхват". И для наших комбинатов и ЕС в очереди уже стоит
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09.04.2022 17:12 Ответить
а что с ни можно сделать, с горевшим? или пойдет на переплавку?
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09.04.2022 17:22 Ответить
непременно
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09.04.2022 17:32 Ответить
 
 