Знищена техніка військ РФ під Києвом. ФОТОрепортаж

В мережі показали кадри зі знищеною під Києвом військовою технікою російських окупантів.

Відповідні фото опублікував Начальник інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Дубенко, передає Цензор.НЕТ.

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