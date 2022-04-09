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Новини Фото Війна
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Знищена техніка військ РФ під Києвом. ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри зі знищеною під Києвом військовою технікою російських окупантів.

Відповідні фото опублікував Начальник інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Дубенко, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Молода українка вказує техніці російських окупантів правильний напрямок руху. ФОТО ДНЯ

Знищена техніка військ РФ під Києвом 01
Знищена техніка військ РФ під Києвом 02
Знищена техніка військ РФ під Києвом 03
Знищена техніка військ РФ під Києвом 04
Знищена техніка військ РФ під Києвом 05

Автор: 

армія рф (17373) Київська область (4025) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+30
Падаль кацапскую ********** всю к ****** ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.04.2022 15:52
+27
Виступає в ООH посол України:
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
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09.04.2022 16:03
+26
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09.04.2022 16:00
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Падаль кацапскую ********** всю к ****** ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.04.2022 15:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:53 Відповісти
Шо ж вони всі такі безголові (в прямому розумінні про техніку і в переносному про орків).
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09.04.2022 15:55 Відповісти
Народ и Армия Украины не сдаются и бьют москальских свинособак!
Теперь главное не дать "договорнякам", всяким дЕрьмако-арахамиям
из ОПы слить нашу Победу ху...лу.
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09.04.2022 15:57 Відповісти
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09.04.2022 16:00 Відповісти
Виступає в ООH посол України:
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
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09.04.2022 16:03 Відповісти
коли Україна переможе - зелення ******* нещадно.
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09.04.2022 16:09 Відповісти
Файне відео
https://www.facebook.com/28brigade?__cft__[0]=AZWQoIM2hqG81ScTcmPrTyLoCFZ2oKggSPLy7zm8mIWq4CDi57XL-VffivDgJXTOLrHjFcT_FmhKzv5lkeN304qocIpj6IcSIvE6Vgbs4uC2KEFl5hJtHNq2E0sAKriPm0zyOzK_Q9UgPzkuUrf2mtSJbT1QfzAttTEg6RkrcChtwHzAUvP0EVVJyfj6DjWYQOfm_QgZ9BCJTSbG1xWtM0AC&__tn__=-UC%2CP-R 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

https://www.facebook.com/watch/?v=2081083442062945&__cft__[0]=AZWQoIM2hqG81ScTcmPrTyLoCFZ2oKggSPLy7zm8mIWq4CDi57XL-VffivDgJXTOLrHjFcT_FmhKzv5lkeN304qocIpj6IcSIvE6Vgbs4uC2KEFl5hJtHNq2E0sAKriPm0zyOzK_Q9UgPzkuUrf2mtSJbT1QfzAttTEg6RkrcChtwHzAUvP0EVVJyfj6DjWYQOfm_QgZ9BCJTSbG1xWtM0AC&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 14:52 ·



Війна проти війни. Епічне відео

Разом переможемо! Вірте у Збройні Сили України!
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09.04.2022 16:10 Відповісти
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:11 Відповісти
От що в головах в людей які оце все почали. Які здохли в тому залізі... Я х.з.
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09.04.2022 16:16 Відповісти
куда мы будем девать столько металоллома??
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09.04.2022 16:45 Відповісти
После войны металл будет "нарасхват". И для наших комбинатов и ЕС в очереди уже стоит
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09.04.2022 17:12 Відповісти
а что с ни можно сделать, с горевшим? или пойдет на переплавку?
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09.04.2022 17:22 Відповісти
непременно
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09.04.2022 17:32 Відповісти
 
 