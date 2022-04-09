Знищена техніка військ РФ під Києвом. ФОТОрепортаж
В мережі показали кадри зі знищеною під Києвом військовою технікою російських окупантів.
Відповідні фото опублікував Начальник інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Дубенко, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Мистер Икс #492862
показати весь коментар09.04.2022 15:52
+27 переигравший ботокс
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+26 Александр Бычик
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Теперь главное не дать "договорнякам", всяким дЕрьмако-арахамиям
из ОПы слить нашу Победу ху...лу.
- Я хочу розпочати свою промову з екскурсу в історію. Давним-давно брати Кий, Щек і Хорив, і також сестра їх Либідь вирішили спорудити град і назвати його Києвом. Ну як вирішили, почали зводити. А справа була влітку, було жарко і всім дуже хотілося пити. Тоді Кий ударив рукою по каменю і забило джерело. Брати і сестра напилися, а Кий скинув одяг і пішов купатися в Дніпро. Коли він вийшов із води, одягу не було. Скоріш за все, її вкрали росіяни!
Схоплюється представник Росії:
- Брехня! На той час не було там ніяких росіян!!!
Посол України:
- О! Ось саме з цього я й хотів розпочати свою промову.
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https://www.facebook.com/watch/?v=2081083442062945&__cft__[0]=AZWQoIM2hqG81ScTcmPrTyLoCFZ2oKggSPLy7zm8mIWq4CDi57XL-VffivDgJXTOLrHjFcT_FmhKzv5lkeN304qocIpj6IcSIvE6Vgbs4uC2KEFl5hJtHNq2E0sAKriPm0zyOzK_Q9UgPzkuUrf2mtSJbT1QfzAttTEg6RkrcChtwHzAUvP0EVVJyfj6DjWYQOfm_QgZ9BCJTSbG1xWtM0AC&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 14:52 ·
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