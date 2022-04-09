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Уничтоженная техника войск РФ под Киевом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В сети показали кадры с уничтоженной под Киевом военной техникой русских оккупантов.
Такие фото опубликовал Начальник инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Дубенко, передает Цензор.НЕТ.
Смотрите на "Цензор.НЕТ": Молодая украинка указывает технике российских оккупантов правильное направление движения. ФОТО ДНЯ
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+30 Мистер Икс 00711c20
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Теперь главное не дать "договорнякам", всяким дЕрьмако-арахамиям
из ОПы слить нашу Победу ху...лу.
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
Вчора о 14:52 ·
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Разом переможемо! Вірте у Збройні Сили України!
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4